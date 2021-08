TV, Livestream, Ticker: Hier können Sie das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern live sehen

Nach der Länderspielpause gibt es direkt das Topspiel in der Bundesliga: RB Leipzig empfängt den FC Bayern – so können Sie den Kracher live verfolgen.

Das Spiel der Bayern in Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

München - Wegen der Länderspielpause gibt es für die nächsten zwei Wochen keinen Bundesliga-Fußball. Doch danach wartet gleich ein richtiger Kracher auf die Fans: RB Leipzig empfängt am 11. September (18.30 Uhr) den FC Bayern.

Die Bayern kommen langsam in Fahrt: Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach und einem knappen 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln gab es im letzten Spiel vor der Pause einen souveränen und überzeugen 5:0-Erfolg gegen Hertha BSC. Mit den Leipzigern wartet nun aber ein anderes Kaliber auf den Trainer Julian Nagelsmann und seine Spieler.

RB Leipzig gegen FC Bayern im Pay-TV: Spiel live auf Sky - Anpfiff 18.30 Uhr

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Partie zwischen Leipzig und Bayern auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des Rekordmeisters bei RB Leipzig natürlich im Liveticker der AZ verfolgen.