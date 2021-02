Transfer-News zum FC Bayern: Münchner verstärken wohl Bemühungen um Max Aarons

Alle offiziellen Transfers des FC Bayern sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Das Wintertransfer-Fenster ist geschlossen. Mit Chris Richards (TSG 1899 Hoffenheim) und Joshua Zirkzee (Parma Calcio) hat der FC Bayern zwei Spieler bis zum Ende der Saison verliehen. Sarpreet Singh kehrte vorzeitig von seiner Leihe vom 1. FC Nürnberg zurück. Auch der erste Sommertransfer ist bereits fix! Mit Dayot Upamecano (RB Leipzig) haben die Münchner eines der begehrtesten Abwehrtalente Europas verpflichtet und damit einen Nachfolger für David Alaba gefunden, der seinen Abschied im Sommer nun offiziell verkündet hat.

Ansonsten gibt es jede Menge Gerüchte. Ob Verpflichtungen, Abgänge oder Vertragspoker – wir halten Sie hier im Transfer-Blog auf dem Laufenden!

Transfer-News vom 24.02.2021

+++ FC Bayern verstärkt Bemühungen um Max Aarons +++

Der FC Bayern München ist fleißig mit dem Umbau seiner Defensive für die kommende Saison beschäftigt. Nachdem der Transfer von Dayot Upamecano von Ligarivalen RB Leipzig bereits in trockenen Tüchern ist und auch die Verpflichtung von Omar Richard vom englischen Zweitligisten FC Reading kurz vor dem Abschluss stehen soll, ist nun wieder Max Aarons in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt.

Wie der italienische Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, sollen die Münchner bereits die Gespräche mit Aarons‘ Klub Norwich City aufgenommen haben. Der englische Zweitligist geht davon aus, den Rechtsverteidiger, trotz Vertrags bis 2024, nicht über das Saisonende hinaus halten zu können und ruft für den 21-Jährigen eine kolportierte Ablöseforderung zwischen 35 und 40 Millionen Euro auf.

Im Ringen um Aarons hat Bayern München dem Vernehmen nach Konkurrenz von einem alten Bekannten bekommen. So soll der Premier-League-Klub FC Everton um Teammanager und Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen haben. Auch Manchester United und dem FC Barcelona wird ein loses Interesse nachgesagt. Bei Bayern wäre Aarons wohl als Backup für Benjamin Pavard eingeplant. Sollte Flick den Weltmeister von 2018 aber in die Innenverteidigung beordern, würden Aarons und Bouna Sarr wohl um den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite konkurrieren.

Transfer-News vom 23.02.2021

+++ Verlängert Musiala beim FC Bayern? Hansi Flick äußert sich +++

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat angedeutet, dass sich Super-Talent Jamal Musiala in Sachen Nationalmannschaft womöglich schon entschieden hat - und auch das Thema Vertrag ist wohl geklärt.

"In den letzten Wochen sind viele Dinge in seinem Leben gewesen, die neu waren. Ein neuer Vertrag. Er ist 17 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Dann ist die Entscheidung Deutschland/England zu treffen gewesen", sagte Flick im TV-Sender Sky am Rande des Champions-League-Spiels bei Lazio Rom am Dienstag. Zuletzt ging es um einen neuen Bayern-Vertrag für den Mittelfeldspieler, der am Freitag 18 Jahre alt wird. Zuletzt war eine Verlängerung seines bis 2022 laufenden Kontraktes bis zum 30. Juni 2025 im Gespräch.

+++ Stuttgart-Verteidiger Sosa von Bayern-Interesse "geschmeichelt" +++

Borna Sosa zählt in dieser Saison zu den besten Linksverteidigern der Liga, auch der FC Bayern soll den Abwehrspieler vom VfB Stuttgart auf dem Zettel haben. Nun hat sich der 23-Jährige zum Interesse des Rekordmeisters geäußert.

"Natürlich ist es schön, wenn sich ein so großer Verein für dich interessiert. Das lässt einen nicht kalt", sagt Sosa im Interview mit dem kroatischen Fußballverband. Vorerst wolle er sich aber voll und ganz auf den Rest der Saison mit dem VfB Stuttgart fokussieren. "Das Interesse des FC Bayern schmeichelt mir zwar, ist für mich aber nur eine noch größere Motivation für meine weitere Arbeit", fügt Sosa an.

+++ Bericht: PSG unterbreitet David Alaba konkretes Angebot +++

Real Madrid liegt aussichtsreich im Rennen, doch noch hat sich David Alaba nicht entschieden, zu welchem Klub es ihn am Ende der Saison zieht. Fest steht: Paris St.-Germain legt noch einmal einen Zahn zu im Buhlen um den Defensivspezialisten des FC Bayern. Wie "Sky Sport" berichtet, hat der Champions-League-Finalist des vergangenen Jahres (0:1-Niederlage gegen die Münchner) Alaba ein konkretes Angebot vorgelegt.

Zudem soll sich der 28-Jährige mit Nasser Al-Khelaifi ausgetauscht haben. Der Präsident des französischen Meisters gilt schon länger als Alaba-Fan und forcierte den Transfer bereits im Sommer 2020, als Thomas Tuchel noch PSG-Coach war. Alaba scheint einen Wechsel nach Spanien zu bevorzugen, als mögliche weitere interessierte Vereine gelten der FC Chelsea oder auch der FC Liverpool. Juventus Turin hat sich laut "Calciomercato" aus dem Rennen um den Österreicher verabschiedet.

+++ Verhandelt Bayern-Transferziel Coulibaly mit dem BVB? +++

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sollen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Soumaila Coulibaly von Paris Saint-Germain stehen. Das berichtet der französische TV-Sender "RMC Sport". Das Abwehrtalent - der 17-Jährige zog sich gerade erst einen Kreuzbandriss zu - steht angeblich auch beim FC Bayern auf der Wunschliste.

Transfer-News vom 22.02.2021

+++ Neuhaus lässt Zukunft offen +++

Seit geraumer Zeit wird Gladbachs Florian Neuhaus mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Nationalspieler hat sich nun über seine Zukunft geäußert und offen gelassen, ob er auch in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen wird. "Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag, und wir als Klub verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen", erklärte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler im "Kicker" (Montagsausgabe). "Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt."

Bei Gladbach habe er sich hervorragend entwickeln können. Zudem finde er bei dem Verein alles vor. "Ich weiß, was ich an Borussia habe", so Neuhaus. Nach Angaben des "Kicker" hat der bis 2024 laufende Vertrag des jungen Profis eine Ausstiegsklausel.

Neben den Münchnern sollen auch der FC Liverpool und Borussia Dortmund am 23-Jährigen interessiert sein. Allerdings betonte Gladbachs Coach Marco Rose, der ab Sommer die Dortmunder trainieren wird, keine Spieler mit zu seinem neuen Verein zu nehmen.

Transfer-News vom 21.02.2021

+++ Rummenigge: Neuer Süle-Vertrag "nur zu gewissen Konditionen" +++

Karl-Heinz Rummenigge stellt den längerfristigen Verbleib von Nationalspieler Niklas Süle infrage. "Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gern bereit, den Vertrag zu verlängern, aber das wird nur zu gewissen Konditionen möglich sein", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern im ZDF-"Sportstudio". Süles Kontrakt bei den Bayern läuft am 30. Juni 2022 aus. "Es werden jetzt Gespräche geführt, dann werden wir sehen, zu welchem Ergebnis die führen", sagte Rummenigge.

Grundsätzlich sei es das Ziel der Münchner, die guten deutschen Nationalspieler an sich zu binden, der Verein müsse aber auch auf die knapperen Finanzen in der Corona-Krise achten. Innenverteidiger Süle (25) war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Bayern gewechselt. In dieser Saison ist er unter Trainer Hansi Flick nicht mehr erste Wahl.

Transfer-News vom 17.02.2021

+++ AZ-Information: Niklas Süle heiß begehrt +++

Wie stellt sich der FC Bayern zur nächsten Saison in der Defensive auf? Nach der Verpflichtung von Leipzigs Dayot Upamecano und dem feststehenden Wechsel David Alabas könnte sich personell noch mehr tun.

Während es bei Javi Martínez und Jérome Boateng nicht nach einer Verlängerung ihrer auslaufenden Verträge und damit nach Abschied aussieht, ist Niklas Süles Zukunft ungewiss. Nach AZ-Informationen sind mehrere Topklubs an Süle interessiert, besonders der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel buhlt intensiv um ihn. Ein Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen, sondern möglich – genauso aber auch eine Verlängerung bei Bayern. Süle fühlt sich in München wohl, Coach Hansi Flick vertraut ihm. Bayern hat bislang kein Signal an den Verteidiger gesendet, dass man ihn verkaufen will.

Aber: Mit Upamecano gibt es ab der kommenden Saison eben sehr starke Konkurrenz für Süle. Der Abwehrmann sieht die Situation entspannt, in den kommenden Wochen will Süle zunächst mit Topleistungen überzeugen und sich unverzichtbar für den FC Bayern machen.

+++ Nach Rose-Versprechen: Ist der Weg frei für Neuhaus beim FC Bayern? +++

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Florian Neuhaus zum FC Bayern. Neben den Münchnern, Real Madrid und weiteren europäischen Top-Klubs soll sich auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung des Ex-Löwen beschäftigt haben.

Doch der Revier-Klub scheidet nun aus dem Rennen um den deutschen Nationalspieler aus. Wie Gladbachs Trainer Marco Rose, der in der kommenden Saison die Dortmunder trainieren wird, erklärte, möchte er keine Spieler mit zu seinem neuen Arbeitgeber nehmen: "Das kann ich ausschließen", betonte Rose auf einer Pressekonferenz. "Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er auch keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund!"

Der 23-Jährige kann die Gladbacher wohl für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig.

+++ Fünfjahresvertrag für Musiala? +++

Supertalent Jamal Musiala soll auch in Zukunft für den FC Bayern auflaufen – und mit seinem 18. Geburtstag am 26. Februar einen Fünfjahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Das berichtet der " ". 2019 war der Mittelfeldspieler aus dem Nachwuchs des FC Chelsea in U17 der Münchner gewechselt, in dieser Saison gelang ihm unter Trainer Hansi Flick der Durchbruch bei den Profis.

Transfer-News vom 16.02.2021

+++ Alaba-Abschied: Noch kein neuer Verein +++

David Alaba hat seinen Abschied vom FC Bayern zum Saisonende bestätigt. "Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach dieser Saison was Neues zu machen, den Verein zu verlassen", sagte der Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Alabas Abschied galt schon seit längerer Zeit als sicher. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft im Sommer aus, er kann dann ablösefrei wechseln.

Einen neuen Arbeitgeber hat der Österreicher noch nicht. "Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, wo die Reise dann hingeht", sagte Alaba. Erwartet wird, dass er ins Ausland wechselt. Als Favorit wurde bislang Real Madrid gehandelt.

+++ Alaba-PK angesetzt: Gibt er seinen Bayern-Abschied bekannt? +++

David Alaba wird womöglich nach langem Rätselraten an diesem Dienstag über seine Zukunftspläne aufklären. Der deutsche Rekordmeister verschickte nach dem 3:3 im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Montagabend eine Einladung zu einer Online-Pressekonferenz mit dem österreichischen Nationalspieler, die um 14 Uhr angesetzt ist.

Nach Informationen der " " wird der 28 Jahre alte Alaba dann seinen Abschied bei den Bayern zum Saisonende bekanntgeben. Dieser gilt schon seit längerer Zeit als sicher. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft im Sommer aus. Er kann dann ablösefrei wechseln.

Die Bayern hatten sich mit dem zweimaligen Triple-Gewinner und dessen Berater nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Im November zog der Verein nach zahlreichen Verhandlungsrunden sein Angebot zurück. Am vergangenen Wochenende gaben die Bayern dann die Verpflichtung von Dayot Upamecano vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig bekannt. Der 22 Jahre alte Franzose gilt als Nachfolger von Abwehrchef Alaba, der seit 2008 für Bayern spielt. Erwartet wird, dass Alaba ins Ausland wechselt. Als Favorit wurde bislang Real Madrid gehandelt.

Transfer-News vom 15.02.2021

+++ Bericht: Choupo-Moting soll bleiben, Costa vor Abschied +++

Die Personalplanungen beim FC Bayern nehmen immer mehr an Fahrt auf: Nachdem der Transfer von Dayot Upamecano bereits offiziell gemacht wurde und der Wechsel von Omar Richards nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, gibt es nun auch erste Tendenzen im schon bestehenden Kader.

Wie der "kicker" (Montagsausgabe) berichtet, soll Eric Maxim Choupo-Moting demnach bei den Bayern bleiben. Die Bosse schätzen ihn, dem Bericht zufolge, als "integrative, weil mehrsprachige und umgängliche Kraft in der Kabine". Der Stürmer wechselte im vergangenen Oktober ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München. In 16 Einsätzen kommt der Lewandowski-Backup bislang auf drei Tore und eine Vorlage.

Bei Douglas Costa, der ebenfalls am "Deadline Day" wechselte, sieht es hingegen anders aus: Dem Bericht nach wollen die Bayern den Leihspieler nicht behalten, Costa wird im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Juventus Turin zurückkehren. Auch und vor allem, weil der Brasilianer bislang kaum bis gar nicht überzeugen konnte.

Transfer-News vom 14.02.2021

+++ Nächster Verteidiger kommt: Omar Richards +++

Wie der "kicker" berichtet, hat der FC Bayern den nächsten Defensivmann verpflichtet: Omar Richards kommt demnach im Sommer vom englischen Zweitligisten FC Reading. Der dann 23-Jährige ist ablösefrei und erhält laut dem Bericht einen Vierjahresvertrag. Richards soll als Backup für Alphonso Davies fungieren.

+++ Jetzt offiziell: Upamecano hat Vertrag bei Bayern bis 2026 +++

Der FC Bayern München sieht in Neuzugang Dayot Upamecano von RB Leipzig einen Schlüsselspieler für die Zukunft. "Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Mitteilung vom Sonntag.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird vom 1. Juli an für die Bayern aktiv sein. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2026 datiert. Auch englischen Spitzenclubs wie dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wurde Interesse an dem Franzosen nachgesagt. Upamecano kann Leipzig für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro verlassen.

Transfer-News vom 12.02.2021

+++ Salihamidzic bestätigt: Bayern schnappt sich Upamecano! +++

Es hatte sich zuletzt bereits abgezeichnet, nun ist der Transfer-Hammer fix! Wie Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitagabend gegenüber der " " mitteilt, haben die Münchner eine Einigung mit Dayot Upamecano über einen Fünfjahresvertrag erzielt.

"Das kann ich, und darüber freuen wir uns beim FC Bayern sehr", antwortet Salihamidzic auf die Frage, ob er den Transfer bestätigen könne: "Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt." Der Rekordmeister wird die Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro ziehen, Verhandlungen mit RB Leipzig sind daher nicht nötig.

In Upamecano schnappen sich die Bayern einen der begehrtesten Innenverteidiger Europas. Neben den Münchner waren auch die beiden englischen Schwergewichte FC Chelsea und der FC Liverpool hinter dem 22-jährigen Nationalspieler her.

Beim Heimspiel von RB Leipzig gegen den FC Augsburg am Freitagabend stand der französische Nationalspieler erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf der Sachsen.

+++ Bayern leiht Abwehr-Talent Justin Che aus +++

Innenverteidiger-Talent Justin Che wechselt auf Leihbasis bis zu diesem Sommer in die U19 des FC Bayern. Das teilten die Münchner am Freitag mit.

Der 17-Jährige war eines der sechs Talente, die im Rahmen der Kooperation mit dem FC Dallas im Januar am Campus trainiert hatten. Dasselbe Modell wurde bereits bei Chris Richards angewendet, der im Januar 2018 bei den Münchnern vorspielen durfte und anschließend fest verpflichtet wurde.

"Justin ist ein junger Innenverteidiger mit viel Potential, das hat er zuletzt im Probetraining gezeigt", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer. Che, der auch über einen deutschen Pass verfügt, ist für die U19 eingeplant und soll sich auch im Training der Amateure beweisen dürfen.

Transfer-News vom 11.02.2021

+++ Friedl-Rückkehr zum FC Bayern? Sportchef Baumann reagiert gelassen +++

Wie die "Sport Bild" kürzlich berichtete, soll sich der FC Bayern mit einer Rückholaktion von Linksverteidiger Marco Friedl vom SV Werder Bremen beschäftigen. Demnach könnte Friedl als Back-Up für Alphonso Davies an die Isar wechseln, während Lucas Hernández den Platz von David Alaba in der Innenverteidigung einnimmt.

Was für den Österreicher spricht: Dem Bericht zufolge besitzt der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufklausel von zehn Millionen Euro. Eine Summe, die in Zeiten von Corona und finanzieller Knappheit trotzdem zu stemmen wäre.

In Bremen hingegen geht man mit den Gerüchten gelassen um: "Ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte", sagte Bremens Sportchef Frank Bauman zur "DeichStube". Neben Friedl sollen die Münchner auch an Borna Sosa vom VfB Stuttgart interessiert sein.

Transfer-News vom 10.02.2021

+++ Bayern hat Franzosen-Juwel weiter auf dem Zettel +++

Eduardo Camavinga wird erneut mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der 18-jährige Franzose steht laut "Sport Bild" beim Rekordmeister auf einer "Schattenliste" möglicher Neuzugänge.

Camavinga ist noch bis 2022 bei Stade Rennes unter Vertrag. Die Bayern signalisierten bereits mehrfach ihr Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler, der im vergangenen September in der französischen Nationalmannschaft sein Debüt feierte.

+++ Bericht: Bayern mit Interesse an zwei Außenverteidigern +++

Der FC Bayern hat laut "Sport Bild" Interesse an den beiden Linksverteidigern Borna Sosa vom VfB Stuttgart und Marco Friedl von Werder Bremen. Eine Quelle nannte das Magazin allerdings nicht. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga überlege demnach, den erwarteten Abgang von Innenverteidiger David Alaba mit Lucas Hernández zu kompensieren, der derzeit vor allem als Außenverteidiger eingesetzt wird.

Der 23 Jahre alte Kroate Sosa überzeugt bei Aufsteiger Stuttgart nach einigen Anlaufschwierigkeiten inzwischen. Der 22 Jahre alte Friedl kommt aus der Jugend des FC Bayern. Für den Österreicher, der 2018 zunächst auf Leihbasis und 2019 fix nach Bremen ging, gibt es angeblich eine Rückkaufoption.

Transfer-News vom 09.02.2021

+++ Konkurrenz für Bayern? Liverpool schaltet sich wohl ins Rennen um Upamecano ein +++

Der FC Bayern bekommt im Werben um Dayot Upamecano offenbar weitere Konkurrenz. Laut einem Bericht der " " zeigt neben dem FC Chelsea nun auch der FC Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers.

Der amtierende englische Meister hat aktuell mit massiven Verletzungsproblemen in der Innenverteidigung zu kämpfen. Im Winter wurde daher bereits Ozan Kabak vom FC Schalke ausgeliehen. Für den Sommer verfügt Liverpool über eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Trainer Jürgen Klopp würde aber wohl Upamecano bevorzugen, der aufgrund einer Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet werden könnte.

Transfer-News vom 08.02.2021

+++ Gladbach-Sportdirektor Max Eberl entspannt im Hinblick auf Ausstiegsklauseln +++

Die Gerüchte um einen Wechsel von Mittelfeld-Ass Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach reißen nicht ab. Auch der FC Bayern soll hier bereits sein Interesse angemeldet haben. Sportdirektor der Borussen, Max Eberl, will dennoch die Ruhe bewahren.

Grund dafür sieht er in den hohen Ausstiegsklauseln, die in den Verträgen einiger Spieler - unter anderem bei Neuhaus - verankert sind. "Ich bezweifle, dass unsere Ausstiegsklauseln überhaupt gezogen werden können", sagte er gegenüber dem "kicker".

"Diese wurden nämlich vor Corona fixiert, weshalb ich in der Hinsicht entspannt bin", fuhr der 47-Jährige fort. Durch die fehlenden Zuschauereinnahmen sind einige Teams während der Corona-Pandemie auf dem Transfermarkt finanziell eingeschränkt. Auch dem FC Bayern drohen Einbußen in Bezug auf das für Transfers vorgesehene Festgeldkonto.

Transfer-News vom 06.02.2021

+++Transfer-Experte: Bayern soll ein Auge auf Demiral geworfen haben +++

In den Abwehrreihen des FC Bayern deutet sich ein großer Umbruch an. Der Abgang von David Alaba scheint fast sicher zu sein und auch bei Jerome Boateng sieht es eher nach Abschied und weniger nach Vertragsverlängerung aus. Die Bemühungen des Rekordmeisters um Dayot Upamecano von RB Leipzig sind bekannt. Nun soll noch ein weiterer Abwehrspieler in den Fokus der Münchner geraten sein.

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in einem Live-Beitrag auf dem Instagram-Kanal von "433" erklärte, soll der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Merih Demiral von Juventus Turin geworfen haben.

Schon 2020 sollen zahlreiche europäische Spitzenklubs ihr Interesse am 22-jährigen türkischen Nationalspieler bekundet haben. Juventus soll laut Tuttosport aber alle Angebote, die zwischen 35 und 40 Millionen Euro gelegen haben sollen, abgelehnt haben.

Demiral wechselte 2019 für 18 Millionen Euro von US Sassuolo zur "Alten Dame" und besitzt in Turin einen Vertrag bis Sommer 2024.

In dieser Spielzeit läuft es für Demiral bisher nicht so besonders, erst sechs Mal stand der türkische Abwehrspieler in der Startelf. Ein Zustand, mit dem der 22-Jährige nicht zufrieden sein dürfte. Demirals aktueller Marktwert soll sich laut auf 30 Millionen Euro belaufen.

Transfer-News vom 05.02.2021

+++ Rummenigge: Süle und Goretzka sollen bleiben +++

Niklas Süle und Leon Goretzka sollen über ihr Vertragsende 2022 hinaus beim FC Bayern bleiben. Dies stellt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nun gegenüber " " klar.

"Ich hoffe, dass es möglich sein wird, mit beiden Spielern seriöse und faire Lösungen zu finden. Das Ziel des FC Bayern ist immer, die guten Spieler zu behalten", meint der Vorstandsvorsitzende, fordert angesichts der Corona-Krise jedoch auch ein Entgegenkommen von Spieler-Seite: "Ich mache da keinen Hehl daraus: Wir werden nicht alles mitmachen können und brauchen da auch das Verständnis der Spieler."

Während Innenverteidiger Niklas Süle zuletzt mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde, hat Goretzka bereits vor Wochen angekündigt, für eine Verlängerung beim Rekordmeister offen zu sein.

+++ Bericht: Bayern legt Schmerzgrenze für Tolisso fest +++

Corentin Tolisso wird den FC Bayern zum Saisonende wohl verlassen. Der französische Weltmeister konnte sich seit seiner Verpflichtung von Olympique Lyon 2017 auch verletzungsbedingt nie wirklich festspielen, sein Vertrag läuft im Sommer nächsten Jahres aus.

Wie berichtet, haben die Verantwortlichen des Rekordmeisters mittlerweile eine Schmerzgrenze für den 26-Jährigen festgelegt. Tolisso könnte die Bayern demnach in diesem Sommer für eine Ablöse von 20 Millionen Euro verlassen. 2017 hatten die Münchner noch knapp 40 Millionen gezahlt, um den Mittelfeldspieler aus Lyon loszueisen.

Transfer-News vom 04.02.2021

+++ Trotz starker Leistungen: Boateng-Abschied rückt näher +++

Jérôme Boateng wird den FC Bayern wohl nach Vertragsablauf in diesem Sommer verlassen. Dies berichtet der "kicker" und bezieht sich dabei auf das engste Umfeld des Innenverteidigers, der unter Trainer Hansi Flick derzeit gesetzt ist. Der AZ liegen ähnliche Informationen vor.

Bayern möchte stattdessen den Umbruch im Defensivverbund vorantreiben: Ab der kommenden Saison planen die Münchner im Abwehrzentrum mit Niklas Süle, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou sowie Wunschspieler Dayot Upamecano von RB Leipzig.

+++ Bayern kassiert Korb bei England-Juwel +++

Auf der Suche nach neuen Talenten richtet der FC Bayern seinen Fokus seit geraumer Zeit nach England. Auch an Shola Shoretire von Manchester United soll der Rekordmeister Interesse gezeigt haben. Doch wie die " " nun berichtet, hat das 17-jährige Talent den Münchnern eine Absage erteilt. Demnach habe sich der Flügelspieler entschieden, einen langfristigen Profivertrag bei den Red Devils zu unterschreiben. Auch Paris Saint-Germain, Juventus Turin und der FC Barcelona sollen ein Auge auf den Youngster geworfen haben. Shoretire, der aktuell noch für die zweite Mannschaft der Engländer aufläuft, trainiert bereits im Team von Ole Gunnar Solskjaer mit.

Transfer-News vom 03.02.2021

+++ Vertrag läuft 2022 aus: Flick spricht über Süle-Zukunft +++

Bleibt Niklas Süle über diese Saison hinaus beim FC Bayern? Der Vertrag des Nationalspielers läuft Ende Juni 2022 aus. In diesem Sommer hätten die Münchner also die Möglichkeit, im Falle eines Abgangs noch eine ordentliche Ablöse für den Innenverteidiger zu kassieren. Laut der "Sport Bild" zeigt der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung.

Am Freitag äußerte sich Trainer Hansi Flick zur Zukunft seines Abwehrspielers. "Er hat nach dieser Saison noch ein Jahr Vertrag bei uns. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie er selbst seine Zukunft sieht. Derzeit ist er Spieler von Bayern München und ich bin froh, dass er hier ist", sagte Flick.

In der vergangenen Woche war Süles Berater Volker Struth zu Gesprächen an der Säbener Straße. Dabei soll es vornehmlich um die Zukunft von Bayerns Wunschspieler Dayot Upamecano (RB Leipzig) gegangen sein, den Struth ebenfalls vertritt. Wie der Spieleragent später im "Doppelpass" durchklingen ließ, wurde im Rahmen dessen aber auch die Zukunft von Niklas Süle thematisiert.

Transfer-News vom 02.02.2021

+++ Bericht: Bayern schnappte sich Abwehr-Talent am Deadline Day +++

Der FC Bayern hat am Deadline Day offenbar noch einen späten Transfer fixiert. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Münchner den 17-jährigen Innenverteidiger Justin Che verpflichtet.

Der Abwehrspieler war eines der sechs Talente, die im Rahmen der Kooperation mit dem FC Dallas im Januar am Campus trainiert hatten. Che wurde demnach für ein halbes Jahr auf Leihbasis verpflichtet, im Anschluss sollen die Münchner über eine Kaufoption verfügen. Dasselbe Modell wurde bereits bei Chris Richards angewendet, der im Januar 2018 ebenfalls im Rahmen der Kooperation mit dem FC Dallas bei den Münchnern vorspielen durfte. Che ist vorerst für die U19 eingeplant.

+++ Bayern am nächsten England-Talent dran +++

Wie die englische Tageszeitung "Times " berichtet, sollen die Münchner ihre Fühler nach dem englischen Supertalent Carney Chukwuemeka ausgestreckt haben. Der erst 17-Jährige Mittelfeld-Spieler könnte demnach eine Option im Sommer werden, wenn dem FC Bayern wohl mehrere Abgänge bevorstehen.

Chukwuemeka ist beim Premier-League-Klub Aston Villa unter Vertrag und wartet auf sein Profi-Debüt in der ersten Mannschaft. "Wahrscheinlich der beste 16-Jährige in ganz England", sagte im Vorjahr Geschäftsführer der "Villans", Christian Purslow, über den jungen Mann. Sollte sich der Verein für einen Verkauf entscheiden, müsste der FC Bayern wohl tief in die Tasche greifen.

Neben den Münchnern sollen auch Manchester City, der FC Liverpool und Juventus Turin am Youngster dran sein. Das Talent hat erst kürzlich bis 2023 bei Aston Villa verlängert, weshalb er keinesfalls günstig zu haben sein wird.

+++ Kleine Bayern verlieren Rochelt an Ulm +++

Jannik Rochelt verlässt den FC Bayern II knapp sechs Monate vor Vertragsende. Der 22-Jährige schließt sich dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 angeschlossen, bei dem er einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieb.

In der aktuellen Saison stand Rochelt in zehn Drittliga-Spielen auf dem Platz, wurde dabei jedoch neunmal eingewechselt. "Wir bedanken uns bei Jannik für seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren und wünschen ihm viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Station in Ulm", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Transfer-News vom 01.02.2021

+++ Rummenigge und Parma Calcio bestätigen Zirkzee-Wechsel +++

Auch der zweite Bayern-Abgang ist offiziell. Der 19 Jahre alte Stürmer Joshua Zirkzee wird an den Serie-A-Club Parma Calcio ausgeliehen. "Es sieht es so aus, dass Joshua Zirkzee an Parma ausgeliehen wird", sagte Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky Sport News HD", die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro bestätigte der Vorstandsvorsitzende der Münchner ebenfalls. Weitere Abgänge wird es laut Rummenigge nicht geben. Parma bestätigte die Einigung, auch die Bayern veröffentlichten am Abend eine Stellungnahme.

+++ Chris Richards auf Leihbasis zur TSG 1899 Hoffenheim +++

Der erste Transfer am Deadline-Day beim FC Bayern ist offiziell! Youngster Chris Richards wird bis zum Ende der Saison zur TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Dies teilten die Münchner auf Twitter mit.

"Chris ist ein großes Talent. Er war Leistungsträger in der Innenverteidigung bei unseren Amateuren in der Dritten Liga und hat Erfahrungen bei den Profis gesammelt, auch schon in der Champions League. Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen. Wir sind sicher, dass die TSG viel Freude an ihm haben wird", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Wechsel des Abwehrspielers.

Richards selbst hofft in Hoffenheim den nächsten Schritt in seiner Karriere machen zu können: "Es ist wichtig, dass ich jetzt in der Bundesliga noch mehr Spielpraxis sammeln kann." Durch die sechsmonatige Leihe nach Sinsheim möchte er sich "für weitere Aufgaben beim FC Bayern empfehlen". Der 20-Jährige, der im Sommer 2018 vom FC Dallas in die Nachwuchsabteilung des Rekordmeisters gewechselt war, kam für die Profis des FC Bayern bislang acht Mal zum Einsatz.

+++ Rummenigge mahnt bei Dayot Upamecano zur Geduld +++

Dass der FC Bayern Leipzigs Dayot Upamecano als würdigen Alaba-Nachfolger im Fokus hat, ist lange kein Geheimnis mehr. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat dieses Interesse am Montag bei "Sky" erneut bestätigt, jedoch davor gewarnt, den Transfer schon jetzt als sicher anzusehen. Man habe zwei namhafte Konkurrenten im Werben um den 22-jährigen Franzosen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Zirkzee und Richards fehlen im Klub-WM-Aufgebot +++

Auch der FC Bayern plant offensichtlich nicht mehr mit Joshua Zirkzee und Chris Richards. Beide Spieler fehlen im Aufgebot der Münchner bei der Klub-WM kommende Woche in Katar (lesen Sie hier mehr!). Zirkzee steht wohl kurz vor einer Unterschrift bei Parma Calcio, Richards soll an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen werden. Um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster.

+++ Zirkzee in Parma gelandet: Deal kurz vor Abschluss +++

Der Wechsel von Joshua Zirkzee befindet sich auf der Zielgeraden! Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll der Mittelstürmer des FC Bayern in der Nacht in Parma gelandet sein. Am Montag könnte nach bestandenem Medizincheck die Unterschrift erfolgen. Der 19-Jährige unterschreibt aller Voraussicht nach einen Leihvertrag bis zum Saisonende, im Anschluss besitzen die Italiener eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Transfer-News vom 31.01.2021

+++ Kahn: Werden "Lösung" mit Boateng finden - Ramos kein Thema +++

Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat Ex-Weltmeister Jérôme Boateng eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags in Aussicht gestellt. "Wenn man schaut, was Jérôme für Leistungen gebracht hat in der Vergangenheit, was er für den FC Bayern geleistet hat, versteht es sich von selbst, dass wir mit ihm zeitnah auch Gespräche führen. Und dann werden wir eine saubere Lösung finden", sagte Kahn am Sonntag bei "Sky90". Boateng spielt seit 2011 für die Bayern. Er sei ein "Leader" und ein "Führungsspieler", sagte Kahn.

Verständnis äußerte Kahn für den Abgang von David Alaba, der sich mit den Münchnern nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Da müsse man sich Gedanken über einen adäquaten Ersatz machen, sagte der 51-Jährige. Gespräche führen die Münchner mit Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano.

Angesprochen auf das spektakuläre Gerücht, dass Real-Madrid-Star Sergio Ramos ein Kandidat für den FC Bayern sein könnte, erklärte Kahn: "Da ist natürlich nichts dran."

+++ Berater bestätigt Upamecanos Wechselwunsch +++

Dayot Upamecano von RB Leipzig wechselt nach Angaben seines Beraters im Sommer sehr wahrscheinlich zum FC Bayern oder in die englische Premier League. "Noch ist nichts endgültig entschieden", sagte Upamecano-Berater Volker Struth am Sonntag im Sport1-"Doppelpass": "Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer wechselt, ist sehr hoch. Er hat für sich entschieden, den nächsten Schritt machen zu wollen."

Struth bestätigte zudem, dass die festgeschriebene Ablösesumme für den 22 Jahre alten französischen Abwehrspieler 42,5 Millionen Euro betrage. Als Abnehmer kämen nur der FC Bayern und englische Vereine infrage. "Vereine aus Spanien können sich das überhaupt nicht leisten", sagte Struth. "Es ist kein Geheimnis, dass es auch in der Premier League zwei Interessenten gibt." Laut Medienberichten handelt es sich dabei um den FC Liverpool und den FC Chelsea. "Es wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben", kündigte Struth an.

+++ Chris Richards wohl vor Leihe nach Hoffenheim +++

Der nächste Wechsel eines Bayern-Talents bahnt sich an! Nach Informationen von " " steht Chris Richards offenbar kurz vor einer Leihe zur TSG 1899 Hoffenheim. Demnach seien nur noch wenige Details zu klären. Bayerns Abwehrjuwel soll sich bereits von der Mannschaft verabschiedet haben.

Der US-Amerikaner wechselte im Sommer 2018 aus seinem Heimatland nach München. Unter Hansi Flick kam Richards in der aktuellen Saison sieben Mal zum Einsatz.

+++ Bericht: Zirkzee unterschreibt am Sonntag einen Vertrag bei Parma Calcio +++

Jetzt also doch! Der FC Bayern und Parma Calcio haben sich offenbar geeinigt, Joshua Zirkzee steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien. Nach Informationen von " " soll der 19-Jährige noch am Sonntag einen Leihvertrag unterschreiben und anschließend nach Parma reisen, der Medizincheck soll spätestens am Montag erfolgen. Dem Bericht zufolge haben sich die Italiener offenbar eine Kaufoption über 15 Millionen Euro im Sommer gesichert.

Gegenüber der "Sport Bild" meldet Zirkzee den Wechsel mittlerweile als perfekt. "Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, dass ich hier die Chance bekomme, mich zu entwickeln. Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann", wird der Youngster zitiert.

Noch am Freitag erklärte Flick, dass er in der Rückrunde weiter mit dem Mittelstürmer plane: "Ich denke, dass er auch nach der Wechselfrist im Training ist. Es gibt nichts zu verkünden."

Transfer-News vom 30.01.2021

+++ Salihamidzic bestätigt Treffen mit Upamecano-Beratern +++

Es wird immer konkreter! Hasan Salihamidzic bestätigte vor der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim (hier gibt es den Ticker zum Nachlesen ) Gespräche mit den Beratern von Dayout Upamecano: "Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert", sagte Bayerns Sportvorstand am Samstag im TV-Sender Sky. Damit bestätigte er einen Bericht der "Bild" vom gleichen Tag, nach dem sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben (siehe Eintrag unten).

+++ Geheimes Transfer-Treffen zu Dayot Upamecano +++

Im Bemühen um RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano sollen die Verantwortlichen des FC Bayern München sich einem Bericht der (Samstag) zufolge mit den Beratern des 22-jährigen Franzosen getroffen haben. Demnach sollen sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben. Nach Informationen des Boulevardblatts sieht sich der deutsche Rekordmeister im Werben um Upamecano vorn.

Upamecano ist im Januar 2017 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Dort wurde der 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Abwehrspieler zu einem der Leistungsträger. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2023, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben, die einen Weggang möglich machen würde. Sie soll bei etwa 43 Millionen Euro liegen.

Der FC Bayern hatte unlängst sein Interesse an Upamecano öffentlich gemacht. Gehandelt werden auch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Thomas Tuchel. Upamecano will sich angeblich bis Mitte Februar entscheiden.

Transfer-News vom 29.01.2021

+++ Flick plant weiter mit Zirkzee +++

Bleibt Joshua Zirkzee dem FC Bayern nun doch erhalten? Auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) äußerte sich Hansi Flick zu den Wechselgerüchten: "Ich kann es auch nur lesen. Joshua Zirkzee war heute im Training. Ich denke, dass er auch nach der Wechselfrist im Training ist. Es gibt nichts zu verkünden."

In den letzten Wochen wurde immer wieder über einen Abgang des Mittelstürmers aus München spekuliert. Medienberichten zufolge soll der 19-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Parma-Calcio stehen.

+++ Leihe nach Nürnberg beendet: Sarpreet Singh kehrt zum FC Bayern zurück +++

Die Leihe von Sarpreet Singh zum 1. FC Nürnberg ist vorzeitig beendet worden. Dies teilten die Bayern am Freitag mit. Ursprünglich hätte die Leihe erst im kommenden Sommer enden sollen.

"Zusammen mit den Bayern und Sarpreet sind wir übereingekommen, dass dieser Schritt für alle Seiten der richtige ist. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

Singh konnte sich in Nürnberg keinen Stammplatz erkämpfen und wusste bei seinen zwölf Einsätzen nicht zu überzeugen. Erst am Freitag hatte Trainer Robert Klauß entgegen seiner sonstigen Art die Trainingsleistungen des Nationalspielers kritisiert.

+++ Bericht: Bayern wirbt um Offensiv-Talent Kwadwo Baah +++

Schnappt sich der FC Bayern ein Talent aus England? Wie " " berichtet, ist der Rekordmeister wohl an Kwadwo Baah vom englischen Drittligisten AFC Rochdale interessiert. Allerdings sollen die Münchner im Werben um das Offensiv-Juwel internationale Konkurrenz haben: Auch Juventus Turin, West Ham United und die Glasgow Rangers buhlen offenbar um den 18-jährigen Flügelstürmer.

Der gebürtige Stuttgarter, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kommt in der laufenden Saison in 13 Spielen auf drei Tore sowie zwei Assists für Rochdale.

Transfer-News vom 28.01.2021

+++ FC Bayern verlängert mit Mittelfeld-Talent Rhein +++

Der FC Bayern setzt auf Mittelfeld-Talent Torben Rhein. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, hat der Kapitän der Münchner U19 seinen eigentlich am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben, Rhein sei aber langfristig gebunden worden.

Der heute 18-Jährige war im Sommer 2017 von Hertha BSC in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt. Im Juni 2020 feierte er sein Debüt in der 3. Liga und trainiert mittlerweile regelmäßig bei der zweiten Mannschaft mit. "Torben hat in den bisherigen dreieinhalb Jahren bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial und freuen uns, dass er nun auch die nächsten Schritte in den Herrenfußball gemeinsam mit uns und bei uns gehen wird", sagte Nachwuchschef Jochen Sauer.

+++ Bericht: Joshua Zirkzee vor Parma-Wechsel +++

Jetzt könnte es schnell gehen! Bayern-Star Joshua Zirkzee steht laut des italienischen wohl kurz vor einem Wechsel zu Parma Calcio. Demnach seien die Italiener zuversichtlich den Deal zeitnah abschließen zu können, eine finale Freigabe der Münchner steht allerdings noch aus. Es soll sich um ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption von 15 Millionen Euro handeln.

Demzufolge wäre der FC Everton, der ebenfalls am Mittelstürmer interessiert sein soll (siehe Eintrag 27.01.201), aus dem Rennen.

Transfer-News vom 27.01.2021

+++ Bericht: Erste konkrete Angebote für Zirkzee +++

Gerüchte um einen Wechsel von Joshua Zirkzee gibt es schon länger. Nun gibt es offenbar konkrete Angebote für den 19-Jährigen. Nach Informationen von "Sky" buhlen wohl der FC Everton und Parma Calcio um den Mittelstürmer.

Demnach handle es sich jeweils um eine Leihe plus Kaufoption über mehr als 10 Millionen Euro. Zirkzee soll sich demzufolge sowohl einen Wechsel nach England als auch Italien vorstellen können. Der niederländische U21-Nationalspieler hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2023, kam in der aktuellen Bundesliga-Saison für die Münchner aber nur drei Mal zum Einsatz.

+++ Traumvertrag: Sticht ManCity im Alaba-Poker Real Madrid aus? +++

David Alaba wird den FC Bayern aller Voraussicht nach im Sommer 2021 verlassen. Doch wohin zieht es den Abwehr-Star? Bislang gilt Real Madrid als Favorit im Alaba-Poker. Doch laut der spanischen " " könnte jetzt ein anderer europäischer Topklub die "Königlichen" ausstechen. Demnach soll Manchester City dem Österreicher wohl einen Fünfjahresvertrag sowie ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro plus Boni bieten.

In Madrid soll der 28-Jährige "nur" elf Millionen Euro pro Jahr verdienen und einen Kontrakt für vier Jahre erhalten. Allerdings räumt das spanische Blatt den "Königlichen" weiterhin die besten Chancen im Kampf um den österreichischen Nationalspieler ein.

Alaba kann die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung scheiterten bislang.

Transfer-News vom 26.01.2021

+++ Wechselt Defensiv-Talent Mai zu Lazio Rom? +++

Zieht es Lars Lukas Mai nach Italien? In dieser Saison ist der Innenverteidiger in die 2. Bundesliga zu Darmstadt 98 ausgeliehen und zählt dort zu den absoluten Leistungsträgern – in München beobachtet man die Entwicklung des 20-Jährigen genau.

Nun gibt es offenbar auch Interesse aus Italien. Wie "calciomercato.com" berichtet, zeigt Champions-League-Klub Lazio Rom Interesse an Mai. Die Römer sind nach der Verletzung von Abwehrchef Luiz Felipe auf der Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Neben Mai hat Lazio demnach auch Jean-Claire Todibo (Benfica SL) und Shkodran Mustafi (FC Arsenal) auf dem Zettel.

+++ Bericht: Juventus hat Zirkzee und Tolisso auf dem Zettel +++

Schnappt sich Juventus Turin zwei Bayern-Stars? Laut einem Bericht von " " haben die Bianconeri Interesse an Joshua Zirkzee und Corentin Tolisso.

Bei ersterem steht demnach ein Leihgeschäft im Raum. Als Favorit auf eine Verpflichtung des niederländischen Angreifers gilt aber weiter der FC Everton, auch Parma Calcio soll Interesse am Angreifer zeigen.

Besser stehen die Chancen demnach bei Tolisso. Der französische Weltmeister konnte seit seiner Verpflichtung im Jahr 2017 nicht nachhaltig überzeugen. Bei den Bayern hat man sich daher laut einem Bericht der "Sport Bild" dazu entschieden, den 2022 auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers nicht zu verlängern. Juventus soll sich um eine feste Verpflichtung im Januar bemühen.

+++ Fix: Dimitri Oberlin wechselt zu Bayern II +++

Dimitri Oberlin wechselt für die Rückrunde zum FC Bayern II. Dies bestätigten die Münchner am Dienstag. Der nigerianische Mittelstürmer hatte zuletzt beim Schweizer Top-Klub FC Basel unter Vertrag gestanden, im Winter wurde der Kontrakt aber aufgelöst.

"Dimitri hat in der Vergangenheit bereits auf höchstem Niveau sein Können unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass er sich unserer jungen Mannschaft angeschlossen hat und sind davon überzeugt, dass er uns schnell weiterhelfen kann", erklärte Campus-Leiter Jochen Sauer. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2021.

Transfer-News vom 25.01.2021

+++ Bericht: Flick macht Upamecano zur Chefsache +++

Der FC Bayern wirbt offenbar bereits konkret um seinen neuen Wunsch-Abwehrchef Dayot Upamecano. Trainer Hansi Flick soll mit dem Leipziger persönlich über einen Transfer zum Rekordmeister im Sommer gesprochen haben. Das berichtet der " ".

Der 22-jährige Franzose ist bis 2023 an RB gebunden, kann die Sachsen mittels einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig verlassen. Er soll dann 40 bis 45 Millionen Euro kosten. Bei den Bayern ist er als Nachfolger von David Alaba eingeplant, der die Münchner zum Saisonende ablösefrei verlassen wird.

Upamecano will sich wohl bis Mitte Februar entscheiden, wie sein Weg aussehen soll. Die Bayern haben allerdings Konkurrenz: Neben anderen in der Champions League vertretenen europäischen Topklubs soll der FC Chelsea an Upamecano interessiert sein.

+++ Auch der BVB baggert an Neuhaus +++

Obacht, Bayern! Neben den Münchnern, Real Madrid und weiteren europäischen Top-Klubs beschäftigt sich offenbar auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung von Florian Neuhaus.

Der deutsche Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach kann die Fohlen wohl für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Das berichtet "Sport 1". Demnach wolle der Revierklub den 23-Jährigen bereits im kommenden Sommer verpflichten. Ein Problem sei nur die geforderte Ablösesumme. Angeblich soll diese bei etwa 40 Millionen Euro liegen. Der BVB könne dem Bericht zufolge diese Summe ohne Teilnahme an der Königsklasse nur schwer stemmen.

+++ Schnappt sich Bayern Top-Talent Netz von der Hertha? +++

Wildern die Bayern in der Hauptstadt? Laut einem Bericht des " " zeigt der Rekordmeister Interesse an Luca Netz von Hertha BSC. Der 17-jährige Linksverteidiger ist demnach ein Kandidat für die Rolle des Backups hinter Alphonso Davies, sollte Lucas Hernández nach dem zu erwartenden Abgang von David Alaba vermehrt im Abwehrzentrum auflaufen.

Luca Netz gilt als absolutes Top-Talent und feierte im Januar für die kriselnde Hertha sein Debüt in der Bundesliga. Im August vergangenen Jahres wurde er hinter Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Torben Rhein (FC Bayern) mit der renommierten Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft im Sommer aus.

Transfer-News vom 24.01.2021

+++ Thomas Müller hofft auf Verlängerung von Jérôme Boateng +++

Acht deutsche Meistertitel, zwei Mal die Champions League und als Krönung die Weltmeisterschaft 2014 - Thomas Müller und Jérôme Boateng haben in ihrer Karriere unzählige große Titel gewonnen. Im Sommer könnten sich die Wege der beiden Ex-Nationalspieler trennen, schließlich ist die Zukunft von Boateng noch offen.

Geht es nach Thomas Müller, sollten die Bayern den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit dem Innenverteidiger verlängern. "Mit einer Unterschrift unter das richtige Papier wäre das ja getan", witzelte Müller nach dem 4:0-Sieg beim FC Schalke am Sonntag: "Er ist schon lange an meiner Seite und es wäre gut, wenn er noch ein bisschen länger auf mich aufpasst."

+++ Bericht: Bayern soll erneut ein Auge auf Dembélé geworfen haben +++

Ousmane Dembélé scheint in seiner vierten Saison beim FC Barcelona endlich angekommen zu sein. Fiel der Franzose in der Vergangenheit eher als Problemfall auf, hat er sich in der laufenden Spielzeit mit sechs Pflichtspieltoren und drei Vorlagen endlich zu einer wichtigen Säule im Kader der Katalanen gemausert.

Diese deutliche Leistungssteigerung des ehemaligen Dortmunders ist auch den europäischen Topklubs nicht verborgen geblieben. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der 23-jährige Flügelspieler wieder ins Visier des FC Bayern München geraten sein, der Dembélé erneut beobachten soll.

Was den Franzosen interessant macht, ist der Fakt, dass sein Vertrag nur noch bis Sommer 2022 läuft und Gespräche über eine Vertragsverlängerung eher schleppend verlaufen sollen. Barcelona hätte also nur noch bis Sommer die Möglichkeit, für Dembélé eine Ablösesummer zu generieren.

+++ Verlässt Douglas Costa die Bayern im Winter bereits wieder? +++

Rückkehrer Douglas Costa ist für den FC Bayern bisher nicht die erwünschte Verstärkung und kommt dementsprechend relativ selten zum Einsatz. Ein Zustand, der auch Juventus Turin missfällt, das sich mit der Leihgabe mehr Spielpraxis für den Brasilianer erhofft hatte.

Nun soll die "Alte Dame" laut "Gazetta dello Sport" den Spieler bereits im Winter wieder zurückbeordern und anderweitig verleihen. Erste Interessenten soll es auch schon geben.

Wie "The Sun" berichtet, sollen Wolverhampton und Manchester United ein Auge auf den Flügelspieler geworfen haben. Erste Kontakte soll es schon gegeben haben.

Transfer-News vom 22.01.2021

+++ Flick über Boateng: "Kann uns immer gut tun" +++

Hansi Flick kann sich einen Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern München über das Saisonende hinaus vorstellen. "Er ist aktuell schon ein sehr wichtiger Spieler für uns. Es ist klar, dass wir uns zusammensetzen, das Ganze noch mal analysieren und schauen, was für die Zukunft der Weg und die Strategie sein kann. Er ist ein Spieler, der uns immer gut tun kann", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag.

Boatengs Vertrag läuft am Saisonende nach dann zehn Jahren in München aus. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits gesagt, dass man mit dem Weltmeister von 2014 ein Gespräch führen wird. "Er macht seine Sache sehr gut und ist Rückhalt der Mannschaft, einer, der auf dem Platz Kommandos gibt", lobte Flick vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04.

+++ Flick und Rummenigge äußern sich zu Musiala +++

Der FC Bayern will Youngster Jamal Musiala mit einem Profivertrag ausstatten – an seinem 18. Geburtstag soll das Top-Talent seinen neuen Kontakt unterschreiben. Zuletzt gab es aber Gerüchte, dass der Deal möglicherweise platzen könnte. Der Grund: Musiala soll zu hohe Gehaltsvorstellungen haben.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete Musiala am Donnerstag gegenüber der " " als "Spieler, der uns natürlich große Freude macht". Er habe überragende Talente und sei in der Lage, seinen Weg zu machen. "Ich glaube, das ist ein Spieler, der in der Bundesliga noch für viel Furore sorgen wird", sagte Rummenigge.

Auch Trainer Hansi Flick sprach bei der Pressekonferenz einen Tag später über den Bayern-Youngster – und bekräftigte dabei nochmal das Interesse, den 17-Jährigen in München zu halten. "Karl-Heinz Rummenigge hat in diesem Bereich mit Sicherheit mehr und länger Erfahrung, deswegen kann ich da nur zustimmen, dass Jamal schon enorme Qualitäten hat", sagte Flick. "Klar, ist es normal, dass Bayern München dran interessiert ist, diesen Spieler, der so eine Entwicklung gemacht hat, auch länger an sich zu binden. Klar ist auch, dass ich, wie mit jedem anderen Spieler auch, mit Jamal spreche."

+++ PSV will Kaufoption von Fein wohl nicht ziehen +++

Wie geht es weiter mit Adrian Fein? Der zentrale Mittelfeldspieler wurde vor der Saison von den Bayern in die Eredivisie zur PSV Eindhoven ausgeliehen, kommt beim niederländischen Top-Klub allerdings nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus.

Laut einem Bericht von "Sport1" sind die Verantwortlichen von der Entwicklung des 21-Jährigen enttäuscht und wollen daher die Kaufoption in Höhe von kolportierten sechs Millionen Euro verstreichen lassen.

Transfer-News vom 21.01.2021

+++ Rummenigge kündigt Vertragsgespräche mit Boateng an +++

Ein Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern ist noch nicht vom Tisch. Wie Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag gegenüber " " verkündete, werde der Klub Gespräche über eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers aufnehmen.

"Jérôme spielt eine gute Rolle wieder. Der Trainer (Hansi Flick) ist mit ihm zufrieden. Dementsprechend wird man sich dieser Frage stellen müssen in einem Gespräch mit ihm", sagte der 65 Jahre alte Bayern-Chef zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit dem zweimaligen Triple-Gewinner. "Was will er? Was traut er sich zu? Und was traut ihm der Club zu? Und dann wird man eine seriöse Lösung finden", erläuterte Rummenigge. Diese müsse aber nicht jetzt im Januar gefunden werden: "Dafür ist mir der Zeitpunkt zu früh."

+++ Bestätigt: Bayern setzt sich mit Upamecano auseinander +++

Der FC Bayern befasst sich bei der in diesem Sommer anstehenden Umgestaltung seiner Abwehr auch mit Dayot Upamecano vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig. "Wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wir was machen wollen und machen müssen", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag bei "Bild live".

Es sei aber "ein bisschen zu früh", schon von einem Upamecano-Wechsel nach München auszugehen. "Der Spieler ist zumindest bis zum Saisonende in Leipzig", bemerkte Rummenigge. Es sei aber bekannt, dass der 22 Jahre alte Franzose dann eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag habe. Diese wird immer wieder auf 45 Millionen Euro taxiert. Rummenigge verwies darauf, dass bei Personalentscheidungen "in Corona-Zeiten auch die Kassenlage ein wichtiger Faktor" sei.

+++ Wildern die Bayern bei Inter Mailand? +++

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Nicolo Barella von Inter Mailand. Wie die " " berichtet, haben die Münchner "erste Signale" hinsichtlich einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers gen Mailand gesendet.

Der deutsche Rekordmeister ist demnach allerdings nicht der einzige Top-Klub, der den 23-Jährigen auf dem Zettel hat. Auch die spanischen Giganten Real Madrid und FC Barcelona sollen Interesse zeigen.

Transfer-News vom 20.01.2021

+++ Verwirrung um Musiala-Vertrag: Platzt die Verlängerung? +++

Jamal Musiala gehört zu den Senkrechtstartern beim FC Bayern. Der erst 17-Jährige kommt mittlerweile regelmäßig für die Profis zum Einsatz. Seit geraumer Zeit wird auch über eine Vertragsverlängerung spekuliert.

" " berichtete Anfang Januar, dass Musiala an seinem 18. Geburtstag Ende Februar einen Profivertrag unterschreiben soll. Derzeit besitzt er noch einen "Fördervertrag", der bis 2022 läuft – das neue Arbeitspapier solle dann bis 2025 laufen.

Doch neuesten Berichten zufolge gibt es Uneinigkeiten zwischen den Parteien, die Vertragsverhandlungen stocken. " "-Informationen zufolge soll Musiala nämlich 5,8 Millionen Euro Gehalt pro Jahr fordern – zu viel für die Bayern-Bosse. Dem Bericht zufolge müssen die Bayern aufpassen, ihren Shootingstar nicht zu verlieren. Denn neben dem FC Liverpool sollen auch Manchester United und Manchester City die Situation um Musiala genauestens verfolgen.

Beim FC Bayern selbst plant man jedoch auf jeden Fall mit einer Verlängerung. "Gehen Sie mal davon aus, dass Hasan Salihamidzic in dieser Richtung aktiv sein wird", antwortete Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt im AZ-Interview auf die Frage nach einem möglichen Profivertrag für Musiala.

Transfer-News vom 19.01.2021

+++ Flick stellt sich auf Alaba-Wechsel ein – und fordert Ersatz +++

Bayern-Trainer Hansi Flick hat sich bereits auf einen Vereinswechsel von Abwehrchef David Alaba im Sommer eingestellt. Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des Tabellenführers am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) beim FC Augsburg äußerte sich Flick zu den neuesten Meldungen aus Spanien. Dort vermeldete die Zeitung "Marca" einen Alaba-Wechsel zu Real Madrid bereits als fix.

"Es sind Dinge, die immer möglich sind, dass Spieler gehen, wenn ein Vertrag ausläuft", sagte Flick in einer Video-Pressekonferenz am Dienstag. Er habe persönlich vom 28-jährigen Alaba aber noch nichts gehört. "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich weiß natürlich auch schon, dass es aktuell in eine gewisse Richtung geht, die für die Mannschaft mit Sicherheit einen Wechsel, eine Änderung bedeutet", sagte der Bayern-Coach: "Wohin der Weg geht, wissen wir alle nicht."

Personelle Veränderungen seien oftmals aber auch dazu da, um etwas Neues in der Entwicklung einer Mannschaft voranzutreiben, bemerkte Flick. Er erwartet natürlich einen Ersatz für Alaba zur kommenden Saison in München: "Natürlich ist David ein Spieler, der nicht nur auf dem Platz für die Mannschaft sehr wertvoll ist, sondern auch in der Kabine. Klar ist, wenn ein Spieler von der Qualität den Verein verlässt, dass der Verein natürlich dann auch einen anderen Spieler holen muss und holen wird", sagte Flick.

+++ Bayern-Star Alaba mit Real einig? Vater dementiert +++

Ist der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid doch noch nicht sicher? Der Vater des Österreichers dementiert die aktuellen Gerüchte: "Die Meldungen aus Spanien kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nichts fix oder unterschrieben. Es gibt viele Interessenten", wird George Alaba in der " "-Zeitung zitiert. Auch einen Medizincheck, wie zunächst berichtet, soll es noch nicht gegeben haben. Laut der spanischen "Marca" soll sich Alaba mit den Königlichen auf einen Vierjahresvertrag und auf ein Gehalt von elf Millionen Euro pro Saison verständigt (siehe Eintrag 18.01.20201).

Transfer-News vom 18.01.2021

+++ Bericht: Alaba einig mit Real - Medizincheck schon bestanden?+++

Der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid steht offenbar unmittelbar bevor! Laut einem Bericht der Real-nahen Sport-Tageszeitschrift " hat der Verteidiger des FC Bayern eine Einigung mit den Königlichen erzielt und sogar bereits den Medizincheck absolviert. Demzufolge unterschreibt Alaba einen Vierjahresvertrag, der ihm ein jährliches Salär in Höhe von elf Millionen Euro einbringt.

Die monatelange Vertragsposse um den österreichischen Verteidiger hätte damit endgültig ein Ende. Schon Anfang November vergangenen Jahres hatte Präsident Herbert Hainer öffentlich mitgeteilt, dass das Angebot auf eine Verlängerung des im Sommer 2021 auslaufenden Vertrags von Seiten des Vereins zurückgezogen wurde. Seit Anfang Januar darf der Österreicher offiziell einen Anschlussvertrag ab dem 1. Juli bei einem anderen Klub unterschreiben.

+++ Fix! Angelo Stiller wechselt ablösefrei nach Hoffenheim +++

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist der Wechsel offiziell: Angelo Stiller wechselt nach Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Dies teilte der Rekordmeister am Montag mit.

Stiller war im Alter von neun Jahren vom TSV Milbertshofen in die Jugend der Münchner gewechselt und hatte seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften beim Rekordmeister durchlaufen. Im Winter vergangenen Jahres beförderte ihn der damalige Trainer Sebastian Hoeneß in die zweite Mannschaft, wo er sich schnell zum Stammspieler mauserte und großen Anteil an der Drittliga-Meisterschaft hatte. Mangels Perspektive für die erste Mannschaft entschied er sich gegen eine Vertragsverlängerung bei den Bayern.

"Ich bin dem FC Bayern sehr dankbar für die Ausbildung, die ich genießen durfte. Es war mir als gebürtigem Münchner immer eine Ehre, dieses traditionsreiche Trikot zu tragen", teilt Stiller auf der Vereinswebsite mit. In Hoffenheim trifft er auf seinen ehemaligen Förderer Sebastian Hoeneß, der die Münchner bereits im vergangenen Sommer Richtung Kraichgau verlassen hatte.

Transfer-News vom 17.01.2021

+++ Kommt noch ein Neuer im Winter? Kahn spricht Klartext +++

Der FC Bayern wird im Winter nicht auf dem Transfermarkt tätig werden. Dies unterstrich Oliver Kahn vor dem 2:1-Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg am Sonntag deutlich. "Wir sind absolut überzeugt von dem aktuellen Kader und werden uns nicht mit Wintertransfers beschäftigen", sagte der Vorstand bei "Sky".

Transfer-News vom 16.01.2021

+++ Dajaku-Wechsel zu Union Berlin fix +++

Der Wechsel von Leon Dajaku vom FC Bayern zu Union Berlin ist fix. Wie die Berliner am Samstag bekannt gaben, leihen sie den 19-Jährigen vorerst aus und haben sich zudem eine Kaufoption für das Offensiv-Talent gesichert.

"Ich bin überzeugt, dass der Schritt nach Berlin für mich aktuell der richtige ist. Bei Union bietet sich mir die Möglichkeit, in der Bundesliga Fuß zu fassen und mich auf höchstem Niveau zu zeigen. Die Mannschaft hat bisher eine außergewöhnliche Saison gespielt und ich freue mich, jetzt Teil dieses Teams zu werden", so Leon Dajaku nach seiner Unterschrift.

"Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann und uns auch in der Bundesliga weiterhelfen wird", kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, das Leihgeschäft.

+++ Kommt Militao als Alaba-Nachfolger? +++

Das David Alaba den FC Bayern im Sommer verlassen wird, scheint so gut wie sicher zu sein. Ein ablösefreier Wechsel zu Real Madrid ist wahrscheinlich. Kommt der Nachfolger des österreichischen Nationalspielers dafür von den "Königlichen" zum deutschen Rekordmeister?

Wie berichtet, befassen sich die Münchner Vereinsverantwortlichen mit Eder Militao. Zwar gilt Dayot Upamecano von Ligarivale RB Leipzig als heißester Anwärter auf die Alaba-Nachfolge, da aber auch Jerome Boateng die Bayern im Sommer verlassen könnte, ist in der Verteidigung auf alle Fälle Bedarf. Und da kommt nun Militao ins Spiel.

Offenbar sollen sich die Bayern bereits mit den Beratern des 22-Jährigen in Verbindung gesetzt haben, ein konkretes Angebot für den brasilianischen Nationalspieler soll es aber noch nicht geben. Ein Wechsel im Winter ist jedoch unwahrscheinlich, da Real sonst kurzfristig für Ersatz sorgen müsste, im Sommer wäre ein Transfer durchaus denkbar.

Militao wechselte im Sommer 2019 für 50 Millionen vom FC Porto zu Real Madrid, kommt aber derzeit unter Trainer Zinedine Zidane kaum zum Einsatz. Erst drei Einsätze stehen in der laufenden Saison zu Buche, daher steht der Brasilianer einem Wechsel durchaus offen gegenüber.

Bei einem gesteigerten Interesse an Militao hätten die Bayern jedoch namhafte Konkurrenz. Auch Ligarivale Borussia Dortmund, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Juventus Turin beobachten die Situation des 22-jährigen Defensivspielers genau.

Transfer-News vom 15.01.2021

+++ Bayern-Talent Dajaku wechselt zu Union Berlin +++

Bayern-Youngster Leon Dajaku wechselt auf Leihbasis in die Bundesliga zu Union Berlin. Einen entsprechenden Bericht des " " kann die AZ bestätigen. Die offizielle Bekanntgabe soll bald erfolgen. Der Wechsel hatte sich in dieser Woche bereits angedeutet, beim 2:0-Erfolg der kleinen Bayern am Dienstag stand der 19-Jährige bereits nicht mehr im Kader.

Dajaku wechselte im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern II und absolvierte 43 Partien, in denen er sieben Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Im Dezember 2019 feierte er außerdem sein Debüt für die erste Mannschaft des FC Bayern, für die er insgesamt zwei Mal zum Einsatz kam.

+++ Zirkzee vor Wechsel in die Premier League? +++

Der Wechsel von Joshua Zirkzee zu Eintracht Frankfurt hat sich mit der Rückkehr von Luka Jovic erledigt - an potenziellen Abnehmern mangelt es aber weiter nicht. Laut einem Bericht von "talkSPORT" gibt es nun Interesse aus England.

Demnach steht der FC Everton vor einer Verpflichtung des jungen Niederländers. Der Klub des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti würde Zirkzee dem Bericht zufolge gerne ausleihen, auch eine anschließende Kaufoption stehe im Raum.

Schon vor seinem Wechsel zu den Bayern hatte Zirkzee ein Probetraining beim englischen Traditionsverein absolviert, entschied sich aber schlussendlich für den Rekordmeister. Bei den Toffees würde der 19-Jährige die Rolle des Backups hinter dem gesetzten Dominic Calvert-Lewin ausfüllen. Dessen bisheriger Ersatzmann Cenk Tosun soll unmittelbar vor einem Abgang stehen.

