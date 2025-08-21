Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig zu gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Zeit des Wartens hat ein Ende! Am Freitagabend (20.30 Uhr, Sky und auf Sat.1) beginnt die 63. Bundesliga-Saison. Mit dem FC Bayern darf der deutsche Meister auch dieses Jahr die Spielzeit eröffnen und empfängt zum Auftakt RB Leipzig in der Allianz Arena.
Die Münchner sind zum Saisonauftakt eine Macht. In den vergangenen 13 Spielzeiten hat der deutsche Rekordmeister am ersten Bundesliga-Spieltag nie verloren. Elf Mal ging der FC Bayern als Sieger vom Platz, in zwei Partien teilten sich die Münchner die Punkte. Diese Serie will die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gegen die Sachsen nun bestätigen und die Mission Titelverteidigung erfolgreich starten.
Bayern-Coach Kompany: "Müssen das Spiel sehr ernst nehmen"
"Man kann eine Saison nicht anfangen und sagen, dass wir weniger wollen, als letztes Jahr. Man will die Latte immer etwas höher setzen, das wird immer so sein. Wir sind Meister, deswegen ist es ok, dass wir Favorit sind", erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz. "Wir müssen das Spiel sehr ernst nehmen. Sie sind offensiv stark. Aber wir sind in der Allianz Arena und wollen eine gute Leistung für die Fans bringen."
Doch aufgepasst, die Sachsen waren zuletzt brandgefährlich in München: Von den letzten vier Duellen in Fröttmaning konnte RB zwei gewinnen, darunter auch das Duell um den Supercup 2023. Nach einer enttäuschenden letzten Saison und den verpassten internationalen Plätzen, wollen die Leipziger unter Neu-Coach Ole Werner, der von Werder Bremen gekommen ist, wieder angreifen und oben mitspielen. Das Ziel: Rückkehr in den internationalen Wettbewerb.
Und das Beste ist: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück beim Eröffnungsspiel live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 3 x 2 Tickets der Kategorie 1 für diese Partie.
