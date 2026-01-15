"Tu uns das nicht an!": DFB-Star wollte Wirtz-Wechsel zum FC Bayern verhindern

Im Transferpoker um Florian Wirtz (22) zieht der FC Bayern am Ende den Kürzeren – sehr zur Freude eines ehemaligen Mitspielers. Der soll den 22-Jährigen angefleht haben, nicht nach München zu wechseln.

Es war, neben Nick Woltemade, eines der Transferthemen in der vergangenen Sommerpause. Der mögliche Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern. Zwar bemühte sich der deutsche Rekordmeister intensiv um die Dienste des 22-Jährigen, doch am Ende wechselte der deutsche Nationalspieler nicht nach München, sondern zum FC Liverpool.

Dass Wirtz nun in der Premier League kickt und nicht beim FC Bayern, könnte auch daran gelegen haben, dass der 22-Jährige offenbar von Mitspielern bei Bayer Leverkusen beeinflusst wurde, nicht zum direkten Ligarivalen zu wechseln.

"Bitte mach’s nicht! Tu uns das nicht an"

So verriet DFB-Star Robert Andrich (31) im Podcast "Spielmacher" von 360Media, dass er seinen damaligen Teamkollegen Wirtz regelrecht anflehte, sich nicht dem FC Bayern anzuschließen. "Ich habe zu ihm gesagt: Bitte mach’s nicht! Tu uns das nicht an", so der Kapitän der Werkself.

Interessant dabei: Andrich war in seiner Kindheit selbst ein großer Fan des FC Bayern, einen erfolgreichen Wechsel von Wirtz von Bayer zu Bayern gönnte der 31-Jährige den Münchnern aber nicht.

Robert Andrich (M) bleibt in Leverkusen. © Soeren Stache/dpa

Zusammen mit Wirtz gewann Andrich in der Saison 2023/24 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Erfolge, die er mit Leverkusen gerne wiederholen würde. Mit Florian Wirtz im Bayern-Trikot dürfte dieses Vorhaben allerdings schwerer werden, so Andrichs damalige Sorge. Da sich der Edeltechniker am Ende gegen die Münchner entschieden und einen langfristigen Vertrag in Liverpool unterschrieben hat, dürfte Andrich ein Stein vom Herzen gefallen sein. "Ich hab‘ es mir gewünscht", so Andrich.

Statt Wirtz: FC Bayern holt Diaz aus Liverpool

Dass sich Wirtz schon in jungen Jahren für den Schritt ins Ausland entschieden hat, überraschte seinen ehemaligen Mannschaftskapitän: "Ich habe mich gefreut für ihn, dass er den Schritt gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er den Schritt ins Ausland schon wagt."

Nach der Absage von Wirtz sicherte sich der FC Bayern die Dienste von Luis Diaz (29). Der Kolumbianer kam für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München. In bisher wettbewerbsübergreifenden 24 Einsätzen konnte der 29-Jährige 14 Tore erzielen und elf weitere Treffer vorlegen.

Bei diesen Zahlen dürfte es für Leverkusen also auch ohne Florian Wirtz im Bayern-Trikot schwer werden, den Rekordmeister im Titelrennen anzugreifen, sehr zum Unmut von Robert Andrich.