TSG Hoffenheim wartet in der Bundesliga: Baumgartner erwartet angestachelten FC Bayern

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga: Am Samstag sind wieder alle Augen nach München gerichtet, der FC Bayern empfängt die TSG Hoffenheim. Offensivspieler Baumgartner erwartet ein schwieriges Spiel.

München/Hoffenheim - Christoph Baumgartner vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim rechnet nach der niederschmetternden Niederlage in der Champions League bei Manchester City mit einem angestachelten FC Bayern. "Ich erwarte eine Mannschaft, die die 0:3-Niederlage wiedergutmachen möchte", sagte der Offensivspieler vor dem Spiel in München am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) im Sky-Interview.

Baumgartner: "Wenn du in München nicht wach bist, wird es extrem schwer"

"Wenn du in München nicht wach bist, nicht dagegen hältst, es nicht schaffst auch mal in Ballbesitz zu sein, dann wird es extrem schwer. Dann erdrücken sie dich", warnte Baumgartner, der aber an Erfolgserlebnisse gegen den deutschen Rekordmeister erinnerte: "Wir haben schon das eine oder andere Mal gegen die Bayern Punkte holen können. Das hat immer nur funktioniert, wenn wir auch am Ball waren. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Und dann musst du die wenigen Chancen, die es in München gibt, auch nutzen, wenn du etwas mitnehmen willst."

Nach einer langen Krise, die zur Trennung von Trainer Andre Breitenreiter führte, hat die TSG zuletzt drei Siege in Folge eingefahren und sich auf Platz 14 verbessert.