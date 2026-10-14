"Überblöder" Platzverweis und zu viele Bayern-Fehler

Nach dem 2:2 in Augsburg vergibt der FC Bayern auch in der Champions League einen Sieg. Michael Olise bringt das Team um den Lohn der Aufholjagd. Kapitän Joshua Kimmich erklärt die Punktverluste.

Stavanger

Der Bayern-Frust war nach dem verschenkten Sieg in der Champions League groß. Erst hatten sich die Münchner durch ein erneutes Blitz-Gegentor wieder in Rückstand, dann durch den Platzverweis von Michael Olise um den Lohn der Aufholjagd gebracht. "Die Rote Karte ist überblöd", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:3 (0:2) bei Viking Stavanger in Norwegen.

Wieder ein Blitz-Gegentor

Beim Stand von 3:2 für den deutschen Fußball-Rekordmeister ließ sich Olise vom ehemaligen Fürther Zlatko Tripic provozieren und warf diesem den Ball gegen den Kopf. Dafür gab es die Gelb-Rote Karte. Kompany sprach das gleich nach dem Spiel bei seinen Stars an. "Solche Sachen brauchst du nicht zu verstecken. Es gibt keine unglaublich schlaue Strategie. Die ganze Mannschaft weiß es, Michael weiß es auch, und dann muss es direkt angesprochen werden", sagte der 40-Jährige.

Wie beim schnellsten Bundesliga-Tor nach 8,4 Sekunden in Augsburg kassierten die Münchner auch diesmal früh einen Gegentreffer. Gianni Stensness jubelte vor 15.466 Zuschauern nach 71 Sekunden über die Führung für den Fußball-Zwerg aus Skandinavien.

Kane: Für Fehler wird man bestraft

"In wichtigen Momenten haben wir einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt", sagte Kompany. Zwar habe man in einem Auswärtsspiel auch viele gute Sachen gemacht, "aber du verdienst das Spiel, nicht zu gewinnen, weil in den wichtigen Momenten machst du halt Fehler, die nicht passieren dürfen".

Die Reaktion nach dem 0:2 - Peter Christiansen (38.) erhöhte für den norwegischen Meister - stimmte. Nach Treffern von Harry Kane (54., Foulelfmeter/60.) und Luis Díaz (71.) führten die Bayern und sahen wie der Sieger aus. Dann bekam Olise Gelb-Rot und in Unterzahl kassierten die Münchner das 3:3 durch Herman Haugen. "Wenn man in einem entscheidenden Moment noch einen Fehler macht, wird man bestraft", brachte es Kane auf den Punkt.

Geldstrafe für Olise?

Gefragt, ob es eine interne Geldstrafe für Olise gebe, hielt sich Sportvorstand Max Eberl zurück. Das werde man "in Ruhe" besprechen, sagte der 53-Jährige. Wie beim 2:2 in Augsburg ärgerte er sich auch diesmal über den verpassten Sieg. "Das sind zu viele Fehler, und dann kannst du eben auch hier in Stavanger nicht gewinnen", sagte Eberl.

Nach zwei Spielen haben die Münchner vier Punkte auf dem Konto. Wie in der Bundesliga, in der sie Rang drei belegen, ist das zu wenig für die hohen Ansprüche. "Man muss schon anerkennen, dass momentan ein bisschen was fehlt", sagte Kapitän Joshua Kimmich. Man mache zu viele Fehler.