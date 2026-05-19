Während der FC Bayern mit seinen Fans auf dem Marienplatz seinen 35. Meistertitel feiert, sorgen Anhänger des TSV 1860 für einen aufsehenerregenden Zwischenfall. Offensichtlich schmuggelten sie ein Anti-Bayern-Banner mitten in die Fan-Menge.

Eine rot-weiße Party auf dem Münchner Marienplatz, ein Fahnenmeer von rund 20.000 Fans und eine glückliche Mannschaft auf dem Balkon – die Münchner Innenstadt war am Sonntagnachmittag in fester Hand des FC Bayern. Und doch sorgten Anhänger des TSV 1860 für einen aufsehenerregenden Zwischenfall, den die Fans vor Ort wohl erst im Nachgang realisierten. Was war passiert?

Um 14.07 Uhr rief Bayerns Stadionsprecher (und bei diesem Event auch Rathausbalkon-Sprecher) Stephan Lehmann das Co-Trainer-Team von Chefcoach Vincent Kompany auf die Empore. Als der Staff auf den Balkon schritt, bemerkte Lehmann (63) ein riesiges Banner mit vermeintlichem Bayern-Logo, das über die Köpfe der Fans über den Marienplatz wanderte.

1860-Fans schmuggeln Anti-Bayern-Banner mitten auf den Marienplatz

"Ach könnt ihr mal kurz bitte die Plane da draußen mal kurz einholen, weil ihr seht ja nix drunter", meinte Lehmann freundlich: "Macht doch die mal bitte zusammen. Nicht weiterreichen bitte, wir wollen ja, dass alle was sehen hier. Tut sie bitte kurz zusammen, danke schön."

Die Anhänger des FC Bayern ziehen das Mega-Banner über den Marienplatz – unwissend, dass es sich dabei um ein Anti-Bayern-Banner handelt, das offenbar aus der Hand von 1860-Fans stammt. © Screenshot BR

Was die Anhänger auf dem Marienplatz und offensichtlich zunächst auch die Bayern-Protagonisten auf dem Balkon nicht bemerkten: Das Logo auf dem Banner war nicht das echte Emblem des Rekordmeisters. Statt "FC Bayern München" war darauf "FC Bauern Hurensöhne" zu lesen – garniert mit einem kleinen "1860" innerhalb der Rauten.

Einer der ersten, dem dies auffiel, war wohl Stefan Mennerich, der Direktor Medien und Kommunikation der Roten. Sein Kopfschütteln, das die TV-Kameras kurz danach einfingen, deutet jedenfalls darauf hin. Wie das Mega-Banner seinen Weg auf den Marienplatz und anschließend über die Köpfe der Fans fand, ist noch unklar. Die Signatur darauf macht aber deutlich, dass Anhänger der Löwen hinter dem Streich stecken.

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Am Montag reagierte Bayern-Präsident Herbert Hainer auf die Aktion der Sechzger-Fans und setzte zu einer Spitze an. "Leider können sich unsere Fans nicht revanchieren, denn so schnell wird es bei 1860 keine Meisterschaft zu feiern geben", sagte Hainer gegenüber der "Bild".

1860 gegen Bayern und umgekehrt – immer wieder kommt es zu Fan-Aktionen

Aus blauer Sicht ist die Aktion ein wahrer Coup und ein weiteres Kapitel im dicken Buch der Fan-Streiche im Münchner Fußball-Kosmos. Vor dem Pokal-Derby 2008 hatten Bayern-Fans das Grünwalder Stadion geentert und die Westkurve der Löwen-Fans in rot-weiß angemalt. Beim Regionalliga-Derby 2018 wiederholten sie die Aktion gar während des Spiels, da die Sechzger im "Auswärtsspiel" in die Ostkurve mussten. Und im Mai 2025 klettern Bayern-Anhänger auf ein Dach gegenüber des Stadions während des 1860-Heimspiels gegen Erzgebirge Aue, hissten ein Banner mit der Aufschrift "München ist rot" und zündeten rote Pyrotechnik – der starke Wind bereitete dieser Aktion allerdings schnell ein Ende.

Und die Löwen? Im November 2025 besprühten sie Mauern nahe dem Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße mit weiß-blauem Graffiti. "1860! In München-Giasing sind wir daheim. Die Stadt ist blau. So wird es immer sein", hieß es unter anderem. Im März 2026 überklebten 1860-Fans Plakate zur Kommunalwahl mit dem Bild eines Löwen und dem Schriftzug: "Wir sagen JA zur Stadtbild Verschönerung – a echter Münchner is oiwei a Sechzger".

Die Banner-Aktion von der Meisterfeier am Sonntag reiht sich aber wohl definitiv in die vordersten Plätze der Fan-Streiche in der Landeshauptstadt ein.