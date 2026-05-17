Leon Goretzka verabschiedet sich auf dem Rathausbalkon von den Bayern-Fans und macht eine Double-Ansage.

Es war ein Wochenende voller Emotionen und Reminiszenzen für Leon Goretzka. Für den letzten Akt am Sonntagnachmittag auf dem Rathausbalkon hatte der 31-jährige Mittelfeldspieler, der mit einer Sonnenbrille die Spuren der Partynacht verdeckte, noch Kraft. Von Meisterfeier-Moderator Stephan Lehmann bekam er das rote Mikrofon und hielt eine Dankesrede vor den Bayern-Fans am Marienplatz. Inklusive Wehmut – allerdings nicht in eigener Sache.

Goretzka will mit dem FC Bayern noch das Double

"Wir hatten alle das Gefühl, dass wir in dieser Saison die Champions League gewinnen können – das tut richtig weh", sagte Goretzka und verwies auf den weiteren Titel, der am Samstag beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart noch möglich ist. Er rief den Anhängern zu: "Auf geht’s!" Der für ihn dritte Titel im Pokal – neben nun sieben Meisterschaften und einem Erfolg in der Königsklasse (2020) - könnte die persönliche Wehmut des Leon G. nach acht Jahren in München etwas mildern.

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Dieses Abschiedswochenende nach seinem 311. Pflichtspiel im Bayern-Dress (51 Tore, 52 Vorlagen) wird Goretzka erstmal verdauen müssen. Auf dem Rathausbalkon wurde für den gebürtigen Bochumer noch einmal der Song "Bochum" von Herbert Grönemeyer angespielt, wie am Samstag vor dem 5:1 gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena. Nach dem Spiel enthüllten die Fans in der Südkurve ein riesiges Banner, das über die gesamte Breite der Kurve ging – darauf zu lesen: "Bochumer Junge in Rot und Weiß – danke für acht Jahre, Leon".

Wurde vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln verabschiedet: Leon Goretzka. © IMAGO

"Heute ist irgendwie ein bisschen mein Tag"

Nach der Orgie der Weißbierduschen kletterte Goretzka mit der Schale in der Hand zu den treusten Fans. "Das hat mir einfach gezeigt, dass ich hier Teil der Familie war und bin", sagte er rundum glücklich. Wie auch im Team, in der Kabine. Daher überließ ihm Kapitän Manuel Neuer bei der Übergabe der Meisterschale durch die DFL den ersten Zugriff.

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"Ich habe mich am Anfang ganz verlegen noch dagegen gewehrt, weil die Meisterschale für die ganze Saison ist", sagte Goretzka bei Sky und fuhr sichtlich ergriffen fort: "Heute ist irgendwie ein bisschen mein Tag. Das war eine ganz spezielle Bundesliga-Saison, wir haben etliche Rekorde gebrochen. Da sollte es am Ende schon der Mannschaftskapitän sein, der das Ding hochhebt, aber das zeigt auch, was Manu für ein Typ ist. Ich bin ihm sehr dankbar dafür."

Goretzka wird bei der WM dabei sein

Da können die beiden womöglich während der WM in Nordamerika noch mal drüber reden – zumindest Goretzka wird auf jeden Fall von Julian Nagelsmann für den 26er Kader des DFB nominiert. Wie geht es danach mit ihm weiter? Die AC Mailand soll heiß im Rennen sein um eine ablösefreie Verpflichtung nach Goretzkas Vertragsende. Italienisch habe er aber noch nicht gelernt, meinte er am Rande der Feierlichkeiten am Marienplatz.