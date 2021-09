TV, Livestream, Ticker: Hier können Sie das Champions-League-Duell FC Barcelona gegen FC Bayern live sehen

Nach dem Erfolg im Topspiel gegen RB Leipzig wartet auf den FC Bayern die Champions League: Die Münchner müssen am ersten Gruppenspieltag nach Barcelona – so können Sie den Kracher live verfolgen.

München - Der erste Champions-League-Auftritt von Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern steht an: Nur drei Tage nach dem 4:1-Erfolg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig wartet auf die Münchner der nächste Kracher.

Am Dienstagabend muss der deutsche Rekordmeister am ersten Spieltag der Gruppenphase beim FC Barcelona antreten. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Camp Nou!

Champions League live: FC Barcelona gegen FC Bayern auf Amazon Prime Video

Das Topspiel in Barcelona wird nicht live im Free-TV übertragen. Amazon Prime hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spitzenspiele am Dienstagabend gesichert. Mit der Begegnung des FC Bayern beim FC Barcelona steigt der US-Internetriese Amazon auf seiner kostenpflichtigen Plattform Prime Video in die Übertragungen aus der Champions League ein.

Die Vorberichte beginnen um 19.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sebastian Hellmann mit den Experten Mario Gomez, Matthias Sammer und Kim Kulig. Jonas Friedrich kommentiert das Top-Duell, Ex-Schalker Benedikt Höwedes fungiert als Co-Kommentator.

FC Barcelona gegen FC Bayern: Highlights im ZDF

Das ZDF zeigt beginnend am 15. September Zusammenfassungen der deutschen Spiele sowie Ausschnitte und Höhepunkte der Spiele von Dienstag und Mittwoch.

Partie zwischen Barcelona und Bayern auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des Rekordmeisters in Barcelona natürlich im Liveticker der AZ verfolgen.