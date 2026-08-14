Triumph gegen FC Bayern: England trauert um Torwart Rimmer

Der englische Fußball trauert um Jimmy Rimmer. Pech hatte der frühere Torwart von Aston Villa vor allem im Europapokal-Finale 1982 gegen den FC Bayern.

Der größte Triumph in der Vereinsgeschichte von Aston Villa war der Sieg im Europapokal der Landesmeister 1982 gegen den FC Bayern. (Archivbild)

Der englische Fußball trauert um den früheren Torwart und zweimaligen Europapokalsieger Jimmy Rimmer. Wie seine Ex-Clubs Aston Villa und Manchester United mitteilten, starb Rimmer im Alter von 78 Jahren. Mit dem Club aus Birmingham gewann Rimmer 1982 im Finale gegen den FC Bayern (1:0) den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger-Wettbewerb der Champions League.

Gegen die Münchner hatte Rimmer aber auch Pech: Wegen einer Verletzung am Nacken musste er bereits nach neun Minuten ausgewechselt werden. Auch mit Manchester United triumphierte Rimmer 1968 im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, saß im Finale gegen Benfica Lissabon aber nur auf der Bank.

Englischer Meister 1981 mit Aston Villa

Als Stammtorhüter in der ersten englischen Liga etablierte sich Rimmer Mitte der 1970er Jahre beim FC Arsenal und anschließend bei Aston Villa. Mit den Villans, für die er 287 Liga- und Pokalspiele bestritt, wurde er 1981 nationaler Meister. Für die Nationalmannschaft absolvierte er 1976 sein einziges Länderspiel.

"Die Gedanken aller im Verein gelten in dieser äußerst schweren Zeit Jimmys Familie und seinen Freunden", schrieb Aston Villa in einer Mitteilung. Auch Manchester United und Arsenal kondolierten.