TV, Stream, Ticker: Hier können Sie das Spiel FC Bayern gegen Köln live sehen

Nach dem Remis zum Bundesligastart in Gladbach steht am Sonntag für den FC Bayern München das erste Heimspiel der Saison an. Anpfiff gegen den 1. FC Köln ist um 17.30 Uhr. Hier können Sie das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen.

19. August 2021 - 12:41 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Köln wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / ActionPictures