Trotz Blamage gegen Mainz: Darum gibt Tuchel seinen Bayern-Stars drei Tage frei

Der FC Bayern lässt im Meisterkampf weiter Federn und verliert in Mainz mit 1:3. Dennoch gibt Thomas Tuchel seiner Mannschaft drei Tage frei. Damit erhofft sich der 49-Jährige, dass die Bayern-Stars wieder Energie für den Saisonendspurt tanken.

München - Der FC Bayern findet einfach nicht mehr zu alter Stärke. Bei galligen Mainzern kommen die Münchner in alles andere als "Mia-san-mia"-Mentalität mit 1:3 unter die Räder. Kein Wunder also, dass Bayern-Coach Thomas Tuchel nach der Partie gegen die Hessen unzufrieden war. "Die Probleme sind offensichtlich", klagte der 49-Jährige am Sky-Mikrofon. "Wir tun uns wahnsinnig schwer, Spiele zu gewinnen."

Tuchel nach der 1:3-Schlappe gegen Mainz: "Uns fehlt die Energie"

Vor allem die Mentalität der Bayern-Stars bei einem Rückstand kritisierte Tuchel: "Wenn Dinge schief laufen, fällt es uns brutal schwer, nochmal als Mannschaft einen Spirit zu bekommen, um uns zu wehren und aufzulehnen." Um diesen Spirit wieder herzustellen, gibt der Cheftrainer des FC Bayern seiner Mannschaft drei Tage frei.

"Wir brauchen das dringend, weil die Energie fehlt. Die holen wir uns nicht, wenn wir alle einbestellen und weitermachen", so Tuchel. Seit über drei Wochen musste der Krumbacher sein Programm ohne einen einzigen freien Tag durchziehen. Mit ausreichend Abstand zur Blamage gegen die 05er will Tuchel dann ab Mittwoch seine Spieler auf den Saisonendspurt vorbereiten.