Trotz Tor-Debüt: Bei FC-Bayern-Neuzugang Nicolas Jackson ist noch Luft nach oben

Last-Minute-Neuzugang Nicolas Jackson ist gegen den FC Paphos in der Champions League erstmals an Toren für den FC Bayern direkt beteiligt. Dennoch gibt es weiterhin noch Verbesserungspotenzial.

"Macht Nicolas Jackson heute sein erstes Bayern-Tor?", lautete die Frage von Moderator Jonas Friedrich an Bayern-Boss Max Eberl vor der Partie bei Amazon-Prime.

"Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wenn er aber auch ein, oder zwei Assists gäbe und kein Tor geschossen hätte, dann wären wir genauso glücklich – wenn wir gewonnen hätten." Nach dem völlig souveränen 5:1-Auswärtssieg des FC Bayern beim FC Paphos in der Champions League dürfte vor allem Eberl sehr glücklich gewesen sein, denn sein Wunsch ging in Erfüllung.

Jackson nach Premieren-Treffer: "Ich bin sehr glücklich"

Denn bei seinem zweiten Startelf-Einsatz und seinem achten Spiel für die Mannschaft von Vincent Kompany überhaupt gelangen dem Senegalesen seine ersten Torbeteiligungen – genau nach Eberls Wünschen. In der 20. Minute bereitete Bayerns Last-Minute-Sommerneuzugang mit einer schönen Direktablage auf Torschütze Raphael Guerreiro das 2:0 vor. Elf Minuten später durfte Jackson nach Vorarbeit von Michael Olise über seinen ersten Treffer im Bayern-Trikot jubeln. Auch am 5:1 (69.) war der von Chelsea ausgeliehene Stürmer beteiligt, Jackson scheiterte zunächst am Keeper der Zyprioten, dieses Mal verwertete Teamkollege Olise den Abpraller zum deutlichen Königsklassen-Endstand.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich getroffen habe und wir gewonnen haben", sagte der 24-Jährige nach der Partie bei Amazon Prime. So weit, so gut. Doch ein weiterer Eberl-Satz bestätigte sich ebenfalls am Dienstagabend in Zypern. "Wir haben noch Luft nach oben, Nicolas ist noch nicht ganz angekommen", so lauteten die Worte des Sportvorstandes der Münchner vor der Partie.

Bayern-Neuzugang Jackson "weit weg" von seiner Bestform

Denn es hätte bei weitem nicht beim einzigen Jackson-Tor, der dieses Mal als alleinige Sturmspitze vor Zehner Harry Kane agierte, an diesem Abend bleiben müssen. Neben einem Pfosten-Treffer kurz vor Schluss vergab der Stürmer einige Male in aussichtsreicher Position. So ganz in das Spiel des deutschen Rekordmeisters integriert wirkte er erneut nicht. Das weiß auch Jackson selbst, er sei immer noch "weit weg" von seiner Bestform entfernt, nähere sich aber langsam an, erklärte er: "Ich bin noch dabei, wieder meine volle Fitness zu erreichen, da ich zwei Monate lang nicht gespielt und alleine trainiert habe. Ich arbeite jeden Tag hart daran."

Im Spiel des FC Bayern ist Jackson trotz seiner ersten Torbeteiligungen noch nicht ganz angekommen, in der bayerischen Landeshauptstadt sowie im Verein dafür umso mehr: "Ich fühle mich wie zu Hause. Jeder hier hat mich nett willkommen geheißen, großartige Leute hier."