Trotz eindeutigem 4:0-Sieg gegen Heidenheim: Eine 4 gab es auch auf dem Platz – die Bayern-Noten

Der FC Bayern gewinnt gegen den 1. FC Heidenheim mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Weihnachten kann kommen! Der FC Bayern gewinnt das letzte Spiel des Jahres mit 4:0 beim 1. FC Heidenheim und geht als souveräner Tabellenführer der Bundesliga mit neun Punkten Vorsprung in die Winterpause.

Die Einzelkritik der AZ.

JONAS URBIG – NOTE 2: Der junge Keeper vertrat Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses passen musste. Wie gewohnt löste Urbig seine Aufgabe souverän. Kam bei einem langen Pass im Neuer-Stil raus, klärte technisch stark (7.). Mit einer herausragenden Parade nach Schimmers Schuss (78.).

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Rechts hinten in der Viererkette aufgeboten, Konrad Laimer (5. Gelbe Karte) fehlte gesperrt. Starker Auftritt, war beim 1:0 hellwach, köpfte aus kurzer Distanz ein (15.). Krönung: Legte das 3:0 per Flanke vor.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Konstante in der Innenverteidigung - und vorne gefährlich: Sein Kopfball wurde von Keeper Ramaj pariert (12.). Nach einer Ecke war Tah wieder präsent, legte Stanisics 1:0 vor.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Ob seine Vertragsverlängerung unter dem bayerischen Weihnachtsbaum liegt? So schnell wird es wohl nicht gehen. Und bei Upa bitte noch der Satz rein: Solider Auftritt in der Abwehrmitte.

Goretzka wacklig im Zweikampf

HIROKI ITO – NOTE 2: Der Japaner verteidigte hinten links. Gab den ersten Warnschuss ab - geblockt (7.). Dann legte er Olises 2:0 vor. Guter Auftritt. Defensiv kaum gefordert.

RAPHAEL GUERREIRO – NOTE 3: Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic fielen kurzfristig krankheitsbedingt aus, das ermöglichte dem Portugiesen den Startelfeinsatz. Technisch elegant, ohne die ganz großen Impulse nach vorne.

LEON GORETZKA – NOTE 4: Weil Joshua Kimmich wegen Problemen am Sprunggelenk nicht verfügbar war, erhielt Goretzka eine Chance in der Startelf. Nicht immer sicher mit dem Ball am Fuß, wacklig im Zweikampf.

MICHAEL OLISE – NOTE 2: Bayerns Rechtsaußen, der im Münchner Dress noch nie verletzt war, wollte sein tolles Jahr krönen. Das gelang ihm. Leitete das 1:0 per Eckball ein, das 2:0 erzielte er per Volleyabnahme selbst (32.).

Torschütze Diaz sehr engagiert

LENNART KARL – NOTE 3: Auch zum Jahresabschluss in der Startelf, ein weiterer Vertrauensbeweis von Trainer Vincent Kompany. Umsichtiger Ballverteiler, ließ sich oft tief fallen. Mit seiner Flanke am 2:0 beteiligt. Ein eigener Treffer blieb ihm verwehrt, zirkelte über das Tor (47.).

LUIS DÍAZ – NOTE 2: Nach seiner Gelb-Sperre zurück in der Mannschaft, der Kolumbianer wirbelte auf der linken Seite. Sehr engagiert und gegen Ende der Partie belohnt: Traf per Flugkopfball zum 3:0 (86.).

HARRY KANE – NOTE 2: Bayerns Torgigant führte das Team in Abwesenheit von Neuer und Kimmich als Kapitän aufs Feld. Mit einer schönen Direktabnahme – gehalten (38.). Nach toller Drehung scheiterte er am Pfosten (53.). Traf kurz vor Schluss zum 4:0 (90.+2). Seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga.

Gnabry brachte viel Schwung in die Partie

SERGE GNABRY – NOTE 2: Der Offensivstar kam in der 63. Minute für Karl in die Partie. Brachte viel Schwung und bereitete das 4:0 vor.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Für Ito eingewechselt (72.), solide Leistung auf der linken Seite.

DAVID SANTOS DAIBER – NOTE 3: Bundesliga-Debüt für den 18-Jährigen, der für Guerreiro ins Spiel kam. Ordentliche Leistung im Mittelfeld, unaufgeregt.

WISDOM MIKE UND CASSIANO KIALA – OHNE NOTE: Kamen zu spät für eine Bewertung.