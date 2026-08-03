DFB-Kapitän Joshua Kimmich äußerte sich auf der Asien-Reise des FC Bayern zu seiner Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. Mit einer Aussage zu Bundestrainer Jürgen Klopp hat der 31-Jährige für Aufsehen gesorgt.

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Überraschende Aussage von Joshua Kimmich: Der Bayern-Star und Kapitän der Nationalmannschaft hat bislang keinen Kontakt zum neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gehabt.

Kimmich: "Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen"

"Ich habe noch nicht mit Klopp gesprochen. Sollte ich die Gelegenheit haben, mit ihm zusammenzuarbeiten, möchte ich Ergebnisse erzielen, auf die die deutschen Fußballfans stolz sein können", sagte Kimmich auf der Asien-Reise in Jeju der südkoreanischen Ausgabe des Magazins "FourFourTwo".

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Bislang hat Klopp weder bestätigt, ob Kimmich Kapitän bleibt, noch verraten, auf welcher Position er mit dem Bayern-Profi plant. Es wird erwartet, dass Kimmich wieder ins zentrale Mittelfeld rückt.