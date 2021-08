TV, Livestream, Ticker: Hier können Sie das Spiel FC Bayern gegen Hertha BSC live sehen

Nach dem DFB-Pokal wartet die Bundesliga: Am Samstagabend empfangen die Bayern die Gäste von Hertha BSC. So können Sie die Partie live verfolgen.

München - Englische Woche für den FC Bayern – und das letzte Spiel vor der Länderspielpause: Nach dem 12:0-Kantersieg beim Bremer SV im DFB-Pokal steht am Samstagabend (18.30 Uhr) die Liga-Partie gegen Hertha BSC an.

Die Münchner stehen nach dem 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Spieltag derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Ganz anders sieht es bei den Gästen aus der Hauptstadt aus: Hertha ist die einzige Mannschaft, die nach zwei Spielen noch ohne Punkt dasteht. Folglich rangieren die Berliner auf Tabellenplatz 18.

FC Bayern München gegen Hertha BSC im Pay-TV: Spiel live auf Sky - Anpfiff 18.30 Uhr

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Partie zwischen Bayern und Berlin auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Heimspiel des Rekordmeisters gegen Hertha BSC natürlich im Liveticker der AZ verfolgen.