Transfer-News zum FC Bayern: Bericht – Schlotterbeck-Zusage an Borussia Dortmund

München - Auch im Wintertransferfenster verkündete der FC Bayern wie erwartet keine spektakulären Neuverpflichtungen, plante dafür aber langfristig für die Zukunft und nahm unter anderem den erst 16-jährigen Paul Wanner in den Profikader auf.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der deutsche Rekordmeister schon vor dieser Saison auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhaftester Neuzugang war Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde.

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge der Saison 2021/22

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge der Saison 2021/22

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth/Dynamo Dresden)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Michael Cuisance (FC Venedig)

Wir halten Sie hier auch zwischen den Transferfenstern weiterhin mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden.

Transfer-News des FC Bayern vom 19.04.2022

+++ Bericht: Schlotterback gibt BVB Zusage +++

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg hat Borussia Dortmund nach Informationen der " " die Zusage für einen Wechsel gegeben.

Der in dieser Saison starke 22-jährige Verteidiger wäre nach Niklas Süle, der im Sommer vom FC Bayern zum aktuellen Tabellenzweiten wechselt, der nächste prominente Abwehr-Neuzugang der Schwarz-Gelben. Laut "Bild" soll für Schlotterbeck eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro fällig werden.

Auch bei den Bayern soll Schlotterbeck zuletzt immer wieder ein Thema gewesen sein – am Ende sollen die Bosse vom Abwehrspieler jedoch nicht vollends überzeugt gewesen sein.

+++ Nkunku und Laimer bei Bayern gehandelt? Leipzigs Trainer Tedesco "entspannt" +++

RB Leipzigs Cheftrainer Domenico Tedesco sieht die Wechselspekulationen um seine angeblich auch beim FC Bayern gehandelten Stars gelassen. Berichten des "Kicker" und der "Bild" zufolge sollen Christopher Nkunku und Konrad Laimer mit den Münchnern in Verbindung gebracht werden. "Ich bin da absolut entspannt, es gehört dazu, es betrifft ja nicht nur uns. Gerüchte gehören einfach dazu, das ist selbstverständlich, vor allem wenn wir erfolgreich sind. Dann gibt es solche Geschichten", sagte Tedesco am Mittwoch. "Es ist ja eher etwas Positives, aber das tangiert uns nullkommanull."

Der Franzose Nkunku steht noch bis zum 30. Juni 2024 bei RB unter Vertrag und hat das Interesse vieler Topclubs geweckt. Der Vizemeister will den 24 Jahre alten Angreifer unbedingt halten. Nkunku spielt eine sehr starke Saison und kommt aktuell auf 17 Tore und 16 Assists. Auch der zuletzt formstarke Mittelfeldspieler Laimer, dessen Vertrag im kommenden Sommer endet, hatte bei RB bereits mit dem heutigen Bayern-Coach Julian Nagelsmann zusammengearbeitet.

+++ Bericht: Bayern mit Mazraoui von Ajax einig +++

Der erste Sommertransfer des FC Bayern steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen der "Sport Bild" soll der Wechsel von Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam nach München fix sein. Mit ihm habe der FC Bayern eine Einigung erzielt, twittert Chefreporter Tobi Altschäffl. Der 24-jährige Marokkaner gilt als Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann.

Bei Ryan Gravenberch, ebenfalls von Ajax, hake es nur an den Ablöse-Modalitäten.



Transfer-News des FC Bayern vom 18.04.2022

+++ Bericht: Müller und Neuer verlängern bis 2025 beim FC Bayern +++

Es deutet sich bereits seit geraumer Zeit an, nun könnte bald Vollzug gemeldet werden: Laut " " verlängern Thomas Müller und Manuel Neuer jeweils bis 2025 beim FC Bayern!

Bei Müller scheint bereits alles geklärt zu sein, dem Bericht zufolge könnten die Münchner die Verlängerung noch in dieser Woche offiziell machen. Der 32-Jährige deutete am Sonntag bereits selbst eine zeitnahe Unterschrift an (siehe Eintrag unten).

Bei Neuer seien nur noch Kleinigkeiten zu klären, die Verlängerung soll jedoch nicht mehr platzen! Beim Kapitän gibt es noch keinen Zeitpunkt für eine Bekanntgabe der Verlängerung.

+++ "Denke, wir werden eine Lösung finden": Müller bestätigt zeitnahe Verlängerung +++

Oliver Kahn deutete am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 bereits an, dass eine Vertragsverlängerung mit Thomas Müller beim FC Bayern kurz bevorstehe. Beim 32-Jährigen ist Bayerns Sportvorstand nach eigener Aussage "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können".

Dies bestätigte nur wenige Stunden später auch Müller selbst: "Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch. Beide Seiten wollen und ich denke, wir werden eine Lösung finden", sagte der Offensivspieler nach dem 3:0-Erfolg in Bielefeld am Ostersonntag. "Wie, wann, wo: Das werdet ihr dann erfahren."

Der Vertrag von Müller in München läuft im Sommer 2023 aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.04.2022

+++ Kahn: Kein Lewy-Verkauf im Sommer – Hoffnung auf Verlängerung +++

Seit Tagen bestimmt die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern die Schlagzeilen. Am Sonntag hat hat Vorstandsboss Oliver Kahn im "Doppelpass" bei Sport1 Stellung bezogen und den Wunsch nach einem Verbleib des 33-Jährigen ausgesprochen. "Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern München bleibt", sagte der Münchner Vorstandschef über den zweimaligen Fifa-Weltfußballer. Der deutsche Rekordmeister sei mit Lewandowski im Austausch.

Dieser sei aber auch an einem Punkt seiner Karriere, sich nach den jahrelangen Dauererfolgen mit dem FC Bayern Gedanken zu machen, bemerkte Kahn. Der Vertrag des 33 Jahre alten Stürmers läuft in München noch bis zum Sommer 2023. Zuletzt wurde über einen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona spekuliert. Kahn hatte aber einen vorzeitigen Wechsel im Sommer ausgeschlossen.

Ende Juni 2023 laufen außerdem die Verträge von Manuel Neuer (36), Serge Gnabry (26) und Thomas Müller (32) aus. Beim Ur-Bayer Müller ist Kahn nach eigener Aussage "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können". Mit Kapitän Neuer befinde sich der Verein "in sehr, sehr gutem Austausch", berichtete der Münchner Vorstandschef. Gnabry sei selbst in einem "Prozess des Nachdenkens".

+++ Kahn: Gesamtpaket Haaland für Bayern viel zu teuer +++

Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland wurde immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zu einem Transfer wird es aber nicht kommen. Zwar habe man sich intern mit dem Norweger beschäftigt, das Gesamtpaket aus Ablöse, Gehalt und Provisionen sei für den Klub laut Oliver Kahn aber viel zu teuer. Mehr Infos finden Sie hier.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.04.2022

+++ Nagelsmann über Lewy-Gerüchte: "Wirkt so, dass er gerne bleiben würde" +++

Julian Nagelsmann hat seinen Wunsch nach einem Verbleib von Stürmerstar Robert Lewandowski beim FC Bayern bekräftigt. "Natürlich würde ich ihn gerne behalten", sagte der Münchner Trainer am Freitag. Lewandowski sei ein "extrem wichtiger Spieler, sehr wichtiger Torjäger". Der 33 Jahre alte polnische Nationalspieler hat beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Zuletzt wurde aber über einen möglichen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona spekuliert.

Nagelsmann hat selber nicht den Eindruck, dass der sechsmalige Bundesliga-Torschützenkönig weg will. "In den Gesprächen wirkt er schon so, dass er gerne bleiben würde", sagte der 34-Jährige und verwies auf fußballspezifische Unterhaltungen mit Lewandowski. Man könne aber "nicht voll in den Kopf reinschauen", sagte Nagelsmann. Es sei auch ein "Stück weit normal, dass man sich immer über seine Zukunft Gedanken macht". Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic seien mit Lewandowski aber im Austausch.

Transfer-News des FC Bayern vom 13.04.2022

+++ Lewandowski zu Barca? Trainer Xavi dementiert nicht +++

Cheftrainer Xavi Hernandez vom FC Barcelona will die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Robert Lewandowski nicht inhaltlich kommentieren, dementiert sie aber auch nicht. "Ich verstehe die Frage, aber das ist nicht der Zeitpunkt. Es ist der Zeitpunkt, uns auf das morgige Spiel zu konzentrieren und nicht auf Verpflichtungen. Er ist ein großartiger Spieler. Ich kann nicht mehr dazu sagen", erklärte der frühere Fußball-Weltmeister am Mittwoch in Barcelona. Xavi wollte sich lieber zum bevorstehenden Europa-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend äußern.

Transfer-News des FC Bayern vom 12.04.2022

+++ Wechsel zum FC Barcelona? Darum soll Lewandowski unzufrieden sein +++

Die Gerüchte um einen Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona sorgen beim FC Bayern vor dem wichtigen Rückspiel gegen den FC Villarreal für mächtig Wirbel. Nun kommen auch erste vermeintliche Gründe ans Licht, aus denen er den deutschen Rekordmeister verlassen wollen soll.

Laut " " will der Pole in den letzten Jahren seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Mit den Bayern hat er mittlerweile alles gewonnen, wurde unter anderem sechs Mal deutscher Meister und gewann die Champions League. Auch auf individueller Ebene hat er mit zwei Auszeichnungen zum Fifa-Weltfußballer sowie dem gebrochenen Allzeit-Rekord von Gerd Müller alles erreicht.

Zudem soll sich der 33-Jährige im offensiven System von Trainer Julian Nagelsmann nicht wohlfühlen, wie er in den vergangenen Monaten immer wieder durchblicken ließ. Darüber hinaus bietet ihm der FC Barcelona wohl ein deutlich höheres Gehalt als die Bayern. Im Raum steht ein Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr mit einem jährlichen Salär in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro.

Transfer-News des FC Bayern vom 11.04.2022

+++ Bericht: Lewandowski entscheidet sich gegen Verlängerung – Einigung mit Barca +++

Ungünstiger könnte der Zeitpunkt für eine solche Unruhe nicht sein: Rund 30 Stunden vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal poppte am Montagnachmittag eine Meldung verschiedener polnischer Medien, unter anderem im öffentlich-rechtlichen Sender "TVP" sowie "Interia Sport" auf. Laut nicht genannten Quellen aus dem Umfeld des Spielers soll sich Bayerns Superstar Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona bereits auf einen Transfer in diesem Sommer verständigt haben.

Demnach winkt dem 33-Jährigen bei Barça angeblich ein millionenschwerer Drei-Jahresvertrag bis 2025. Der Mittelstürmer habe die Bayern-Bosse bereits über seine Entscheidung informiert und möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Der Pferdefuß: Lewandowskis Arbeitspapier in München läuft noch bis 2023, die Bayern würden für einen Wechsel in diesem Sommer eine beträchtliche Ablöse für den Weltfußballer verlangen.

Erst 2023 wäre Lewandowski ablösefrei und könnte – inklusive eines branchenüblich beträchtlichen Handgeldes – frei entscheiden. Auch Paris St.Germain, Manchester City und der FC Liverpool, also die üblichen Verdächtigen, werden den Berichten als weitere Klubs genannt, mit denen der sechsmalige Bundesliga-Torschützenkönig und neunmalige Meister (davon zweimal mit BVB) gesprochen habe.

Angeblich sei es Lewandowski sauer aufgestoßen, dass die Bayern-Bosse seine Vertragsverlängerung nicht mit absoluter Priorität vorangetrieben haben. Laut AZ-Informationen geht die Tendenz bei "Lewy" tatsächlich Richtung Abschied, ein Verein oder Zeitpunkt ist aber bei weitem noch nicht konkret.

+++ Hainer glaubt an Karriereende von Müller bei Bayern +++

Der Vertrag von Thomas Müller läuft im Sommer 2023 aus. Nach "Sport1"-Informationen traf sich Müllers Berater zuletzt wohl mit den Verantwortlichen der Münchner zu Gesprächen bezüglich einer möglichen Verlängerung des Arbeitspapieres. Bayerns Präsident Herbert Hainer geht ohnehin von einem Karriereende des 32-Jährigen beim deutschen Rekordmeisters aus.

"Ich bin davon überzeugt, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München", sagte Hainer am Sonntagabend im BR. "Ich bin davon überzeugt, dass er seine Karriere beim FC Bayern beenden wird."

Transfer-News des FC Bayern vom 10.04.2022

+++ Gnabry-Poker dauert an: Zweiter Fall Alaba droht +++

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Serge Gnabry ziehen sich weiter hin – Berichten zufolge sollen sie aktuell sogar komplett auf Eis liegen! Der Knackpunkt: Unterschiedliche Vorstellungen beim Gehalt, Gnabry möchte in München zu den Top-Verdienern aufsteigen.

Aus dem Umfeld Gnabrys soll zu vernehmen sein, dass es der Bayern-Star mit einer Verlängerung nicht eilig hat. Die Bayern-Bosse hingegen hätten lieber früher als später Klarheit über die Zukunft des Flügelspielers. Denn ein zweiter Fall Alaba könnte drohen!

Gnabrys Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, er wäre dann also ablösefrei zu haben. Ein solches Szenario gab es 2021 auch bei David Alaba: Der Österreicher hatte seinen Vertrag in München nicht verlängert und wechselte daraufhin ablösefrei zu Real Madrid.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.04.2022

+++ "Beides gute Spieler": Nagelsmann äußert sich zu Mazraoui und Gravenberch +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch vor einem Wechsel zum FC Bayern und sollen dem Rekordmeister bereits ihre Zusage erteilt haben. Offiziell haben sich bislang weder die Münchner noch Ajax Amsterdam, wo die beiden Spieler aktuell unter Vertrag stehen, zu den Meldungen geäußert.

Am Freitag wurde Trainer Julian Nagelsmann danach gefragt, wie sehr er sich denn auf die Neuzugänge freue. Der Bayern-Coach reagierte zwar ausweichend, dementierte die Gerüchte aber nicht.

"Fragen Sie mich nochmal, wenn es soweit wäre. Wir halten es wie immer: Gerüchte kommentieren wir nicht, sonst wird es eine sehr lange PK. Wir würden es kommentieren, wenn es soweit wäre", sagte Nagelsmann und schob vielsagend nach: "Beides sind gute Spieler. Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt."

+++ Bericht: Mazraoui gibt Bayern Zusage +++

Bayern statt Barca: Der deutsche Rekordmeister könnte den FC Barcelona einem Medienbericht zufolge beim Poker um Verteidiger Noussair Mazraoui ausstechen. Nach " "-Informationen vom Donnerstagabend habe der 24 Jahre alte Abwehrspieler von Ajax Amsterdam den Bayern-Verantwortlichen kürzlich mitgeteilt, zur neuen Saison lieber nach München wechseln zu wollen.

Lange Zeit sollte Barca im Werben um Mazraoui vorn gelegen haben. Mittlerweile habe der FC Bayern die besseren Karten, auch weil sich Trainer Julian Nagelsmann sehr für die Verpflichtung des Marokkaners eingesetzt habe. Letzte finanzielle Details seien allerdings noch zu klären, um den ersten Transfer für die Saison 2022/23 perfekt zu machen. Das vom Bundesliga-Spitzenreiter gebotene Gesamtpaket aus Vertragsangebot und sportlicher Perspektive sei für Mazraoui "schwer zu toppen".

Transfer-News des FC Bayern vom 07.04.2022

+++ Bericht: Ajax-Doppelpack? Auch Noussair Mazraoui tendiert zum FC Bayern +++

Schlägt Bayern gleich doppelt bei Ajax Amsterdam zu? Nach Informationen der " " sind sich die Münchner und Ryan Gravenberch einig über einen Transfer im Sommer. Es hakt wohl lediglich noch an der Ablösesumme.

Zudem soll mittlerweile auch Noussair Mazraoui zu einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt tendieren. Demnach sei der FC Barcelona nur noch Plan B für den 24-jährigen Rechtsverteidiger.

Auch Mino Raiola soll ein Grund für den Wechsel sein: Der Star-Berater vertritt beide Spieler von Ajax Amsterdam und sieht deren Zukunft wohl in München.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.04.2022

+++ Bericht: Juve lässt nicht locker bei Bayern-Flirt Gravenberch +++

Der FC Bayern soll sich auf der Zielgeraden im Werben um Ryan Gravenberch befinden. Doch droht dem deutschen Rekordmeister neue Konkurrenz? Laut dem italienischen Portal "calciomercato.com" buhlt auch Juventus Turin offenbar weiter um das Mittelfeld-Talent. Demnach stehe Juve wohl ebenfalls in Kontakt zu Gravenberch-Berater Mino Raiola und Ajax Amsterdam. Der 19-Jährige soll bei der "Alten Dame" ganz oben auf der Wunschliste stehen, die Münchner befinden sich aber wohl weiterhin in der Pole-Position bei Gravenberch.

Transfer-News des FC Bayern vom 02.04.2022

+++ Zieht es Marc Roca zurück nach Spanien? +++

Kurz vor Weihnachten sah es ganz danach aus, als wäre Marc Roca endlich so richtig beim FC Bayern angekommen. Vom 16. bis einschließlich 19. Spieltag stand der Spanier in der Startelf der Münchner und machte seine Sache laut Julian Nagelsmann auch "sehr, sehr gut". Doch seitdem durfte Roca in den darauffolgenden acht Ligaspielen nur noch drei Mal auflaufen, für gerade Mal 27 Minuten.

Und Hoffnung auf mehr Spielminuten scheint sich der Defensivspieler wohl auch kaum machen. "Die Rolle ist sicherlich nicht so, wie er sie sich wünscht. Marc ist nach wie vor ein guter Spieler, der natürlich auch Potenzial hat, der uns auch immer wieder was gibt, der fußballerische Qualitäten und Lösungen hat, aber er hat einfach gute Konkurrenz und seine Rolle ist nun mal so, wie sie gerade ist", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg.

Zieht es Marc Roca also wieder zurück in seine spanische Heimat? Wie der andalusische Radiosender "Canal Sur Radio" berichtet, soll Betis Sevilla großes Interesse am 25-Jährigen haben und auch Roca selbst soll sich einen Wechsel nach Südspanien gut vorstellen können.

Während die Spanier von einem Leihgeschäft bis Sommer 2023 und anschließender Kaufpflicht in Höhe von 7 Millionen Euro berichten, kann Sky das Interesse von Sevilla zwar bestätigen, ein Angebot oder konkrete Gespräche zwischen den beiden Vereinen soll es jedoch noch nicht gegeben haben.

Das Roca mit seiner Rolle bei den Bayern nicht ganz zufrieden ist, kann Nagelsmann nachvollziehen: "Er ist natürlich ein stolzer Spanier, der natürlich gerne mehr spielen möchte und jetzt auch nicht immer frohlockend über das Gelände stolziert, sondern schon gerne mehr Spielzeit möchte. Am Ende der Saison werden wir uns unterhalten, wie wir das hinbekommen, ob das dann bei uns oder extern passiert."

Transfer-News des FC Bayern vom 01.04.2022

+++ Berater am Vereinsgelände gesichtet: Müller-Verlängerung rückt näher +++

Die Verhandlungen zwischen Thomas Müller und dem FC Bayern über eine Verlängerung des im Juni 2023 auslaufenden Vertrags könnten Fahrt aufnehmen. Müllers Berater Ludwig Kögl wurde am Freitag auf dem Vereinsgelände des deutschen Rekordmeisters in München gesichtet. Laut "Bild" und "Sky" kam der frühere Bayern-Profi zu Gesprächen mit den Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Dass der 32-jährige Müller über den 30. Juni 2023 hinaus für den Rekordmeister spielt, wäre keine Überraschung. Müller selbst hatte verbal die Weichen während des jüngsten Länderspiel-Lehrgangs in diese Richtung gestellt. Er äußerte sich zu seinen Zukunftsplänen.

"Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Topniveau Fußball zu spielen. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen", sagte Müller. Er hat seine gesamte Profi-Karriere beim FC Bayern verbracht. Die Bayern-Bosse um Kahn wollen auch mit Müllers langjährigen Teamkollegen Robert Lewandowski (33) und Manuel Neuer (36) nochmals verlängern. Auch die Verträge des Torjägers und des Torwarts laufen noch eine Saison.

+++ Gnabry-Verlängerung? Nagelsmann gibt sich optimistisch +++

Trainer Julian Nagelsmann ist optimistisch, dass der FC Bayern München im Vertragspoker mit Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry erfolgreich sein wird. "Am Ende ist es eine Verhandlungssache zwischen Club und Berater. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen", sagte Nagelsmann am Freitag. Der Vertrag von Offensivspieler Gnabry (26) läuft am 30. Juni 2023 aus. Die Bayern wollen einen ablösefreien Verlust unbedingt verhindern.

"Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Er hat hier sportlich, glaube ich, alles was er braucht. Er hat einen Trainer, der ihn als Typen mag, als Spieler mag. Er hat Mannschaftskollegen, mit denen er sich auch privat extrem gut versteht. Er fühlt sich, glaube ich, sehr wohl", sagte Nagelsmann zur Situation von Gnabry, den er sehr lobte: "Er ist ein sehr guter Spieler, der auch schon herausragende Spiele gemacht hat und das auch in Zukunft machen wird. Von daher würden wir ihn gerne alle behalten."

+++ Wird Pavard der Nachfolger von Niklas Süle? +++

Seit dem feststehenden Abgang von Niklas Süle im Sommer zu Borussia Dortmund, wird beim FC Bayern ein Nachfolger auf der Innenverteidiger-Position gesucht. Nach Informationen der "Sport Bild" verzichten die Münchner aber wohl auf einen Transfer. Denn die Bayern-Bosse planen offenbar eine interne Lösung. Demnach soll Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in der kommenden Saison in das Abwehrzentrum der Münchner rutschen.

Pavard liebäugelt schon seit längerem mit einer Rückkehr in die Innenverteidigung. Bei seinem früheren Verein VfB Stuttgart lief der Franzose überwiegend im Abwehrzentrum vor.

Transfer-News des FC Bayern vom 31.03.2022

+++ Poker um Mazraoui: Bietet Bayern doppelt so viel wie Barca? +++

Laut übereinstimmenden Medienberichten buhlt der FC Bayern derzeit heftig um Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam. Zuletzt sollen die Münchner ihr Angebot für den Marokkaner, dessen Vertrag bei Ajax im Sommer ausläuft, noch einmal nachgebessert haben.

Wie die " " berichtet, haben die Bayern dadurch den so gut wie feststehenden Wechsel des Rechtsverteidigers zum ebenfalls interessierten FC Barcelona verhindert. Der spanischen Sporttageszeitung zufolge bietet der Rekordmeister mittlerweile doppelt so viel wie die Katalanen, die ihr Angebot aufgrund ihrer finanziellen Schieflage nicht weiter nachbessern wollen.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.03.2022

+++ Gnabry-Management angeblich in losem Kontakt zu Real Madrid +++

Wie die berichtet, soll das Management von Serge Gnabry bereits Kontakt mit Real Madrid haben. Die Priorität des Bayern-Stars läge zwar auf einer Verlängerung in München, aber dessen Vorstellungen von einem angemessenen Gehalt sollen die Bosse nicht teilen. Beim spanischen Klub Real soll unterdessen David Alaba bereits für einen Transfer Gnabrys geworben haben. Die beiden sind aus Bayern-Zeiten gute Kumpel.

Sollten sich die Bayern und Gnabry nicht auf einen neuen Vertrag einigen können, ist ein Verkauf im Sommer wahrscheinlich. Einen ablösefreien Abgang (wie den von Alaba im letzten Jahr) nach der kommenden Saison wollen die Münchner in jedem Fall vermeiden. Gnabry hat aktuell einen Marktwert von 70 Millionen Euro.

+++ Kein Süle-Ersatz: Pavard soll in die Mitte rutschen +++

Benjamin Pavard könnte vom Hadern der Bayern-Bosse mit den möglichen Süle-Alternativen Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter profitieren. Beide Spieler werden beim Rekordmeister nicht als Stützen auf Top-Niveau eingeschätzt, eine Verpflichtung eines der beiden zuletzt gehandelten Transferziele wird einem Bericht der "Sport Bild" zufolge immer unwahrscheinlicher.

Stattdessen sollen die Bayern dem Bericht nach planen, Benjamin Pavard in die Innenverteidigung zu beordern. Der französische Weltmeister hatte in den letzten Jahren immer wieder betont, dass er lieber in der Abwehrzentrale statt auf Außen spiele.

Sollte sich nicht noch ein Tauschgeschäft ergeben, könnte der FC Bayern demnach vollends auf Verstärkung für die Abwehr verzichten.

+++ Barça-Boss Laporta nährt Lewandowski-Gerüchte +++

Ein Radiointerview, das für Aufsehen sorgt: Klubpräsident Joan Laporta sprach am späten Montagabend bei "RAC1" unter anderem zu möglichen Star-Transfers. Während ihm bei Erling Haaland (Borussia Dortmund) offenbar die reine Begeisterung für Barça abgehe, sieht die Sache bei Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und Mo Salah (FC Liverpool) wohl anders aus.

Laporta: "Sie sind großartige Spieler. Alle guten Fußballer wollen zu Barça kommen. Ich werde dabei nicht ins Detail gehen. Ich möchte die Sache nicht schwieriger machen." Er nährte damit die Gerüchte, über die die Tageszeitung "Sport" berichtet hatte, wonach Lewandowski nach Katalonien wechseln wolle. Im Gespräch: ein Vierjahresvertrag, ein Transfervolumen von rund 60 Millionen Euro.

Transfer-News des FC Bayern vom 29.03.2022

+++ Bayern bessert wohl Angebot für Mazraoui nach +++

Der FC Bayern lässt im Poker um Rechtsverteidiger Noussair Mazrazoui offenbar nicht locker. Laut einem Bericht von "Sky" wollen die Münchner den Marokkaner von Ajax Amsterdam unbedingt verpflichten und haben ihr Angebot nachgebessert.

Schon in der vergangenen Woche hatten spanische Medien berichtet, dass die Bayern dem 24-Jährigen eine Offerte unterbreitet und damit das Angebot des ebenfalls interessierten FC Barcelona überboten hätten. Der Vertrag von Mazraoui, der als Wunschspieler von Bayern-Coach Julian Nagelsmann gilt, läuft am Saisonende aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 28.03.2022

+++ Mischt jetzt auch Barca bei Ginter mit? +++

Auf der Suche nach einem Neuzugang muss der FC Bayern wohl erneut mit dem FC Barcelona konkurrieren. Die Katalanen, die bereits um die Bayern-Flirts Andreas Christensen und Nouassir Mazraoui buhlen, haben sich nun offenbar auch ins Rennen um Matthias Ginter eingeschaltet.

Laut einem Bericht von "Sky" beschäftigt sich Barca mit dem Nationalspieler, der Borussia Mönchengladbach im Sommer nach Vertragsablauf ablösefrei verlassen wird. Wie bei den Bayern soll man aber auch bei den Katalanen nicht vollends von Ginter überzeugt sein, weshalb er dort ebenfalls nicht erste Wahl ist.

Neben Bayern und Barca sollen auch Inter Mailand, die AS Rom und Atlético Madrid die Situation des Abwehrspielers beobachten. Ginter selbst hatte zuletzt angekündigt, dass er noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe, diese aber in absehbarer Zeit fällen werde.

+++ Vertrag läuft aus: Nagelsmann würde Tolisso wohl gerne behalten +++

Ein Abgang von Corentin Tolisso in diesem Sommer schien bereits beschlossene Sache zu sein. Der Vertrag des verletzungsanfälligen Mittelfeldspielers läuft in diesem Sommer aus. Im Februar hatte Vorstandsboss Oliver Kahn zwar Gespräche mit der Spielerseite bestätigt, eine Verlängerung wird es aber wohl nicht mehr geben.

Julian Nagelsmann und dessen Trainerteam würde den Franzosen offenbar trotzdem gerne behalten, berichtet der "kicker". Eine Verpflichtung von Ryan Gravenberch, an dem die Bayern schon seit längerem Interesse zeigen, würde aber wohl endgültig das Aus im Sommer bedeuten.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.03.2022

+++ Wagt Bayern erneut einen Anlauf bei Dumfries? +++

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, Noussair Mazraoui gilt als Favorit. Doch die Münchner scheinen einen weiteren Kandidaten im Visier zu haben. Nach Informationen der " " könnte der Rekordmeister im Sommer einen neuen Anlauf bei Denzel Dumfries von Inter Mailand starten. Demnach seien die Italiener, trotz Vertrag bis 2025, durchaus bereit, den Niederländer bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Besonders Julian Nagelsmann soll die Entwicklung des Rechtsverteidigers genau beobachten.

Bereits im vergangenen Sommer war der FC Bayern am 25-Jährigen dran, letztendlich wechselte er von der PSV Eindhoven nach Mailand.

Transfer-News des FC Bayern vom 26.03.2022

+++ Zirkzee: Bayern-Rückkehr "würde keinen Sinn machen" +++

Joshua Zirkzee spielt während seiner Leihe zum RSC Anderlecht groß auf und kommt in 30 Ligaspielen auf 13 Tore und sieben Vorlagen. Nach aktuellem Stand wird er im Sommer wieder zum FC Bayern zurückkehren. Ob es tatsächlich dazu kommt, scheint aber unklar.

Der niederländische Angreifer zweifelt jedenfalls daran, dass ihn eine Rückkehr nach München weiterbringen würde. "Ich bekomme hier Minuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht nach einer Saison, in der ich viel gespielt haben zum FC Bayern zurückzukehren", sagt Zirkzee gegenüber der niederländischen Rundfunkanstalt "NOS": "Ich will einfach nur spielen und wir werden am Ende der Saison sehen, wo das am besten geht. Wir reden wieder, wenn die Saison vorbei ist."

In München sind die Aussichten auf Spielzeit allerdings schlecht. Bei den Bayern gibt es im Sturmzentrum an Robert Lewandowski kein Vorbeikommen, er müsste also mit dessen Backup Eric Maxim Choupo-Moting um die wenigen Minuten kämpfen. Wie die "Sport Bild" berichtet, tendieren die Bayern zu einem Verkauf des Sturmjuwels. Im Raum steht eine Ablöse zwischen fünf und zehn Millionen Euro.

+++ Ginter weist Bayern-Gerüchte von sich +++

Weil Niklas Süle den deutschen Rekordmeister zum Saisonende sicher verlässt, sind die Münchner auf der Suche nach einem Nachfolger. Da sein Vertrag zum Saisonende bei Borussia Mönchengladbach ausläuft, halten sich die Gerüchte um einen Wechsel von Matthias Ginter zu den Bayern deshalb weiter hartnäckig. Im Rahmen der Nationalmannschaft weist der 28-Jährige diese jedoch nun von sich.

"Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt", erklärte der Innenverteidiger dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Dass er die Borussia verlässt, steht bereits fest. Wohin genau es ihn jedoch genau verschlägt, will er noch nicht verraten: "Ob In- oder Ausland, ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird", sagte er weiter. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Wochen zu rechnen.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.03.2022

+++ Bericht: Nagelsmann schaltet sich in Mazraoui-Verhandlungen ein +++

Bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger sind im Münchner Umfeld schon zahlreiche Namen gefallen. Doch mittlerweile scheint sich ein Spieler als absoluter Wunschkandidat herauszukristallisieren: Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam.

Und im Transferkampf um den 24-jährigen Marrokkaner schaltet sich nun auch Julian Nagelsmann ein. Wie im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" berichtet, soll der Bayern-Coach persönlich bei Mazraoui angerufen haben, um den Rechtsverteidiger von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu überzeugen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der FC Bayern Noussair Mazraoui, der Amsterdam im Sommer ablösefrei verlassen wird, bereits ein Angebot unterbreitet haben und mit diesem die Offerte des FC Barcelona, der ebenfalls um die Dienste des Marrokkanes buhlt, überboten haben.

Transfer-News des FC Bayern vom 23.03.2022

+++ Bericht: Bayern zahlt 300.000 Euro für 13-Jährigen +++

Einen solchen Transfer hat es selbst beim FC Bayern noch nicht gegeben! Wie " " berichtet, wechselt der gerade einmal 13-jährige Mike Wisdom im Sommer von Borussia Mönchengladbach an den Campus der Münchner.

Das finanzielle Gesamtpaket soll sich auf mehr als 300.000 Euro belaufen. Der Klub hat Wisdom demnach seit mehr als eineinhalb Jahren beobachtet, wobei er die Scouts insbesondere aufgrund seiner Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins überzeugt haben soll.

Dem Bericht zufolge war der FC Bayern nicht der einzige Verein, der den 13-Jährigen verpflichten wollte. So sollen sich die Münchner unter anderem gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen durchgesetzt haben. Der Spieler und seine Eltern haben den Bayern laut "Sky" bereits zugesagt, ab der kommenden Saison soll er für die U15 des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

+++ Thomas Müller will beim FC Bayern bis 2025 verlängern +++

Thomas Müller strebt beim FC Bayern eine weitere Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum Sommer 2025 an. Der 32 Jahre alte Offensivspieler äußerte sich am Mittwoch im DFB-Quartier erstmals konkreter zu seinen Zukunftsplänen beim deutschen Rekordmeister und auch in der Nationalelf.

"Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Topniveau Fußball zu spielen. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen", sagte Müller, der seine gesamte Profi-Karriere in München verbracht hat.

"Der Verein und wir Spieler sind immer in einem gewissen Austausch. Das waren wir auch schon, als es hieß, es gibt überhaupt keinen Kontakt", sagte Müller und schloss an: "Die Frage ist immer nur, wie intensiv wird der Kontakt, ob man über das Wetter spricht oder über wirkliche Vertragsinhalte." Er wolle aber nicht zu viel ausplaudern. Aber: "Es ist auf beiden Seiten sehr viel Respekt füreinander da."

+++ Bericht: Marcel Sabitzer denkt an vorzeitigen Bayern-Abschied +++

Kommt es zu einem Blitz-Aus beim FC Bayern? Marcel Sabitzer, der erst im vergangenen August von RB Leipzig verpflichtet worden war, denkt nach Informationen der " " wohl schon wieder über einen Abschied aus München nach. Demnach soll ausgerechnet Julian Nagelsmann, der kaum noch mit dem Mittelfeldspieler spreche, der Grund für die Wechsel-Gedanken des 28-Jährigen sein. Der österreichische Nationalspieler konnte sich bislang beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen, sein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2025.

Transfer-News des FC Bayern vom 22.03.2022

+++ Gravenberch bestätigt Bayern-Interesse +++

Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam hat im niederländischen Fernsehen bestätigt, dass der FC Bayern interessiert ist, ihn zu verpflichten. "Es gibt Interesse von Bayern, aber ich denke, da gibt es mehrere Vereine", sagte der Mittelfeldspieler dem Sender "NOS".

Zu Gerüchten um eine kolportierte Ablösesumme von 25 Millionen Euro sagte Gravenberch nicht viel. Jemand, der 25 Millionen koste, könne sich aber freuen, denn das sei schließlich viel Geld. Neben dem FC Bayern sollen auch Juventus Turin und Manchester United ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.

+++ Mazraoui-Wechsel zu Bayern doch noch nicht vom Tisch? +++

Der Wechsel von Noussair Mazraoui zum FC Barcelona soll bereits so gut wie fix gewesen sein, nun funkt aber offenbar der FC Bayern dazwischen. Wie "Sport1" berichtet, haben die Münchner das Vertragsangebot der Katalanen für den Rechtsverteidiger kurzerhand überboten.

Soll im Fokus des FC Bayern stehen: Noussair Mazraoui.

Auch "Sky" berichtet, dass die Bayern den 24-Jährigen, dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam am Saisonende ausläuft, unbedingt verpflichten wollen. Da die Verhandlungen mit Barca aber schon weit fortgeschritten sind, gelten die Katalanen weiter als Favorit auf eine Verpflichtung von Mazraoui.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.03.2022

+++ Bericht: Bayern hat Angebot für Ajax' Gravenberch abgegeben +++

Der FC Bayern soll ein Angebot für Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam hinterlegt haben. Wie "De Telegraaf" am Sonntagabend berichtete, bieten die Münchner 25 Millionen für den 19-jährigen Niederländer. Gravenberch steht seit 2010 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag.

Transfer-News des FC Bayern vom 20.03.2022

+++ Juventus Turin mischt wohl im Gravenberch-Poker mit +++

Der FC Bayern bekommt im Werben um Mittelfeld-Juwel Ryan Gravenberch wohl Konkurrenz. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, soll nun auch Juventus Turin Interesse am Niederländer zeigen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Die Bianconeri sollen demnach sogar schon ein Angebot bei Ajax Amsterdam abgegeben haben. Die Niederländer fordern für ihr Top-Talent wohl 30 Millionen Euro.

Den Bayern wird bereits seit Wochen Interesse an Gravenberch nachgesagt. Wie Oliver Kahn kürzlich bestätigte, hat er sich zuletzt mit Spielerberater Mino Raiola getroffen, der unter anderem den Mittelfeldspieler vertritt. Der 19-Jährige soll sich einen Wechsel nach München gut vorstellen können.

Transfer-News des FC Bayern vom 19.03.2022

+++ Wechsel fix? Bayern hat bei Rüdiger wohl das Nachsehen +++

Schaut der FC Bayern beim nächsten Abwehr-Kandidaten in die Röhre? Wie die "Gazzetta dello Sport" und weitere italienische Medien berichten, steht Antonio Rüdiger (29) wohl vor einem Wechsel vom FC Chelsea zum Serie-A-Klub Juventus Turin.

Demnach soll sich der deutsche Nationalspieler mit der "Alten Dame" auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben, der dem 29-Jährigen jährlich 6,5 Millionen Euro einbringen soll. Rüdiger gilt als Wunschkandidat von Juve-Coach Massimiliano Allegri.

Für Rüdiger, der auch beim FC Bayern im Gespräch war, wäre es der zweite Anlauf in der Serie A. Von 2015 bis 2017 spielte der Verteidiger für die AS Rom, ehe er in die Premier League zum FC Chelsea wechselte. Bei den "Blues" läuft sein Vertrag im Sommer aus, aufgrund der Ukraine-Sanktionen, mit denen der Londoner Klub belegt wurde, kann Rüdiger dort aktuell nicht verlängern.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.03.2022

+++ Startet Bayern einen neuen Anlauf bei Dest? +++

Dass der FC Bayern Sergino Dest in der Vergangenheit immer wieder im Blick hatte, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor zwei Jahren war der US-Nationalspieler sogar schon in der Allianz Arena zu Gast, um sich vor Ort ein Bild von München zu machen. Mit einem Wechsel zum Rekordmeister hat es bislang aber nicht geklappt, stattdessen wechselte der Rechtsverteidiger zum FC Barcelona.

Nun könnten die Bayern aber einen weiteren Anlauf bei Dest starten. Grund ist der sich anbahnende Wechsel von Noussair Mazraoui zu Barca. Der Marokkaner, dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam im Sommer ausläuft, soll sich für einen Transfer nach Katalonien entschieden haben und würde damit den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition nochmal verschärfen.

Da Dest in diesem Falle häufiger die Bank drohen würde, wäre er wohl offen für einen Wechsel. Laut einem Bericht von "Sport1" haben die Münchner den US-Nationalspieler weiter im Blick und könnten aktiv werden, sollte er auf den Markt kommen. Als Ablöse ist eine Summe von 20 Millionen Euro im Gespräch.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.03.2022

+++ Wie geht es mit Lewandowski und Co. weiter? Kahn hält sich bedeckt +++

Oliver Kahn lässt sich mit Blick auf die Kaderplanung und die Zukunft von Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer weiterhin nicht in die Karten schauen. "Was die Gespräche angeht, bin ich sehr entspannt. Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen", sagte der frühere Keeper im Interview dem "Münchner Merkur".

Ziel sei es, jede Saison die Champions League gewinnen zu können. "Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern", erklärte der 52-Jährige.

+++ Haaland-Insider Fjörtoft behauptet: Lewandowski will Bayern verlassen +++

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft gilt als absoluter Haaland-Insider und ist seit Jahren mit der Familie des Dortmund-Torjägers befreundet. Wie der einstige Bundesligastürmer nun behauptet, ist der FC Bayern stark an einer Verpflichtung des Norwegers interessiert.

Daher soll Robert Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, den Klub verlassen wollen. Laut Fjörtoft will der Fifa-Weltfußballer noch "einen weiteren großen Wechsel". Dies deckt sich indes nicht mit AZ-Informationen, wonach der 33-Jährige lieber in München bleiben würde.

Laut Haaland-Intimus Fjörtoft haben die Münchner ohnehin lediglich Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung seines Landsmannes, der vor einem Wechsel zu Manchester City stehen soll. Auch Real Madrid wird immer wieder als Interessent gehandelt.

Haaland wechselte im Winter 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund, wo er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro besitzt. Wie die "SportBild" berichtet, läuft diese am 30. April ab.

+++ Bericht: Bayern an Hoffenheims David Raum interessiert +++

Schnappt Bayern Ligakontrahent Hoffenheim einen Spieler weg? Nach Informationen der spanischen " " ist wohl David Raum in den Fokus des deutschen Rekordmeisters geraten. Demnach sollen neben dem FC Bayern mehrere europäische Top-Klubs am Shootingstar der TSG interessiert sein.

In der laufenden Saison kommt der 23-Jährige bislang auf zwei Tore sowie neun Vorlagen und ist maßgeblich am Erfolg der Kraichgauer beteiligt. Im September debütierte Raum für die deutsche A-Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Der Linksverteidiger wechselte erst zu Saisonbeginn von Greuther Fürth nach Sinsheim, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2026 besitzt.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.03.2022

+++ Völler dementiert Ortega-Interesse: Schlägt Bayern zu? +++

Wird Stefan Ortega der neue Backup von Manuel Neuer? Zuletzt wurde der Torhüter von Arminia Bielefeld immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, allerdings auch mit Bayer Leverkusen. Doch die Werkself scheidet nun im Buhlen um den 29-Jährigen aus. "Das hat nichts mit Ortega zu tun, er macht es in Bielefeld richtig gut. Aber er ist definitiv kein Thema bei uns. Wir sind auf der Position der Torhüter von eins bis drei super aufgestellt. Wir haben keinen Bedarf", dementierte Leverkusens Sportchef Rudi Völler gegenüber der " " das Interesse an Bielefelds Schlussmann.

Der Vertrag von Ortega läuft zum Saisonende bei den Ostwestfalen aus und ist damit ablösefrei im Sommer ablösefrei auf dem Markt zu haben. Laut "Bild"-Informationen sollen die Gespräche der Münchner mit dem 29-Jährigen bereits fortgeschritten sein.

