Überraschende Kimmich-Aussage: Kein Kontakt zu Jürgen Klopp
Überraschende Aussage von Joshua Kimmich: Der Bayern-Star und Kapitän der Nationalmannschaft hat bislang keinen Kontakt zum neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gehabt.
Kimmich: "Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen"
"Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen. Sollte ich die Gelegenheit haben, mit ihm zusammenzuarbeiten, möchte ich Ergebnisse erzielen, auf die die deutschen Fußballfans stolz sein können", sagte Kimmich auf der Asien-Reise in Jeju der südkoreanischen Ausgabe des Magazins "FourFourTwo".
Bislang hat Klopp weder bestätigt, ob Kimmich Kapitän bleibt, noch verraten, auf welcher Position er mit dem Bayern-Profi plant. Es wird erwartet, dass Kimmich wieder ins zentrale Mittelfeld rückt.
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