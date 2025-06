Während sich der FC Bayern hinter verschlossenen Türen auf die Boca Juniors vorbereitet, holt Ex-FCB-Kicker Markus Babbel zur Verbalwatsche gegen Joshua Kimmich und Coach Vincent Kompany aus.

Am Mittwoch machte der FC Bayern in Orlando dicht: Trainer Vincent Kompany hatte im ESPN Wide World of Sports Complex ein nicht-öffentliches Training angesetzt, zwei Tage vor dem Duell mit den Boca Juniors in Miami (21 Uhr Ortszeit) ging die Detailarbeit für diese so wichtige Partie los. Mit einem Sieg kann Bayern fest fürs Achtelfinale planen, bei einer Niederlage droht das große Zittern im letzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon.

"Wäre besser, wenn Kimmich Rechtsverteidiger spielen würde"

An der Startelf dürfte Kompany nach dem 10:0 zum Start der Klub-WM gegen Auckland City nur wenig ändern, im zentralen Mittelfeld ist weiter Joshua Kimmich als Taktgeber eingeplant. Eine Personalie, die in der Heimat immer wieder für Diskussionen sorgt. Nach Didi Hamann zuletzt schaltete sich nun Ex-Bayern-Profi Markus Babbel in die Kimmich-Debatte ein und kritisierte den 30-Jährigen deutlich.

"Ich glaube, dass es für den FC Bayern besser wäre, wenn Joshua Kimmich Rechtsverteidiger spielen würde", sagte Babbel bei "sport.de" und ergänzte: "Es wäre insgesamt besser, wenn er aus der Mitte nach rechts rücken würde, denn die zentralen Abwehrspieler werden von Kimmich doch sehr, sehr oft allein gelassen, weil Kimmich überall rumturnt, nur nicht da, wo er spielen sollte." Eine heftige Watschn für Kimmich, der bei Kompany allerdings im Zentrum gesetzt ist und dort nach AZ-Informationen auch in Zukunft spielen soll. Hinten rechts gibt es mit Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey verschiedene Optionen.

Ex-Spieler Markus Babbel kritisiert Joshua Kimmich und Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

FC Bayern sollte Rechtsverteidiger selbst heranziehen

Die Frage lautet eher: Wer spielt neben Kimmich? Gegen Auckland erhielt Aleksandar Pavlovic den Vorzug, Leon Goretzka, Tom Bischof und João Palhinha warten noch auf ihren ersten Einsatz. Auch Laimer und Raphael Guerreiro könnten im Mittelfeld spielen. Babbel hingegen würde Kimmich nach rechts ziehen – dort spielt er in der deutschen Nationalmannschaft.

"Auch von da kann er das Spiel machen", meinte Babbel. "Er kann Tore vorbereiten, er kann Angriffe einleiten, er kann sich viel mehr einschalten, als es vielleicht als Sechser gewünscht wäre." Eigentlich aber, so Babbel weiter, müsse es "für die Rechtsverteidiger-Position ohnehin ganz anders laufen." Bayern solle sich einen passenden Spieler "selbst heranziehen, dafür gibt man doch Millionen in der Jugendakademie aus. Es kann mir keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, sich einen rechten Verteidiger selbst zu backen".

Würde laut Markus Babbel zu wenige Jugendspieler einsetzen: FCB-Coach Vincent Kompany. © Sven Hoppe (dpa)

Babbel watscht Kompany ab: "Die jungen Spieler bekommen zu wenig Chancen"

Hier nahm Babbel Trainer Kompany in die Pflicht. "Die jungen Spieler bekommen aus meiner Sicht zu wenig Chancen beim FC Bayern. Im Moment ist es ja gefühlt so, dass man die Nachwuchsabteilung zusperren kann", kritisierte er. Toptalente wie den erst 17-jährigen Lennart Karl müsse man "halt auch reinschmeißen. Und man muss ihm Vertrauen schenken. Ich hoffe, das ist auch wirklich da. Und ich hoffe, dass Max Eberl und Christoph Freund auch auf den Trainer einreden, dass er den Mut hat, die Talente reinzuschmeißen.“

Karl, der gegen Auckland debütierte, ist eine große Hoffnung für die Offensive. Rechts hinten drängt sich aktuell aber kein Talent wirklich auf. Und so wird Laimer die erste Wahl bleiben – genauso wie Kimmich im zentralen Mittelfeld.