Transfer-News zum FC Bayern: Barça-Boss Laporta nährt Lewandowski-Gerüchte

München - Auch im Wintertransferfenster verkündete der FC Bayern wie erwartet keine spektakulären Neuverpflichtungen, plante dafür aber langfristig für die Zukunft und nahm unter anderem den erst 16-jährigen Paul Wanner in den Profikader auf.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der deutsche Rekordmeister schon vor dieser Saison auf eine große Einkaufstour verzichtet und sich auf dem Transfermarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz eher zurückgehalten. Namhaftester Neuzugang war Trainer Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig geholt wurde.

Transfers des FC Bayern: Die Zugänge der Saison 2021/22

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Omar Richards (FC Reading)

Sven Ulreich (vereinslos; zuvor Hamburger SV)

Transfers des FC Bayern: Die Abgänge der Saison 2021/22

David Alaba (Real Madrid)

Jérôme Boateng (Olympique Lyon)

Javi Martínez (Quatar SC)

Chris Richards (Leihe zu TSG Hoffenheim)

Alexander Nübel (Leihe zur AS Monaco)

Lars Lukas Mai (Leihe zu Werder Bremen)

Joshua Zirkzee (Leihe zu RSC Anderlecht)

Adrian Fein (Leihe zur SpVgg Greuther Fürth/Dynamo Dresden)

Ron-Thorben Hoffmann (Leihe zu AFC Sunderland)

Leon Dajaku (Union Berlin)

Michael Cuisance (FC Venedig)

Wir halten Sie hier auch zwischen den Transferfenstern weiterhin mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.03.2022

+++ Barça-Boss Laporta nährt Lewandowski-Gerüchte +++

Ein Radiointerview, das für Aufsehen sorgt: Klubpräsident Joan Laporta sprach am späten Montagabend bei "RAC1" unter anderem zu möglichen Star-Transfers. Während ihm bei Erling Haaland (Borussia Dortmund) offenbar die reine Begeisterung für Barça abgehe, sieht die Sache bei Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und Mo Salah (FC Liverpool) wohl anders aus.

Laporta: "Sie sind großartige Spieler. Alle guten Fußballer wollen zu Barça kommen. Ich werde dabei nicht ins Detail gehen. Ich möchte die Sache nicht schwieriger machen." Er nährte damit die Gerüchte, über die die Tageszeitung "Sport" berichtet hatte, wonach Lewandowski nach Katalonien wechseln wolle. Im Gespräch: ein Vierjahresvertrag, ein Transfervolumen von rund 60 Millionen Euro.

Transfer-News des FC Bayern vom 29.03.2022

+++ Bayern bessert wohl Angebot für Mazraoui nach +++

Der FC Bayern lässt im Poker um Rechtsverteidiger Noussair Mazrazoui offenbar nicht locker. Laut einem Bericht von "Sky" wollen die Münchner den Marokkaner von Ajax Amsterdam unbedingt verpflichten und haben ihr Angebot nachgebessert.

Schon in der vergangenen Woche hatten spanische Medien berichtet, dass die Bayern dem 24-Jährigen eine Offerte unterbreitet und damit das Angebot des ebenfalls interessierten FC Barcelona überboten hätten. Der Vertrag von Mazraoui, der als Wunschspieler von Bayern-Coach Julian Nagelsmann gilt, läuft am Saisonende aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 28.03.2022

+++ Mischt jetzt auch Barca bei Ginter mit? +++

Auf der Suche nach einem Neuzugang muss der FC Bayern wohl erneut mit dem FC Barcelona konkurrieren. Die Katalanen, die bereits um die Bayern-Flirts Andreas Christensen und Nouassir Mazraoui buhlen, haben sich nun offenbar auch ins Rennen um Matthias Ginter eingeschaltet.

Laut einem Bericht von "Sky" beschäftigt sich Barca mit dem Nationalspieler, der Borussia Mönchengladbach im Sommer nach Vertragsablauf ablösefrei verlassen wird. Wie bei den Bayern soll man aber auch bei den Katalanen nicht vollends von Ginter überzeugt sein, weshalb er dort ebenfalls nicht erste Wahl ist.

Neben Bayern und Barca sollen auch Inter Mailand, die AS Rom und Atlético Madrid die Situation des Abwehrspielers beobachten. Ginter selbst hatte zuletzt angekündigt, dass er noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe, diese aber in absehbarer Zeit fällen werde.

+++ Vertrag läuft aus: Nagelsmann würde Tolisso wohl gerne behalten +++

Ein Abgang von Corentin Tolisso in diesem Sommer schien bereits beschlossene Sache zu sein. Der Vertrag des verletzungsanfälligen Mittelfeldspielers läuft in diesem Sommer aus. Im Februar hatte Vorstandsboss Oliver Kahn zwar Gespräche mit der Spielerseite bestätigt, eine Verlängerung wird es aber wohl nicht mehr geben.

Julian Nagelsmann und dessen Trainerteam würde den Franzosen offenbar trotzdem gerne behalten, berichtet der "kicker". Eine Verpflichtung von Ryan Gravenberch, an dem die Bayern schon seit längerem Interesse zeigen, würde aber wohl endgültig das Aus im Sommer bedeuten.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.03.2022

+++ Wagt Bayern erneut einen Anlauf bei Dumfries? +++

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, Noussair Mazraoui gilt als Favorit. Doch die Münchner scheinen einen weiteren Kandidaten im Visier zu haben. Nach Informationen der " " könnte der Rekordmeister im Sommer einen neuen Anlauf bei Denzel Dumfries von Inter Mailand starten. Demnach seien die Italiener, trotz Vertrag bis 2025, durchaus bereit, den Niederländer bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Besonders Julian Nagelsmann soll die Entwicklung des Rechtsverteidigers genau beobachten.

Bereits im vergangenen Sommer war der FC Bayern am 25-Jährigen dran, letztendlich wechselte er von der PSV Eindhoven nach Mailand.

Transfer-News des FC Bayern vom 26.03.2022

+++ Zirkzee: Bayern-Rückkehr "würde keinen Sinn machen" +++

Joshua Zirkzee spielt während seiner Leihe zum RSC Anderlecht groß auf und kommt in 30 Ligaspielen auf 13 Tore und sieben Vorlagen. Nach aktuellem Stand wird er im Sommer wieder zum FC Bayern zurückkehren. Ob es tatsächlich dazu kommt, scheint aber unklar.

Der niederländische Angreifer zweifelt jedenfalls daran, dass ihn eine Rückkehr nach München weiterbringen würde. "Ich bekomme hier Minuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht nach einer Saison, in der ich viel gespielt haben zum FC Bayern zurückzukehren", sagt Zirkzee gegenüber der niederländischen Rundfunkanstalt "NOS": "Ich will einfach nur spielen und wir werden am Ende der Saison sehen, wo das am besten geht. Wir reden wieder, wenn die Saison vorbei ist."

In München sind die Aussichten auf Spielzeit allerdings schlecht. Bei den Bayern gibt es im Sturmzentrum an Robert Lewandowski kein Vorbeikommen, er müsste also mit dessen Backup Eric Maxim Choupo-Moting um die wenigen Minuten kämpfen. Wie die "Sport Bild" berichtet, tendieren die Bayern zu einem Verkauf des Sturmjuwels. Im Raum steht eine Ablöse zwischen fünf und zehn Millionen Euro.

+++ Ginter weist Bayern-Gerüchte von sich +++

Weil Niklas Süle den deutschen Rekordmeister zum Saisonende sicher verlässt, sind die Münchner auf der Suche nach einem Nachfolger. Da sein Vertrag zum Saisonende bei Borussia Mönchengladbach ausläuft, halten sich die Gerüchte um einen Wechsel von Matthias Ginter zu den Bayern deshalb weiter hartnäckig. Im Rahmen der Nationalmannschaft weist der 28-Jährige diese jedoch nun von sich.

"Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt", erklärte der Innenverteidiger dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Dass er die Borussia verlässt, steht bereits fest. Wohin genau es ihn jedoch genau verschlägt, will er noch nicht verraten: "Ob In- oder Ausland, ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird", sagte er weiter. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Wochen zu rechnen.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.03.2022

+++ Bericht: Nagelsmann schaltet sich in Mazraoui-Verhandlungen ein +++

Bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger sind im Münchner Umfeld schon zahlreiche Namen gefallen. Doch mittlerweile scheint sich ein Spieler als absoluter Wunschkandidat herauszukristallisieren: Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam.

Und im Transferkampf um den 24-jährigen Marrokkaner schaltet sich nun auch Julian Nagelsmann ein. Wie im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" berichtet, soll der Bayern-Coach persönlich bei Mazraoui angerufen haben, um den Rechtsverteidiger von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu überzeugen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der FC Bayern Noussair Mazraoui, der Amsterdam im Sommer ablösefrei verlassen wird, bereits ein Angebot unterbreitet haben und mit diesem die Offerte des FC Barcelona, der ebenfalls um die Dienste des Marrokkanes buhlt, überboten haben.

Transfer-News des FC Bayern vom 23.03.2022

+++ Bericht: Bayern zahlt 300.000 Euro für 13-Jährigen +++

Einen solchen Transfer hat es selbst beim FC Bayern noch nicht gegeben! Wie " " berichtet, wechselt der gerade einmal 13-jährige Mike Wisdom im Sommer von Borussia Mönchengladbach an den Campus der Münchner.

Das finanzielle Gesamtpaket soll sich auf mehr als 300.000 Euro belaufen. Der Klub hat Wisdom demnach seit mehr als eineinhalb Jahren beobachtet, wobei er die Scouts insbesondere aufgrund seiner Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins überzeugt haben soll.

Dem Bericht zufolge war der FC Bayern nicht der einzige Verein, der den 13-Jährigen verpflichten wollte. So sollen sich die Münchner unter anderem gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen durchgesetzt haben. Der Spieler und seine Eltern haben den Bayern laut "Sky" bereits zugesagt, ab der kommenden Saison soll er für die U15 des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

+++ Thomas Müller will beim FC Bayern bis 2025 verlängern +++

Thomas Müller strebt beim FC Bayern eine weitere Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum Sommer 2025 an. Der 32 Jahre alte Offensivspieler äußerte sich am Mittwoch im DFB-Quartier erstmals konkreter zu seinen Zukunftsplänen beim deutschen Rekordmeister und auch in der Nationalelf.

"Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Topniveau Fußball zu spielen. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen", sagte Müller, der seine gesamte Profi-Karriere in München verbracht hat.

"Der Verein und wir Spieler sind immer in einem gewissen Austausch. Das waren wir auch schon, als es hieß, es gibt überhaupt keinen Kontakt", sagte Müller und schloss an: "Die Frage ist immer nur, wie intensiv wird der Kontakt, ob man über das Wetter spricht oder über wirkliche Vertragsinhalte." Er wolle aber nicht zu viel ausplaudern. Aber: "Es ist auf beiden Seiten sehr viel Respekt füreinander da."

+++ Bericht: Marcel Sabitzer denkt an vorzeitigen Bayern-Abschied +++

Kommt es zu einem Blitz-Aus beim FC Bayern? Marcel Sabitzer, der erst im vergangenen August von RB Leipzig verpflichtet worden war, denkt nach Informationen der " " wohl schon wieder über einen Abschied aus München nach. Demnach soll ausgerechnet Julian Nagelsmann, der kaum noch mit dem Mittelfeldspieler spreche, der Grund für die Wechsel-Gedanken des 28-Jährigen sein. Der österreichische Nationalspieler konnte sich bislang beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen, sein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2025.

Transfer-News des FC Bayern vom 22.03.2022

+++ Gravenberch bestätigt Bayern-Interesse +++

Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam hat im niederländischen Fernsehen bestätigt, dass der FC Bayern interessiert ist, ihn zu verpflichten. "Es gibt Interesse von Bayern, aber ich denke, da gibt es mehrere Vereine", sagte der Mittelfeldspieler dem Sender "NOS".

Zu Gerüchten um eine kolportierte Ablösesumme von 25 Millionen Euro sagte Gravenberch nicht viel. Jemand, der 25 Millionen koste, könne sich aber freuen, denn das sei schließlich viel Geld. Neben dem FC Bayern sollen auch Juventus Turin und Manchester United ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.

+++ Mazraoui-Wechsel zu Bayern doch noch nicht vom Tisch? +++

Der Wechsel von Noussair Mazraoui zum FC Barcelona soll bereits so gut wie fix gewesen sein, nun funkt aber offenbar der FC Bayern dazwischen. Wie "Sport1" berichtet, haben die Münchner das Vertragsangebot der Katalanen für den Rechtsverteidiger kurzerhand überboten.

Soll im Fokus des FC Bayern stehen: Noussair Mazraoui. © IMAGO / Pro Shots

Auch "Sky" berichtet, dass die Bayern den 24-Jährigen, dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam am Saisonende ausläuft, unbedingt verpflichten wollen. Da die Verhandlungen mit Barca aber schon weit fortgeschritten sind, gelten die Katalanen weiter als Favorit auf eine Verpflichtung von Mazraoui.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.03.2022

+++ Bericht: Bayern hat Angebot für Ajax' Gravenberch abgegeben +++

Der FC Bayern soll ein Angebot für Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam hinterlegt haben. Wie "De Telegraaf" am Sonntagabend berichtete, bieten die Münchner 25 Millionen für den 19-jährigen Niederländer. Gravenberch steht seit 2010 bei Ajax Amsterdam unter Vertrag.

Transfer-News des FC Bayern vom 20.03.2022

+++ Juventus Turin mischt wohl im Gravenberch-Poker mit +++

Der FC Bayern bekommt im Werben um Mittelfeld-Juwel Ryan Gravenberch wohl Konkurrenz. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, soll nun auch Juventus Turin Interesse am Niederländer zeigen, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. Die Bianconeri sollen demnach sogar schon ein Angebot bei Ajax Amsterdam abgegeben haben. Die Niederländer fordern für ihr Top-Talent wohl 30 Millionen Euro.

Den Bayern wird bereits seit Wochen Interesse an Gravenberch nachgesagt. Wie Oliver Kahn kürzlich bestätigte, hat er sich zuletzt mit Spielerberater Mino Raiola getroffen, der unter anderem den Mittelfeldspieler vertritt. Der 19-Jährige soll sich einen Wechsel nach München gut vorstellen können.

Transfer-News des FC Bayern vom 19.03.2022

+++ Wechsel fix? Bayern hat bei Rüdiger wohl das Nachsehen +++

Schaut der FC Bayern beim nächsten Abwehr-Kandidaten in die Röhre? Wie die "Gazzetta dello Sport" und weitere italienische Medien berichten, steht Antonio Rüdiger (29) wohl vor einem Wechsel vom FC Chelsea zum Serie-A-Klub Juventus Turin.

Demnach soll sich der deutsche Nationalspieler mit der "Alten Dame" auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben, der dem 29-Jährigen jährlich 6,5 Millionen Euro einbringen soll. Rüdiger gilt als Wunschkandidat von Juve-Coach Massimiliano Allegri.

Für Rüdiger, der auch beim FC Bayern im Gespräch war, wäre es der zweite Anlauf in der Serie A. Von 2015 bis 2017 spielte der Verteidiger für die AS Rom, ehe er in die Premier League zum FC Chelsea wechselte. Bei den "Blues" läuft sein Vertrag im Sommer aus, aufgrund der Ukraine-Sanktionen, mit denen der Londoner Klub belegt wurde, kann Rüdiger dort aktuell nicht verlängern.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.03.2022

+++ Startet Bayern einen neuen Anlauf bei Dest? +++

Dass der FC Bayern Sergino Dest in der Vergangenheit immer wieder im Blick hatte, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor zwei Jahren war der US-Nationalspieler sogar schon in der Allianz Arena zu Gast, um sich vor Ort ein Bild von München zu machen. Mit einem Wechsel zum Rekordmeister hat es bislang aber nicht geklappt, stattdessen wechselte der Rechtsverteidiger zum FC Barcelona.

Nun könnten die Bayern aber einen weiteren Anlauf bei Dest starten. Grund ist der sich anbahnende Wechsel von Noussair Mazraoui zu Barca. Der Marokkaner, dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam im Sommer ausläuft, soll sich für einen Transfer nach Katalonien entschieden haben und würde damit den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition nochmal verschärfen.

Da Dest in diesem Falle häufiger die Bank drohen würde, wäre er wohl offen für einen Wechsel. Laut einem Bericht von "Sport1" haben die Münchner den US-Nationalspieler weiter im Blick und könnten aktiv werden, sollte er auf den Markt kommen. Als Ablöse ist eine Summe von 20 Millionen Euro im Gespräch.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.03.2022

+++ Wie geht es mit Lewandowski und Co. weiter? Kahn hält sich bedeckt +++

Oliver Kahn lässt sich mit Blick auf die Kaderplanung und die Zukunft von Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer weiterhin nicht in die Karten schauen. "Was die Gespräche angeht, bin ich sehr entspannt. Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen", sagte der frühere Keeper im Interview dem "Münchner Merkur".

Ziel sei es, jede Saison die Champions League gewinnen zu können. "Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern", erklärte der 52-Jährige.

+++ Haaland-Insider Fjörtoft behauptet: Lewandowski will Bayern verlassen +++

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft gilt als absoluter Haaland-Insider und ist seit Jahren mit der Familie des Dortmund-Torjägers befreundet. Wie der einstige Bundesligastürmer nun behauptet, ist der FC Bayern stark an einer Verpflichtung des Norwegers interessiert.

Daher soll Robert Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, den Klub verlassen wollen. Laut Fjörtoft will der Fifa-Weltfußballer noch "einen weiteren großen Wechsel". Dies deckt sich indes nicht mit AZ-Informationen, wonach der 33-Jährige lieber in München bleiben würde.

Laut Haaland-Intimus Fjörtoft haben die Münchner ohnehin lediglich Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung seines Landsmannes, der vor einem Wechsel zu Manchester City stehen soll. Auch Real Madrid wird immer wieder als Interessent gehandelt.

Haaland wechselte im Winter 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund, wo er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro besitzt. Wie die "SportBild" berichtet, läuft diese am 30. April ab.

+++ Bericht: Bayern an Hoffenheims David Raum interessiert +++

Schnappt Bayern Ligakontrahent Hoffenheim einen Spieler weg? Nach Informationen der spanischen " " ist wohl David Raum in den Fokus des deutschen Rekordmeisters geraten. Demnach sollen neben dem FC Bayern mehrere europäische Top-Klubs am Shootingstar der TSG interessiert sein.

In der laufenden Saison kommt der 23-Jährige bislang auf zwei Tore sowie neun Vorlagen und ist maßgeblich am Erfolg der Kraichgauer beteiligt. Im September debütierte Raum für die deutsche A-Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Der Linksverteidiger wechselte erst zu Saisonbeginn von Greuther Fürth nach Sinsheim, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2026 besitzt.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.03.2022

+++ Völler dementiert Ortega-Interesse: Schlägt Bayern zu? +++

Wird Stefan Ortega der neue Backup von Manuel Neuer? Zuletzt wurde der Torhüter von Arminia Bielefeld immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, allerdings auch mit Bayer Leverkusen. Doch die Werkself scheidet nun im Buhlen um den 29-Jährigen aus. "Das hat nichts mit Ortega zu tun, er macht es in Bielefeld richtig gut. Aber er ist definitiv kein Thema bei uns. Wir sind auf der Position der Torhüter von eins bis drei super aufgestellt. Wir haben keinen Bedarf", dementierte Leverkusens Sportchef Rudi Völler gegenüber der " " das Interesse an Bielefelds Schlussmann.

Der Vertrag von Ortega läuft zum Saisonende bei den Ostwestfalen aus und ist damit ablösefrei im Sommer ablösefrei auf dem Markt zu haben. Laut "Bild"-Informationen sollen die Gespräche der Münchner mit dem 29-Jährigen bereits fortgeschritten sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 14.03.2022

+++ Selbst wenn er nicht verlängert: Lewy-Verkauf im Sommer wohl ausgeschlossen +++

Die Vertragssituation von Robert Lewandowski ist eine der wichtigsten Personalfragen, die die Bayern in den kommenden Monaten zu klären haben. Bislang hat es noch keine Gespräche zwischen dem Klub und der Spielerseite gegeben, laut Oliver Kahn will man im Frühjahr auf den Fifa-Weltfußballer zugehen.

Unabhängig davon, ob man eine Einigung erzielt, zeichnet sich immer deutlicher ab: Einen Verkauf in diesem Sommer wird es nicht geben. Laut "Sky" spielt ein solches Szenario in den Planungen der Bosse überhaupt keine Rolle, wie Hasan Salihamidzic bereits andeutete. Entweder Lewandowski verlängert, oder er verlässt den Klub nach Vertragsablauf im Sommer nächsten Jahres ablösefrei - wie schon David Alaba (Real Madrid) und demnächst Niklas Süle (Borussia Dortmund).

+++ Geht Bayern leer aus? Ajax-Star Mazraoui entscheidet sich wohl für Barca +++

Gerüchten zufolge soll der FC Bayern bei Star-Berater Mino Raiola über eine mögliche Verpflichtung von dessen Klienten Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam gezeigt haben, nun hat sich ein möglicher Wechsel offenbar schon wieder zerschlagen.

Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam soll zuletzt beim FC Bayern auf dem Zettel gestanden haben. © IMAGO / Pro Shots

Wie die spanische Sporttageszeitung " " berichtet, hat sich der 24-jährige Rechtsverteidiger für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Demnach hat der marokkanisch-niederländische Abwehrspieler bereits sämtlichen Interessenten, darunter auch Bayerns Bundesliga-Rivalen von Borussia Dortmund, abgesagt. Mazraouis Vertrag läuft zum Saisonende aus, er ist im Sommer also ablösefrei.

Durch die sich anbahnende Verpflichtung könnte allerdings Bewegung in eine Personalie kommen, die bei den Bayern in der Vergangenheit schon häufiger gehandelt wurde: Sergino Dest. Der US-Nationalspieler stand schon vor seinem Wechsel zum FC Barcelona im Sommer 2020 bei den Münchnern auf dem Zettel, entschied sich jedoch für einen Wechsel nach Katalonien. Aufgrund der zusätzlichen Konkurrenz durch Mazraoui dürfte ein Transfer wieder näher rücken.

+++ Bericht: Bayern beschäftigt sich mit Mittelfeldtalent Gavi +++

Schnappt sich der FC Bayern ein Barca-Juwel? Nach Informationen der " " sollen die Münchner wohl an Barcas Top-Talent Gavi interessiert sein. Dem Bericht nach soll der deutsche Rekordmeister und zahlreiche internationale Topklubs die Situation des 17-Jährigen bei den Katalanen genau beobachten.

Wie die spanische Sportzeitung berichtet, würde Gavi zwar gerne seinen 2023 auslaufenden Vertrag in Barcelona verlängern, doch beim Thema Gehalt sollen beide Parteien noch weit auseinander liegen. Das Mittelfeld-Talent besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.

Transfer-News des FC Bayern vom 13.03.2022

+++ Neuer-Backup: Klappt's diesmal mit Ortega? +++

Haben die Bayern einen Neuer-Backup und Ulreich-Ersatz gefunden? Wie die "Bild" berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Stefan Ortega von Arminia Bielefeld bereits fortgeschritten sein. Ortegas Vertrag bei der Arminia läuft im Sommer aus, der 29-Jährige wäre demnach als ablösefrei zu haben.

Fraglich ist nur, ob sich Ortega, der in Bielefeld die klare Nummer eins ist, bei den Bayern mit einem Bankplatz begnügen wird. Denn bei den Bayern gibt es zunächst mal kein Vorbeikommen an Manuel Neuer.

Eine Tatsache, die einen potentiellen Transfer schon im vergangenen Sommer verhindert haben könnte. Denn bereits 2021 sollen die Bayern an Ortega interessiert gewesen sein. Ein Wechsel zerschlug sich jedoch. Nun könnte die Personalie wieder heiß werden…

Transfer-News des FC Bayern vom 12.03.2022

+++ Manchester City vor Haaland-Verpflichtung +++

Nach einem Bericht der "Daily Mail" steht der englische Meister Manchester City kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland. Demnach seien die persönlichen Details mit dem 21-Jährigen, seinem Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola geklärt worden. Der norwegische Nationalspieler kann dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro den BVB nach dieser Saison verlassen und wird seit Monaten immer wieder mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht.

Insgesamt sollen sich die Kosten für den Transfer des Angreifers von Borussia Dortmund laut "Daily Mail" auf umgerechnet 120 Millionen Euro belaufen. Um den Transfer fix zu machen, fehle nur noch die Bestätigung von Clubeigentümer Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Diese sei aber reine Formsache. Die englische Tageszeitung bezeichnet den Transfer als «erschwinglich» für City.

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain und des FC Bayern München vor. Eine Bestätigung für ein Angebot aus München gibt es nicht. Auch der FC Barcelona will Haaland verpflichten.

Transfer-News des FC Bayern vom 11.03.2022

+++ Bericht: Arsenal denkt über Rückholaktion von Serge Gnabry nach +++

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Serge Gnabry stocken. Schlägt jetzt der Ex-Verein des Offensivspielers zu? Wie " " berichtet, beschäftigt sich nun wohl auch der FC Arsenal mit dem 26-jährigen Flügelflitzer der Münchner.

Der deutsche Nationalspieler wechselte 2011 in die Nachwuchsabteilung der Londoner, ehe es ihn 2016 wieder zurück nach Deutschland zog. Neben Arsenal sollen auch die spanischen Topklubs Real Madrid und der FC Barcelona am 26-Jährigen interessiert sein. Gnabrys Vertrag bei den Bayern, für die er seit 2018 aktiv ist, läuft im Sommer 2023 aus.

Transfer-News des FC Bayern vom 09.03.2022

+++ Hat der FCB einen Dortmunder als Süle-Ersatz im Visier? +++



Nach dem feststehenden Abgang von Niklas Süle zur Konkurrenz ist der FC Bayern München weiter auf der Suche nach einem Abwehrspieler. Das Portal " " bringt den Dortmunder Manuel Akanji ins Spiel.

Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers läuft beim BVB zwar noch bis 2023, jedoch gerieten jüngst die Verhandlungen ins Stocken. Ein Acht-Millionen-Angebot seitens der Dortmunder soll der 26-Jährige zuletzt abgelehnt haben. Wird Akanji für den FC Bayern interessant, wäre wohl eine hohe Ablösesumme fällig. Laut "Transfermarkt" liegt diese aktuell bei 30 Millionen Euro.

+++ Bericht: Noch keine Einigung bei Gnabry in Sicht - Interesse von Barca und Real +++

Seit Monaten ziehen sich die Verhandlungen des FC Bayern mit Serge Gnabry um dessen 2023 auslaufenden Vertrag. Eine baldige Verlängerung ist aber nicht zu erwarten, berichtet " ".

Demnach liegen beide Seiten in der Gehaltsfrage noch weit auseinander. Dem Vernehmen nach will der Nationalspieler in dieselbe Gehaltsklasse wie seine Teamkollegen Leroy Sané und Kingsley Coman aufsteigen. Dennoch sollen die Bosse weiterhin zuversichtlich sein, dass Gnabry verlängert und zusammen mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Coman der nächste Spieler wird, der sich langfristig an die Münchner bindet.

An Alternativen mangelt es dem 26-Jährigen offenbar nicht. Dem Bericht von "Sky" zufolge beobachten der FC Barcelona und Real Madrid Gnabrys Vertragssituation genau und würden bei einem Scheitern der Verhandlungen wohl aktiv werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.03.2022

+++ Bayern geht leer aus: Christensen-Wechsel zu Barca wohl fix +++

Der FC Bayern braucht im Sommer dringend einen Nachfolger für Abwehrchef Niklas Süle (26), der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechselt. Doch beim bisherigen Wunschkandidaten gehen die Münchner offenbar leer aus.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Andreas Christensen (25) nicht zu Bayern kommen. Der Däne, dessen Vertrag beim FC Chelsea ausläuft, hat sich wohl für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden. Dort soll Christensen satte sechs Millionen Euro netto pro Jahr verdienen und sogar schon den Medizincheck absolviert haben. Bitter für Bayern.

Neben dem Brasilianer Gleison Bremer (24/FC Turin) rückt nun wohl Matthias Ginter (28) von Borussia Mönchengladbach in den Bayern-Fokus.

+++ Davies-Pendant für rechts: Jagt Bayern den nächsten Zweitliga-Kicker aus England? +++

Mit Omar Richards wechselte bereits im vergangenen Sommer ein junger Spieler aus der zweiten englischen Liga zum FC Bayern, bald könnte offenbar der nächste dazukommen. Wie "Sky" berichtet, hat der deutsche Rekordmeister schon seit längerem ein Auge auf Djed Spence geworfen.

Djed Spence ist in den Fokus der Bayern geraten. © IMAGO / Focus Images

Der 21-Jährige steht aktuell beim FC Middlesbrough unter Vertrag und ähnelt in seiner Spielweise Alphonso Davies, ist im Gegensatz zum Kanadier aber auf dem rechten Flügel beheimatet. Dem Bericht zufolge hat Spence, der in dieser Saison an Nottingham Forest ausgeliehen ist, die Scouts der Münchner überzeugt. Die Verantwortlichen wollen demnach noch im März konkrete Gespräche mit ihm führen.

Die Bayern sollen allerdings nicht der einzige prominente Klub sein, der den 21-Jährigen auf dem Zettel hat. Demnach zeigen auch Manchester City und Tottenham Hotspur aus England sowie die beiden Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2024, als Ablöse steht eine Summe von bis zu zehn Millionen Euro im Raum.

Transfer-News des FC Bayern vom 07.03.2022

+++ Inter macht Druck: Geht Bayern auch bei Bremer leer aus? +++

Dem FC Bayern droht auf der Suche nach einem Nachfolger für Niklas Süle offenbar der nächste Rückschlag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Wunschkandidat Andreas Christensen sich zu einem Wechsel zum FC Barcelona entschieden und den Katalanen bereits eine mündliche Zusage erteilt. Nun drohen die Münchner auch bei Gleison Bremer vom FC Turin, der zuletzt als Plan B gehandelt wurde, leer auszugehen.

Der Brasilianer soll sich laut einem Bericht von "Sport1" gegenüber einem Wechsel in die Bundesliga offen zeigen, doch die Bayern haben mit Inter Mailand und anderen italienischen Top-Klubs offenbar prominente Konkurrenz. Erschwerend kommt die kolportierte Ablöseforderung in Höhe von 20 Millionen Euro hinzu.

Transfer-News des FC Bayern vom 06.03.2022

+++ Barca-Präsident Laporta dementiert Gespräche mit Haaland +++

Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat Spekulationen über direkte Verhandlungen mit BVB-Stürmerstar Erling Haaland dementiert. "Wir bei Barça verhandeln nicht mit einem Spieler. Wenn wir verhandeln, dann mit Borussia Dortmund", zitierte die Zeitung "Mundo Deportivo" den Chef des spanischen Spitzenclubs.

Er reagierte damit auf Spekulationen in spanischen Medien, Trainer Xavi Hernández könnte bei einem möglichen Treffen mit Haaland vergangenen Dienstag in München über einen Wechsel des Norwegers zum FC Barcelona gesprochen haben. Laporta betonte, er wolle "nicht über Spieler reden, weil alles was ich sage die Preise in die Höhe treiben könnte".

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Mino Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und dem FC Bayern vor.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.03.2022

+++ Kahn bestätigt Gespräche mit Haaland-Berater Raiola +++

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat Gespräche mit Spielerberater Mino Raiola bestätigt. Dieser vertritt unter anderem den Niederländer Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam - und auch Borussia Dortmunds Erling Haaland (21). "Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater", sagte Kahn am Samstag vor der Partie des Fußball-Rekordmeisters bei Sky. "Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft." Raiola unterhält sein Büro in Monaco.

Zuletzt hatten niederländische Medien über ein angebliches Bayern-Interesse an Mittelfeldspieler Gravenberch berichtet, der bei Ajax eine starke Saison spielt. Nach einem möglichen Interesse an Haaland gefragt antwortete Kahn: "Erling Haaland ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt und im Moment verletzt ist. Ich habe immer wieder betont, dass ich sehr ungern über Spieler anderer Vereine spreche."

Der frühere Nationaltorwart kündigte zudem Gespräche unter anderem mit Weltfußballer Robert Lewandowski über eine Vertragsverlängerung an. Das Arbeitspapier des Polen läuft 2023 aus. "Ich habe schon mehrfach gesagt, dass wir im Frühjahr Gespräche führen wollen mit diversen der verdienten Spieler, natürlich auch mit Robert." Das sei noch nicht geschehen, weil der FC Bayern in die "ganz entscheidende Phase der Saison" gehe. "Wir wollen uns jetzt erst zu 100 Prozent auf das konzentrieren, um das es geht." Jedes Spiel werde "auf eine gewisse Art und Weise zu einem Endspiel".

Transfer-News des FC Bayern vom 04.03.2022

+++ Bericht: FC Bayern zeigt Interesse an England-Youngster Djed Spence +++

Die Liste möglicher neuer Abwehrspieler beim FC Bayern ist lang. Nach Andreas Christensen, Matthias Ginter, Matthijs de Ligt, Bremer, Nico Schlotterbeck, Jeremie Frimpong und Sergiño Dest soll sich nun noch ein weiterer Name eingereiht haben: Djed Spence.

Wie "Sky" berichtet, sollen die Bayern Gefallen am 21-jährigen Rechtsverteidiger gefunden haben, der aktuell vom FC Middlesbrough an Nottingham Forrest ausgeliehen ist und in der zweiten englischen Liga kickt.

Der deutsche Rekordmeister soll den englischen Youngster schon einige Spiele beobachtet haben und dies wohl auch noch weitere Spiele tun. Sollte der gute Eindruck, den die Scouts der Bayern von Spence bisher gewinnen konnten, danach noch Bestand haben, dann, so "Sky", dürfte es im Bereich des Möglichen liegen, dass die Münchner im Sommer einen Versuch wagen, den Rechtsverteidiger an die Isar zu locken.

Aktuell besitzt Spence einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro, wäre also für den FC Bayern durchaus ein Schnäppchen. Doch die Konkurrenz im Kampf um den 21-Jährigen ist groß. Berichten zufolge sollen auch die Liga-Rivalen Dortmund, Leipzig und Leverkusen, sowie aus der Premier League Tottenham und Arsenal ein Auge auf den jungen Rechtsverteidiger geworfen haben. Offenbar sollen die beiden Londoner Klubs bereits im Winter dazu bereitgewesen sein, ein Angebot für den gebürtigen Londoner abzugeben.



+++ Bericht: Bayern beschäftigt sich mit Kalajdzic +++

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im Sommer 2023 aus. Unabhängig, ob der Pole nochmal beim FC Bayern verlängert, schauen sich die Bosse der Münchner bereits seit längerem nach einem Nachfolger um. Wie der " " nun berichtet, soll auch Sasa Kalajdzic von Ligarivale VfB Stuttgart ins Visier des deutschen Rekordmeisters geraten sein. Der Vertrag des 24-jährigen Österreichers läuft ebenfalls im Sommer 2023 aus, ein Verlängerung des Kontrakts bei den abstiegsbedrohten Schwaben ist unwahrscheinlich. Der FC Bayern hat im Werben um den Stürmer allerdings große Konkurrenz. Neben Klubs aus England und Italien sollen auch RB Leipzig und Borussia Dortmund an dem Zwei-Meter-Mann interessiert sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 03.03.2022

+++ Bericht: Lewandowski bei Real endgültig kein Thema mehr +++

Noch immer ist unklar, wo die Zukunft von Robert Lewandowski liegt. Der FC Bayern würde den Fifa-Weltfußballer gerne über sein Vertragsende im Sommer 2023 hinaus halten. Konkrete Vertragsverhandlungen hat es bislang aber offenbar noch nicht gegeben.

In der Vergangenheit wurde der 33-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Dies ist nun aber - unabhängig davon, ob er die Bayern verlässt oder nicht - wohl kein Thema mehr. Wie die spanische Sportzeitung "Madridista Real" berichtet, haben sich die Königlichen nun endgültig gegen eine Verpflichtung des Torjägers ausgesprochen.

Demnach setzen die Madrilenen nun alles auf eine Verpflichtung von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, der im Sommer nach Vertragsablauf ablösefrei wechseln kann. Sollte der Deal nicht klappen, würde man bei Erling Haaland von Borussia Dortmund ernst machen, berichtet das Blatt weiter.

+++ Bericht: Neuer-Verlängerung nur bis 2024 +++

Seit Wochen wird über eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern berichtet. Doch eine offizielle Verkündung blieb bisher aus. Laut "kicker" soll es noch Klärungsbedarf zwischen beiden Seiten geben. Demnach möchten die Bayern-Bosse wohl nur bis 2024 mit den Kapitän der Münchner verlängern. Ursprünglich soll stets die Rede von einem neuen Zweijahresvertrag gewesen sein, sein aktueller Kontrakt geht noch bis 2023.

Grund hierfür ist offenbar Alexander Nübel, mit dem die Verantwortlichen des Rekordmeisters weiter als Neuer-Nachfolger planen. Nübel ist noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen und könnte dann gegebenenfalls ein weiteres Jahr als Leihspieler Spielpraxis sammeln.

Transfer-News des FC Bayern vom 02.03.2022

+++ Schnappt sich Bayern Leverkusen-Flitzer Frimpong? +++

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Dies berichtet "Sport1". Der 21-Jährige ist einer der Shootingstars in dieser Bundesligasaison und könnte bei den Bayern die Rechtsverteidigerposition übernehmen, damit Benjamin Pavard auf seine Wunschposition in der Innenverteidigung rücken kann.

Allzu günstig wäre der Niederländer aber nicht. Dem Bericht zufolge fordert Leverkusen eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro. Frimpongs Vertrag läuft noch bis 2023.

+++ Als Ulreich-Nachfolger: Baggert Bayern wieder an Ortega? +++

Schon im vergangenen Jahr wurde der FC Bayern mit Stefan Ortega von Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht, nach dem erfolgreichen Klassenerhalt entschied sich der Keeper aber für einen Verbleib auf der Alm. Nun starten die Münchner offenbar einen neuen Versuch.

Wohl im Fokus des FC Bayern: Bielefelds Torwart Stefan Ortega. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Ortegas Vertrag bei der Arminia läuft noch bis Ende Juni, im Sommer wäre er also ablösefrei zu haben. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird seine Entscheidung zwischen Bielefeld und den Bayern fallen, wobei die Tendenz in Richtung Wechsel gehen soll. Die Arminia bietet dem 29-Jährigen demnach einen Vierjahresvertrag samt Gehaltserhöhung.

Klar ist: Anders als in Bielefeld wäre er beim deutschen Rekordmeister die klare Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer. Diese Rolle hat derzeit noch Sven Ulreich inne, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft.

Transfer-News des FC Bayern vom 01.03.2022

+++ Bayern wohl vor Einigung mit Gravenberch - scheitert der Deal an der Ablöse? +++

Der FC Bayern macht im Werben um Top-Talent Ryan Gravenberch nun offenbar ernst. Laut dem niederländischen Sportreporter Mike Verweij, der unter anderem für die renommierte Zeitung "De Telegraaf" schreibt, haben sich die Verantwortlichen der Münchner zuletzt mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler und dessen Berater Mino Raiola getroffen.

In diesem Rahmen sollen die Münchner Gravenberch einen klaren Plan für dessen Zukunft aufgezeigt und diesen damit sehr überzeugt haben. Nun ist Berater Raiola demnach dabei, für seinen Klienten einen Vertrag mit den Bayern auszuhandeln. Anders als bei vielen anderen Spielern dürften die Gehaltsforderungen beim Niederländer kein großes Problem darstellen. Für ihn geht es laut Verweij weniger um das Geld, sondern eher um eine klare Zukunftsperspektive - und die sieht er offenbar bei den Bayern.

Eine Einigung mit dem Spieler sollte sich also schnell erzielen lassen, zum Knackpunkt könnte dafür aber die Ablöseforderung von Ajax Amsterdam sein. Der niederländische Top-Klub fordert für sein Mittelfeld-Juwel, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, demnach eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro.

+++ Süle-Nachfolger: Doch Ginter statt Christensen? +++

Gerüchten zufolge wird er beim FC Bayern aktuell nur als Plan B gehandelt – jetzt könnte Matthias Ginter im Sommer allerdings doch zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Italienischen Medienberichten, unter anderem der "Gazzetta dello Sport", zufolge würde Ginter selbst auch gerne nach München. Ginter soll Inter Mailand bereits eine Absage erteilt haben.

Die Bayern planen bei ihren Transferaktivitäten nun möglicherweise um. Eigentlich gilt Andreas Christensen vom FC Chelsea als bevorzugte Lösung für die Nachfolge von Niklas Süle, der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechseln wird. Doch aktuell soll der FC Barcelona im Rennen um den Dänen vorne liegen.

Sowohl Ginter als auch Christensen wären ablösefrei zu haben, beide Verträge laufen im Sommer aus.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 1. März 2022.