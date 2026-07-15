Überraschung im Free-TV: RTL zeigt Bundesliga-Kracher zum ersten Spieltag

RTL hat bekannt gegeben, welches Bundesliga-Spiel der Sender am ersten Spieltag im Free-TV zeigen wird. Fans können sich auf einen echten Kracher freuen.

Die ersten vier Spieltage der Bundesliga sind inzwischen angesetzt worden. Jetzt hat RTL verkündet, welche Partie der Kölner Privatsender im Free-TV zeigen wird. Die Wahl fiel auf den Samstagnachmittags-Kracher RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach dem Saison-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart, das am Freitagabend, 28. August, um 20.30 Uhr bei Sky und SAT.1 gezeigt wird, können sich Fans auf eine weitere Free-TV-Partie am ersten Spieltag freuen. RTL überträgt Gladbach gegen Leipzig einen Tag später, Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

"Vorfreude auf die Rückkehr der Bundesliga größer geworden"

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland, sagt dazu: "Der Bundesliga-Auftakt ist jedes Jahr einer der emotionalsten Momente im deutschen Sport. Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ist die Vorfreude vieler Fans auf die Rückkehr der Bundesliga und ihre besonderen Geschichten sicher noch einmal größer geworden. Umso mehr freue ich mich, dass wir ab der neuen Saison mit ausgewählten Bundesliga-Partien auch im Free-TV dabei sind."

Leschek ergänzt: "Die Bundesliga ist eine der stärksten Sportmarken Deutschlands und die perfekte Ergänzung für unser erstklassiges Sportportfolio." Und Frank Robens, EVP Sports RTL Deutschland, verspricht: "Gemeinsam mit Sky Sport wollen wir die Faszination der Bundesliga mit hochwertigen Live-Übertragungen einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen und den Saisonstart zu einem besonderen Fernseherlebnis machen."

Zehn Bundesliga-Spiele sind es insgesamt, die RTL ins Free-TV holen wird. Die übrigen neun Partien stehen noch nicht fest. Termine am Freitagabend und Samstagnachmittag sind möglich, das Top-Spiel am Samstagabend muss unter Rücksichtnahme auf die ARD-"Sportschau" im Pay-TV bleiben.

Die ersten vier Spiele, die exklusiv um 18.30 Uhr bei Sky laufen, sind Borussia Dortmund gegen Hamburger SV (1. Spieltag), FC Schalke 04 gegen FC Bayern München (2. Spieltag), 1. FC Köln gegen Werder Bremen (3. Spieltag) und VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund (4. Spieltag).