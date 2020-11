Transfer-News zum FC Bayern: "Aus den Nachrichten erfahren" - Log Alaba bei der PK?

Alle offiziellen Transfers des FC Bayern sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Das Sommer-Transferfenster ist geschlossen. Und am letzten Tag hat der FC Bayern nochmal zugeschlagen. Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa und Bouna Sarr wechselten an die Isar. Auch Abwehr-Talent Tanguy Nianzou Kouassi läuft künftig für den Rekordmeister auf. Zudem haben die Bayern Königstransfer Leroy Sané bestätigt.

Natürlich gibt es auch weiterhin viele Transfergerüchte rund um den deutschen Rekordmeister. Ob Verpflichtungen oder Abgänge – wir halten Sie hier im Transfer-Blog auf dem Laufenden.

Transfer-News vom 05.11.2020

+++ "Aus den Nachrichten erfahren": Log Alaba bei der PK? +++

Der geplatzte Vertrags-Poker zwischen dem FC Bayern und David Alaba wird immer undurchsichtiger. Nachdem Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend öffentlich erklärte, dass der Verein sein Angebot zurückgezogen habe, konterte Alaba selbst einen Tag später auf der Pressekonferenz. "Ich habe es gestern Abend aus den Nachrichten erfahren", sagte der 28-Jährige über das zurückgezogene Angebot der Münchner.

Doch ist dem wirklich so? Dem " " zufolge soll Alaba persönlich davon unterrichtet worden sein – und zwar einen Tag vor der PK. Demnach rief Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alabas Berater Pini Zahavi bereits am Samstag an und wies ihn auf die Frist hin, die einen Tag später auslaufen würde. Da die Alaba-Seite auch das zuletzt vorliegende Angebot der Münchner nicht annehmen wollte, habe Salihamidzic dem Bericht zufolge erklärt, dass der Verein seine Offerte am Sonntag zurückziehen und dieses Vorgehen noch am Abend öffentlich machen werde.

Einen Tag nach dem Telefonat mit Zahavi, also am Sonntag, soll Salihamidzic Alaba nach dessen Training dann persönlich über das zurückgezogene Angebot informiert haben. "Der Spieler habe es ohne große Regung hingenommen", schreibt der "kicker" dazu.

Log Alaba also auf der Pressekonferenz am Montag? Jedenfalls sollen die Verantwortlichen um Salihamidzic ihren Ohren nicht getraut haben, als sie von Alabas "Nachrichten"-Aussage hörten.

Transfer-News vom 04.11.2020

+++ Boateng-Berater: "Offen für Vertragsgespräche" +++

Jérôme Boateng erzielte gegen Salzburg das Tor zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung. © Rauchensteiner/Augenklick

Jérôme Boateng würde nach Angaben seines Beraters gerne auch nach dieser Saison für den FC Bayern spielen. "Wir sind offen für Vertragsgespräche. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jérôme fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jérôme", sagte Damir Smoljan zu " ".

Auch Trainer Hansi Flick kann sich allem Anschein nach gut vorstellen, mit Boateng nach dessen Vertragsende in München am 30. Juni 2021 weiterzuarbeiten. "Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet und aufgeholt hat", sagte er nach dem 6:2 des deutschen Rekordmeisters im Champions-League-Gruppenspiel bei Red Bull Salzburg. Der 32-Jährige habe, so Flick weiter, ein "sehr gutes Spiel gemacht" und mit dem wichtigen Treffer zum 3:2 "den Weg geebnet".

+++ Bericht: 2019 war der FC Bayern an BVB-Star Haaland dran +++

Mittlerweile beim BVB unter Vertrag, doch beinahe wäre Erling Haaland wohl beim FC Bayern gelandet. © firo/Augenklick

Seit Anfang des Jahres sorgt Erling Haaland beim BVB für Furore – in bislang 27 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben kommt der Stürmer auf 24 Tore und sechs Vorlagen, eine Wahnsinns-Quote!

Wie nun herauskommt, wäre der erst 20-Jährige jedoch beinahe beim Ligarivalen aus München gelandet. Der "Sport Bild" zufolge hatte der FC Bayern immer wieder Interesse an einem Transfer. So wurde der deutsche Rekordmeister schon Ende 2017 auf den Angreifer aufmerksam, der damals 17-Jährige wäre eine Option für die Nachwuchsmannschaften der Münchner gewesen. Ein Deal scheiterte jedoch am Finanziellen. Haaland war für einen Nachwuchsspieler zu teuer.

Zwei Jahre später spielte der Norweger bei Red Bull Salzburg – und machte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Dem Bericht zufolge soll sein Vater Alf-Inge im Dezember 2019 signalisiert haben, dass sich sein Sohn einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen könne. Doch auch diesmal kam es zu keinem Abschluss: Wieder war das Geld der ausschlaggebende Punkt, denn das Gesamtpaket aus Ablöse, Beraterprovision und Gehalt hätte rund 60 Millionen Euro betragen. Zu viel für die Bayern-Bosse, die Haaland nur als Backup geholt hätten.

Der zweite Grund, warum es zu keinem Transfer gekommen ist. Die Bayern konnten Haaland und seinem Berater Mino Raiola keine Einsatzgarantie geben – der junge Angreifer hätte sich hinter Star-Stürmer Robert Lewandowski anstellen müssen. Beim BVB bekam er besagte Garantie auf Spielzeit, woraufhin er in der Winterpause wechselte – seitdem sorgt er in Dortmund für Furore.

Transfer-News vom 03.11.2020

+++ Salihamidzic: Alaba wird Verein wohl verlassen +++

Hasan Salihamidzic geht davon aus, dass David Alaba dem FC Bayern nicht erhalten bleibt. "Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zusammenfinden sollen", sagte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters am Dienstag vor der Champions-League-Partie bei Red Bull Salzburg im "Sky"-Interview.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Er betonte: "Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass uns David verlassen wird." Alaba habe ein verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, weshalb der Verein nach dem Ablauf einer Frist den 28-Jährigen und dessen Berater informiert habe, "dass wir das Angebot zurücknehmen werden", erklärte Salihamidzic. Und er ergänzte: "Wenn so ein Spieler ablösefrei den Klub verlässt, ist das der Super-GAU."

+++ Medien: Spanische Top-Klubs haben kein Geld für Alaba-Transfer +++

Ein möglicher Wechsel von David Alaba zu Real Madrid oder dem FC Barcelona ist nach Einschätzung spanischer Sportmedien eher unwahrscheinlich. Es fehle wohl am Geld, schrieben die Blätter. Über die beiden spanischen Vereine als mögliche Ziele Alabas wird immer wieder spekuliert.

Als Knackpunkt könnte sich die Dimension des Gehalts des 28-Jährigen erweisen, schrieb die Zeitung "AS" am Dienstag. Sportlich würde Alaba aber sehr gut in das Team von Real Madrid passen. Auch Italiens Rekordmeister Juventus Turin wurde zuletzt als Interessent gehandelt.

Beim FC Barcelona ist die Lage ähnlich wie bei Real. Zwar interessieren sich die Katalanen schon seit Jahren für den Abwehrspieler. Aber der finanziell angeschlagene Club verhandelt mit den Spielern um Superstar Lionel Messi um einen erheblichen Gehaltsverzicht. In einer solchen Situation sei die Verpflichtung eines teuren Spielers wie Alaba unmöglich, zudem für eine Position, die mit dem hoch bezahlten Jordi Alba bereits besetzt sei, schrieb die Sportzeitung "Marca".

Transfer-News vom 02.11.2020

+++ Alaba-Tausch? Bayern-Star verrät pikante Vertragsdetails +++

Nach der Pressekonferenz am Montagmittag hat sich David Alaba erneut zum Vertragsstreit mit dem FC Bayern geäußert: "Dieser Respekt und die Wertschätzung, wonach ich gesucht habe, wo die Vertragsverhandlungen begonnen haben, ging es nicht in die richtige Richtung. Das ist jetzt ein Jahr her. In Zeiten, in denen Corona noch sehr weit weg war", sagte der Österreicher in einem Interview bei "Sky".

Der Abwehrchef des FC Bayern, dessen Vertrag 2021 in München ausläuft, erklärte weiter: "Nach dem zweiten oder dritten Gespräch habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich mir einen Tausch vorstellen könnte. Wo ich dann sage: Das ist dann vielleicht irgendwo ein Schlag ins Gesicht." (Mehr dazu lesen Sie hier). In der Vergangenheit hatte es Gerüchte um einen möglichen Tausch mit Leroy Sané von Manchester City gegeben, die Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge als "Grimms Märchen" bezeichnete.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Transfer-News vom 01.11.2020

+++ FC Bayern zieht Vertragsangebot für David Alaba zurück +++

Der FC Bayern hat sein Angebot an David Alaba für eine Verlängerung des im nächsten Jahr auslaufenden Vertrages zurückgezogen. "Es gibt kein Angebot mehr", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks. Seit Monaten verhandeln die Bayern mit dem 28 Jahre alten Alaba und dessen Berater über die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages. Der Österreicher war im Sommer 2008 zu den Münchnern gewechselt. "Es hat sich tatsächlich über das Wochenende eine neue Situation ergeben", meinte Hainer in der TV-Sendung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Man habe dem Berater von Alaba gesagt, dass man bis Ende Oktober Klarheit haben wolle und eine Antwort. "Für so eine wichtige Position und Personalie wollen wir auch Planungssicherheit haben", sagte der 66-jährige Hainer. Nachdem man bis Samstag nichts gehört habe, habe Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic "noch mal aktiv" bei dem Berater nachgehakt, sagte Hainer. "Und die Antwort war: Dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Daraufhin haben wir uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr."

Transfer-News vom 30.10.2020

+++ Flick äußert sich zum stockenden Alaba-Poker +++

Der FC Bayern bangt weiter um den Verbleib von David Alaba - in den Gedanken von Trainer Hansi Flick spielt die Zukunft des Abwehrchefs allerdings keine Rolle. "Damit setze ich mich nicht auseinander. Ich hoffe natürlich, dass er unterschreibt", sagte der Coach am Freitag. Sein Abwehrchef wisse um die Vorzüge des Klubs, "dass wir viel Spaß haben, eine gute Atmosphäre haben, erfolgreichen Fußball spielen. Die jetzigen sportlichen Voraussetzungen sind für jeden Spieler top. Ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt."

+++ Köln-Manager Heldt bestätigt Interesse an Zirkzee +++

Der 1. FC Köln zeigte im Sommer Interesse an einer Leihe von Bayerns Sturm-Juwel Joshua Zirkzee. Dies bestätigte Manager Horst Heldt in einem Interview mit dem "Münchner Merkur".

"Wir hatten Kontakt. Ich habe mich mit Hasan (Salihamidzic/d.Red.) und Hansi (Flick) ausgetauscht – aber es war einfach der falsche Zeitpunkt", sagte Heldt. Das Gespräch habe nach dem 8:2-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona stattgefunden, für Bayern sei eine Leihe zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Option gewesen. Erst gegen Ende der Transferperiode hätten sich die Münchner umentschieden, ein Transfer habe sich aufgrund der kurzen Zeit allerdings nicht mehr umsetzen lassen.

Transfer-News vom 29.10.2020

+++ Nach Thiago: Schnappt sich Klopp auch Alaba? +++

Trainer des FC Liverpool: Jürgen Klopp © imago images / MIS

Schnappt sich der FC Liverpool nach Thiago den nächsten Leistungsträger der Bayern? Wie das Portal " " unter Berufung auf vereinsnahe Quellen berichtet, hat der englische Meister auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung David Alaba ins Visier genommen.

Nach der schweren Verletzung von Virgil van Dijk, der aufgrund eines Außenbandrisses im Knie wohl bis April ausfallen wird, wollen die "Reds" im Winter nachrüsten. Neben Alaba sollen auch die beiden Bundesliga-Verteidiger Dayot Upamecano (RB Leipzig) und Ozan Kabak (FC Schalke) bei Jürgen Klopp auf dem Zettel stehen.

Transfer-News vom 28.10.2020

+++ Bericht: Vertragsverhandlung mit Alaba erneut gescheitert +++

Der Vertrag von David Alaba läuft 2021 beim FC Bayern aus. © sampics/Augenklick

Die Vertragsverlängerung von Abwehrchef David Alaba beim Triple-Gewinner Bayern München scheint in weitere Ferne gerückt zu sein. Wie die "Sport Bild" am Mittwoch berichtet, soll auch eine dritte Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag in der Geschäftsstelle des deutschen Rekordmeisters gescheitert sein.

Demnach bot der FC Bayern dem österreichischen Nationalspieler, dessen aktueller Vertrag am Saisonende ausläuft, einen Fünf- statt eines Vierjahresvertrages an. Beim Jahresgehalt sollen die Bayern-Bosse aber zu keinen Kompromissen bereit gewesen sein und weiterhin rund elf Millionen Euro pro Jahr plus Bonuszahlungen bieten.

Doch nicht nur finanziell sollen sich beide Parteien noch nicht einig sein. Angeblich ist Alaba verstimmt, weil er nicht oft genug im Mittelfeld eingesetzt wurde, so wie es ihm bei der Vertragsverlängerung 2016 offenbar in Aussicht gestellt worden war.

Transfer-News vom 15.10.2020

+++ Mittelfeld-Juwel Stiller vor Abgang? +++

Angelo Stiller zählt zu den hoffnungsvollsten Mittelfeld-Talenten im Nachwuchs des FC Bayern. Nach seiner Beförderung von der U19 in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters entwickelte sich der 19-Jährige schnell zum Stammspieler und holte am Ende der Saison mit den kleinen Bayern den Titel in der 3. Liga.

Ob der spielstarke Sechser den Bayern über diese Saison hinaus erhalten bleibt, ist aber wohl offen. Wie " " berichtet, sollen derzeit die Gespräche über eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags des gebürtigen Münchners ruhen. Aufgrund seiner starken Leistungen hat Stiller zuletzt offenbar das Interesse höherklassiger Klubs auf sich gezogen. Dem Bericht zufolge steht er unter anderem beim FC Arsenal, Werder Bremen, dem VfB Stuttgart und Union Berlin auf dem Zettel.

Transfer-News vom 14.10.2020

+++ Salihamidzic: Götze war im Sommer kein Thema bei Bayern +++

Rio-Weltmeister Mario Götze stand in der abgelaufenen Transferperiode nicht auf der Einkaufsliste von Rekordmeister Bayern München. Götze sei "ja wirklich ein guter Junge" und "im Klub mögen wir ihn", aber "sportlich war er kein Thema", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) im Interview mit der "Sport Bild".

Trainer Hansi Flick hatte zuletzt zugegeben, sich mit Spielern aus dem Weltmeisterteam von 2014 regelmäßig auszutauschen, "mit Mario ganz besonders, weil er eine schwierige Phase hatte, da braucht man besondere Unterstützung". Götze (28) wechselte nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund inzwischen ablösefrei zum niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven.

Transfer-News vom 13.10.2020

+++ Bericht: Alaba-Berater verhandeln mit Juventus Turin +++

Verlässt David Alaba die Bayern im kommenden Sommer tatsächlich? Nachdem am Wochenende erste Gerüchte aufkamen, denen zufolge Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung des Abwehr-Chefs habe, legt nun das italienische Sportportal " " nach.

Die Bianconeri befinden sich demnach bereits "in guten Gesprächen" mit den Beratern von David Alaba. Es gehe dabei um einen ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer, ein Transfer im Winter soll nicht zur Debatte stehen. Wie das Portal weiter berichtet, schließt Alaba eine Verlängerung in München mittlerweile aus.

+++ Woran scheiterte der Wechsel von Cuisance zu Leeds wirklich? +++

Michael Cuisance hat die Bayern gegen Ende der Transferperiode verlassen. © imago images / Philippe Ruiz

Übereinstimmenden Medienberichten aus England und Deutschland zufolge soll der Wechsel von Michael Cuisance zu Leeds United am Medizincheck gescheitert sein. Womöglich war allerdings eine Forderung der Bayern der Grund für den geplatzten Deal.

Wie Jermaine Beckford, Ex-Profi und ehemaliger Angestellter von Leeds, nun im Podcast "Doing a Leeds" erklärt, pochten die Bayern auf eine Rückkaufklausel, die bei Aktivierung zu einem großen Verlustgeschäft für den Premier-League-Aufsteiger geführt hätte.

"Wenn ich mir diesen Deal ansehe: Wir hätten 20 Millionen Pfund zahlen sollen und sie haben auf eine Rückkaufklausel in Höhe von 10 Millionen Pfund bestanden. Das macht keinen Sinn. Das heißt, sie wollten ihn günstig zurückholen", erklärte Beckford.

+++ Bericht: Inter bot Eriksen für Boateng +++

Der Vertrag von Jérôme Boateng beim FC Bayern läuft noch bis 2021. © firo/Augenklick

In der abgelaufenen Transferperiode stand bei den Bayern offenbar ein spektakuläres Tauschgeschäft im Raum. Wie " " und " " übereinstimmend berichten, bot Inter Mailand dem Rekordmeister Christian Eriksen an, im Gegenzug sollte Jérôme Boateng zu den Lombarden wechseln.

Laut dem Bericht der "SportBild" waren beide Spieler an dem Wechsel interessiert, nicht aber der FC Bayern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic favorisierte demnach den defensiver orientierten Marc Roca, der kurz vor Ende der Transferperiode nach München wechselte. Hansi Flick hingegen soll auf einen Verbleib Boatengs gepocht haben.

Transfer-News vom 12.10.2020

+++ Salihamidzic stellt klar: Kein Ultimatum für Alaba +++

Seit längerem stocken die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Münchner nicht bereit, ihr aktuelles Angebot noch einmal zu erhöhen.

Die Geduld scheint man beim Rekordmeister aber dennoch nicht zu verlieren, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag durchblicken ließ. "David ist unser Spieler und er ist jetzt schon ganz lange im Klub. Wir werden ihm kein Ultimatum setzen", meinte Salihamidzic: "Wir freuen uns, wenn er bleiben sollte. Ich hoffe, dass die Unterschrift bald erfolgt."

Transfer-News vom 10.10.2020

+++ Vertragsgespräche stocken - lauert Juve auf Alaba-Coup? +++

Zieht es David Alaba zu Juventus Turin? Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern und seinem Abwehr-Boss stocken weiter, ab dem 1. Januar darf er offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

Der italienische Serienmeister beobachtet die Situation offenbar genau - und lauert offenbar auf einen ablösefreien Transfer-Coup im nächsten Sommer. Dies berichtet die Sporttageszeitung " ". Insbesondere Trainer Andrea Pirlo ist demnach von den Qualitäten des spielstarken Innenverteidigers überzeugt.

Transfer-News vom 08.10.2020

+++ Alaba äußert sich zu seiner Zukunft +++

Bleibt er oder geht er? David Alaba hat seinen im Jahr 2021 auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Jetzt hat der Abwehr-Star des FC Bayern ein paar Worte zu seiner Zukunft gesagt. "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben", sagte der 28-Jährige gegenüber der " ".

Der Österreicher, der mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison das Triple holte, hat noch lange nicht genug. "Der Hunger ist immer da. Ich spiele dafür Fußball, um am Ende des Tages ganz oben zu stehen."

Transfer-News vom 07.10.2020

+++ Wechsel von Hudson-Odoi scheiterte wohl an Vertragsklauseln +++

Fast hätte es im zweiten Anlauf mit einem Wechsel von Callum Hudson-Odoi (19) vom FC Chelsea zum FC Bayern geklappt. Bis Samstagabend war Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit den "Blues" am verhandeln, um seinen Wunschspieler nach München zu holen. Doch letzenendes scheiterte der Transfer wohl an Vertragsklauseln, auf die sich der FC Bayern nicht einlassen wollte.

Wie die "Sportbild" berichtete, soll Chelsea-Chefin Marina Granovskaia bei einer Leihe neben einer "Strafzahlung" bei zu wenigen Einsätzen, zudem eine Kaufverpflichtung, sobald der 19-jährige Flügelstürmer eine bestimmte Anzahl an Partien absolviert hätte, verlangt haben. Für einen möglichen Kauf versah Granovskaia Callum Hudson-Odoi wohl mit einem Preisschild in Höhe von 77 Millionen Euro.

Der 19-Jährige wäre damit 32 Millionen Euro teurer als "Königstransfer" Leroy Sané gewesen. In Folge dieser Forderungen soll der FC Bayern Abstand von einer Verpflichtung von Hudson-Odoi genommen und Kontakt zu Douglas Costa aufgenommen haben, der anschließend für ein Jahr von Juventus Turin ausgeliehen wurde.

Zugänge beim FC Bayern:

Leroy Sané (24): ca. 49 Mio. Euro von Manchester City

Tanguy Nianzou Kouassi (18): ablösefrei von Paris Saint-Germain

Alexander Nübel (23): ablösefrei vom FC Schalke 04

Adrian Fein (21): Leih-Ende, Rückkehr vom Hamburger SV

Nicolas Kühn (20): Nach Leihe von Ajax Amsterdam verpflichtet, Ablöse unbekannt

Marc Roca (23): ca. 9 Mio. Euro von Espanyol Barcelona

Eric Maxim Choupo-Moting (31): Vereinslos (zuletzt Paris St. Germain)

Douglas Costa (30): Für eine Saison von Juventus Turin ausgeliehen

Bouna Sarr (28): ca. 10 Mio. Euro von Olympique Marseille

Tiago Dantas (19): Für eine Saison von Benfica Lissabon ausgeliehen

Abgänge beim FC Bayern:

Philippe Coutinho (28): Leih-Ende am 31. August, Rückkehr zum FC Barcelona

Álvaro Odriozola (24): Leih-Ende am 31. August, Rückkehr zu Real Madrid

Ivan Perisic (31): Leih-Ende am 31. August, Rückkehr zu Inter Mailand

Thiago (29): Wechsel zum FC Liverpool, 30 Mio. Euro Ablöse

Lars Lukas Mai (20): Leihe zu Darmstadt 98 für ein Jahr

Franck Evina (20): Wechsel zu Hannover 96, Ablöse unbekannt

Christian Früchtl (20): Leihe zum 1. FC Nürnberg für ein Jahr

Sarpreet Singh (21): Leihe zum 1. FC Nürnberg für ein Jahr

Oliver Batista Meier (19): Leihe zum SC Heerenveen für ein Jahr

Sven Ulreich (32): Wechsel zum Hamburger SV, Ablöse unbekannt

Michael Cuisance (21): Leihe zu Olympique Marseille für ein Jahr

Adrian Fein (21): Leihe zu PSV Eindhoven für ein Jahr

Transfer-News vom 06.10.2020

+++ Nach Eindhoven: FC Bayern leiht Adrian Fein erneut aus ++++

Es hatte sich bereits angekündigt: Adrian Fein wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom FC Bayern zu PSV Eindhoven. Das 21-jährige Mittelfeldtalent soll in der niederländischen Eredivisie und in der Europa League weitere Erfahrungen sammeln, teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

"Adrian hat sich auf seinen bisherigen Stationen Jahn Regensburg und Hamburger SV sehr gut entwickelt. Beim Europa-League-Teilnehmer PSV Eindhoven wird er nun in einer sehr interessanten Liga den nächsten Schritt machen.", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Bei den Münchnern sind sie demnach davon überzeugt, dass Fein in Eindhoven eine Führungsrolle übernehmen und seine Qualitäten ausbauen werde.

Auf Leihbasis für eine Saison vom FC Bayern zu PSV Eindhoven: Adrian Fein. © imago images/Passion2Press

Der gebürtige Münchner Adrian Fein kam im Alter von sieben Jahren zum FC Bayern und durchlief sämtliche Juniorenteams. Nachdem er sich dort in der U23 schnell etabliert hatte, sammelte er bei den Zweitligisten Jahn Regensburg und Hamburger SV Spielpraxis. Fein hat bisher fünf Länderspiele für die U-21-Nationalmannschaft des DFB bestritten.

+++ Offiziell: Tiago Dantas wechselt nach München +++

Jetzt ist es fix! Der FC Bayern hat sich die Dienste von Tiago Dantas gesichert. Der 19-Jährige wird ein Jahr von Benfica Lissabon ausgeliehen. Bei den Münchnern ist der zentrale Mittelfeldspieler zunächst für den Kader der 2. Mannschaft in der 3. Liga eingeplant.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

+++ Hat sich Bayern noch heimlich Benfica-Juwel Dantas geschnappt? +++

Das käme wirklich überraschend: Wie portugiesische Medien, darunter die für gewöhnlich gut informierte Tageszeitung " ", übereinstimmend berichten, hat sich der FC Bayern am Deadline Day noch ein Juwel von Benfica geschnappt: Tiago Dantas.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Rekordmeisters gab es bis Dienstagmorgen nicht, nach AZ-Informationen hat sich der FC Bayern aber bis zuletzt um das Top-Talent bemüht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Der portugiesische U20-Nationalspieler soll demnach zunächst für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auflaufen und mittelfristig den Sprung zu den Profis schaffen. Den Berichten zufolge leiht der Rekordmeister den Mittelfeldspieler für ein Jahr aus, im Anschluss besteht eine Kaufoption über acht Millionen Euro.

Tiago Dantas kam in der vergangenen Saison in der U19 sowie in der zweiten Mannschaft von Benfica zum Zug. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert den Marktwert des spielstarken Mittelfeldspielers auf 1,5 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

+++ Fix: Bayern Amateure schnappen sich Zweitliga-Verteidiger Vita +++

Die kleinen Bayern sind am letzten Tag der Transferperiode noch einmal aktiv geworden. Wie der Rekordmeister am Dienstagvormittag verkündete, wechselt Linksverteidiger Rémy Vita von Troyes aus der französischen Ligue 2 zur Zweitvertretung der Münchner. Der 19-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

"Rémy ist ein Spieler, der genau in unser Anforderungsprofil eines externen Zugangs passt", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer über seinen Neuzugang: "Er ist noch jung und entwicklungsfähig, hat aber in der 2. französischen Liga bei Troyes schon Erfahrungen im Männerfußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen und unserer Mannschaft schnell weiterhelfen wird."

Transfer-News vom 05.10.2020

+++ Cuisance geht doch noch +++

In Leeds war er noch durch den Medizincheck gefallen, nun hat ein Wechsel doch geklappt: Michael Cuisance wird den FC Bayern verlassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Er habe "viel gelernt", so der Franzose auf Twitter.

+++ Choupo-Moting, Sarr und Costa-Wechsel fix +++

Der FC Bayern hat Eric Maxim Choupo-Moting unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Stürmer, der zuletzt für den Champions League-Finalisten Paris Saint-Germain gespielt hat, unterschrieb bis zum 30. Juni 2021. Sportvorstand Hasan Salihamidžic: "Ich bin froh, dass wir Eric verpflichten konnten. Er gibt unserem Kader in der Offensive, vor allem im Zentrum eine Tiefe, die wir brauchen werden. Eric hat bei Paris Saint-Germain internationale Erfahrung gesammelt, er kennt die Bundesliga, Eric kommt ablösefrei. Das passt alles sehr gut zusammen." Eric Maxim Choupo-Moting sagte: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder in die Bundesliga zurück zu kommen – und dann auch noch beim größten Klub Deutschlands. Wer würde nicht gerne für den FC Bayern auflaufen? Es ist eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Beim FC Bayern ist es der Anspruch, immer alles zu gewinnen, und um diese Ziele zu erreichen, bin ich hochmotiviert."

Außerdem gaben die Bayern den Wechsel von Douglas Costa bekannt. Der 30-Jährige wird bis zum Ende der Saison von Juventus Turin ausgeliehen. "Douglas wird uns auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnen stärken. Wir sind da jetzt mit Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala und Douglas top besetzt. Das gibt dem Trainer die Möglichkeit, die individuellen Einsätze sinnvoll zu dosieren. Douglas kennt den FC Bayern und wird sich sehr schnell wieder zurechtfinden", wird Salihamidzic zitiert.

Auch die Verpflichtung von Bouna Sarr wurde am Abend offiziell gemacht. Der 28-Jährige erhält beim FC Bayern einen Vertrag bis 2028. Hasan Salihamidžic: "Bouna Sarr ist ein dynamischer Rechtsverteidiger, der sehr gut zu unserer Spielauffassung passt. Er wird uns auf einer wichtigen Position helfen. Sarr bringt mit seinen 28 Jahren Erfahrung und Stabilität ein, zudem glauben wir, dass er sich beim FC Bayern noch einmal weiterentwickeln wird."

Bouna Sarr: "Ich bin sehr glücklich, mich so einem großen Verein wie dem FC Bayern anschließen zu dürfen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung und ich werde alles geben, um zu helfen, die erfolgreiche Geschichte dieses Vereins weiterzuschreiben."

+++ AZ-Info: Drei Neuzugänge am Deadline Day +++

Nach AZ-Informationen schlägt der FC Bayern am letzten Tag der Transferperiode gleich dreimal zu: Douglas Costa (Juventus Turin), Eric-Maxim Choupo-Moting (zuletzt PSG, aktuell vereinslos) und Buona Sarr (Olympique Marseille) werden allesamt heute noch ihre Medizinchecks absolvieren und sollen im Anschluss ihre Verträge beim Rekordmeister unterschreiben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

+++ Berichte: Auch Fein vor Leihe zu Eindhoven +++

Es tut sich einiges bei den Bayern - nicht nur auf der Zugangsseite: Wie "kicker" und "Bild" übereinstimmend berichten, steht Adrian Fein vor einer Leihe in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Zuletzt wurde der 21-Jährige Mittelfeldspieler auch bei Hertha BSC und Arminia Bielefeld gehandelt.

Adrian Fein kehrte in diesem Sommer von einer einjährigen Leihe zum Hamburger SV zurück zum Rekordmeister, sieht sich im Bayern-Mittelfeld allerdings großer Konkurrenz ausgesetzt. In der laufenden Saison kam er lediglich einmal für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz.

+++ Flick geht von Martínez-Verbleib aus +++

Bleibt Javi Martínez nun doch bei den Bayern? Trainer Hansi Flick geht zumindest davon aus. "Warten wir mal bis morgen ab. Ich gehe davon aus, dass er auch morgen nach 18 Uhr noch beim FCBayern ist. Er hat gezeigt, dass man sich immer auf ihn verlassen kann", erklärte der Bayern-Coach nach dem 4:3-Erfolg gegen Hertha BSC am Sonntagabend.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Zuletzt war der Defensivspieler bei Ex-Klub Athletic Bilbao gehandelt worden, auch aus China soll es Interesse gegeben haben.

+++ Bericht: Cuisance vor Wechsel zu Marseille - Medizincheck am Montag? +++

Michael Cuisance hat die Bayern gegen Ende der Transferperiode verlassen. © imago images / Philippe Ruiz

Nach seinem jüngst geplatzten Wechsel zu Leeds United scheint Michael Cuisance den FC Bayern nun offenbar kurz vor Ende der Transferfrist in Richtung Frankreich zu verlassen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll nach Sky-Informationen am Montag den Medizincheck bei Olympique Marseille absolvieren. Demnach haben sich die Münchner mit dem französischen Erstligisten auf ein Leihgeschäft samt Kaufoption im Sommer 2021 geeinigt.

Vergangene Woche war Cuisance durch den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger Leeds gefallen, der anvisierte Wechsel platzte. Im Gespräch war eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Über die genauen Modalitäten des angestrebten Deals mit Marseille war zunächst nichts bekannt.

Die Münchner hatten Cuisance im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach für eine Ablösesumme von angeblich rund zehn Millionen Euro verpflichtet. Der Franzose unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Seitdem schaffte es Cuisance nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus und wurde auch immer wieder mit Vereinen aus seiner Heimat in Verbindung gebracht. Beim 4:3 gegen Hertha BSC am Sonntag fehlte Cuisance im Kader des Rekordmeisters.

+++ Eindhoven-Trainer Advocaat bestätigt Interesse an Zirkzee +++

Nummer 14: Joshua Zirkzee (Mittelstürmer) © Stefan Matzke (sampics)

Joshua Zirkzee wird den FC Bayern kurz vor Toreschluss wohl noch verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Bayern-Bosse dazu bereit, das Sturm-Juwel auf Leihbasis abzugeben.

Konkretes Interesse gibt es aus Zirkzees niederländischer Heimat. Wie Trainer Dick Advocaat bestätigt, zeigt die PSV Eindhoven Interesse am 19-Jährigen. "Das wäre ein ausgezeichneter Spieler für uns. Wenn es passt, werden wir versuchen, Zirkzee unter Vertrag zu nehmen. Bayern profitiert davon, dass er spielt, und das Gehalt ist bei einem Leihgeschäft oft kein Problem", so Advocaat gegenüber dem niederländischen Radiosender "RTV Rijnmond" am Sonntag.

Transfer-News vom 04.10.2020

+++ Kommt es zu einer Rückholaktion? +++

Douglas Costa von Juventus Turin in Aktion. © Paul White/AP/dpa/Archivbild

Das wäre durchaus überraschend: Laut "Kicker" steht Douglas Costa vor einer Rückkehr zum FC Bayern. Costa steht derzeit bei Juventus Turin unter Vertrag, kommt dort aber nur als Joker zum Einsatz. Laut "Kicker" soll der 30-Jährige bis zum Saisonende ausgeliehen werden.

+++ Roca-Wechsel offiziell +++

Am Sonntag hat der Rekordmeister den Wechsel offiziell verkündet: Marc Roca wechselt an die Isar. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sportvorstand Hasan Salihamidžic: "Wir freuen uns sehr, Marc Roca verpflichtet zu haben. Er passt fußballerisch und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird sich bei uns weiterentwickeln. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team einen großen Mehrwert geben wird."

+++ Bericht: Sarr vor Wechsel zum FC Bayern +++

Es geht Schlag auf Schlag! Bouna Sarr von Olympique Marseille steht wohl kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Laut "Sky" haben die Münchner bereits eine Einigung mit den Franzosen erzielt. Demnach soll der Rechtsverteidiger für rund 10 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Der 28-Jährige und die Bayern verhandeln aktuell offenbar noch über die Vertragskonditionen. Nach dem geplatzten Wechsel von Sergino Dest an die Isar, könnte der FC Bayern mit dem Franzosen einen Backup für Benjamin Pavard gefunden haben. Im Gegenzug steht ein Wechsel von Michael Cuisance, dessen Deal mit Leeds United zuletzt scheiterte, zu den Franzosen im Raum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

+++ L'Equipe: Bayern holt Choupo-Moting +++

Der FC Bayern München steht angeblich vor einer Verpflichtung von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Wie die französische Sporttageszeitung "L'Équipe" am Sonntag berichtete, soll der 31 Jahre alte Angreifer einen Zweijahresvertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister erhalten. Es seien nur noch Details zu klären, behauptete "L'Équipe". Auch der "Kicker" berichtet, dass der Deal unter Dach und Fach sei.

Der gebürtige Hamburger Choupo-Moting spielte in der Fußball-Bundesliga unter anderem für Mainz 05 und Schalke 04.

Die letzten zwei Jahre stand der Nationalspieler Kameruns bei Thomas Tuchels Paris Saint-Germain unter Vertrag. Momentan ist Choupo-Moting vereinslos. Die Münchner wollen vor Ende der Transferperiode am Montag personell noch nachbessern.

+++ Berichte: Chelsea lehnt Angebot für Hudson-Odoi ab +++

Der FC Chelsea hat britischen Medien zufolge ein Angebot des FC Bayern für die Verpflichtung von Nationalspieler Callum Hudson-Odoi abgelehnt.

Die Bayern sollen den Londonern ein Leihgeschäft vorgeschlagen, das eine Kaufoption in Höhe von rund 77 Millionen Euro zur nächsten Saison beinhalten sollte, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach wird erwartet, dass die Münchner bis zum Ende der Transferfrist am Montag ein weiteres Angebot für den 19 Jahre alten Offensivspieler unterbreiten werden.

Hansi Flick hatte am Samstag bestätigt, dass sich der Klub mit Hudson-Odoi beschäftigt. Chelsea-Coach Frank Lampard sagte ebenfalls am Samstag, er wisse nicht, was noch bis Montag passiert, plane aber zunächst weiter mit Hudson-Odoi.

Transfer-News vom 03.10.2020

+++ Fix: Sven Ulreich wechselt zum Hamburger SV +++

Der Wechsel von Sven Ulreich zum Hamburger SV ist fix. Dies bestätigte der FC Bayern am Samstagabend.

"Ich möchte mich beim FC Bayern und seinen Fans für fünf wunderbare und erfolgreiche Jahre bedanken. Ich habe hier unheimlich viel gelernt und mich immer sehr wohlgefühlt. Der Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist einfach phänomenal", erklärt der Torhüter.

Ulreich war im Sommer 2015 vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister gekommen und hat in München fünf Deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siege, vier DFL Supercups sowie kürzlich als Höhepunkt den Triumph in der Champions League und im europäischen Super Cup gefeiert. Insgesamt stand der 32-Jährige 70 Mal im Tor des FC Bayern.

+++ Bericht: Bayern vor Verpflichtung von Marc Roca +++

Kurz vor Ende des Transferfensters hat sich der FC Bayern offenbar die Dienste eines Mittelfeldspielers gesichert! Wie die spanische Tageszeitung " " und " " übereinstimmend berichten, steht Marc Roca vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Der 23-Jährige kam am Samstagnachmittag bereits in München an.

Für den Mittelfeldspieler überweisen die Münchner demnach eine Ablöse von neun Millionen Euro an Espanyol Barcelona. Der 23-Jährige unterschreibt wohl einen Vierjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Ich kann gar nichts sagen, gar nichts bestätigen, auch nichts entkräften, nullkommanull, weil für mich keine Transfers im Fokus stehen, sondern das Spiel morgen gegen Hertha BSC", sagte Trainer Hansi Flick am Samstag auf eine Frage zu Roca.

+++ Flick bestätigt: Bayern beschäftigt sich mit Hudson-Odoi +++

Hansi Flick hat das Interesse des FC Bayern an Callum Hudson-Odoi bestätigt. "Grundsätzlich, was passiert, weiß ich nicht. Aber er ist eines der größten Talente auf dieser Position", sagte Flick über den 19 Jahre alten Offensivspieler, der Medienberichten zufolge zunächst ausgeliehen werden könnte. "Deshalb ist es legitim, dass wir uns als Bayern München auch mit ihm beschäftigen."

Transfer-News vom 02.10.2020

+++ Trainer bestätigt - HSV an Ulreich dran ++++

Sven Ulreich wird den FC Bayern wohl verlassen. © Minkoff/Augenklick

Sven Ulreich steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Zweite Liga. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt der 32-Jährige für zwei Millionen Euro zum Hamburger SV.

Am Freitagnachmittag hat HSV-Trainer Daniel Thioune nun die geplante Verpflichtung des Bayern Keepers bestätigt: "Wir sind gerade dabei, Sven Ulreich zu verpflichten. Man muss immer vorsichtig sein, solange keine Tinte unter einem Vertrag ist. Wir können das Ganze deshalb noch nicht bestätigen, aber wir streben diese Verpflichtung an", erklärte Thioune auf der Pressekonferenz.

Beim Supercup-Erfolg über Borussia Dortmund stand der Torhüter nicht im Kader der Bayern, als Ersatz für Manuel Neuer saß Neuzugang Alexander Nübel auf der Bank. Gegenüber dem "kicker" betonte Ulreich jüngst, es sei sein Ziel, "als Nummer eins voll zu spielen", dass aber "der Transfermarkt bislang nicht so viel" hergebe. Mit dem Hamburger SV scheint sich nun eine Möglichkeit ergeben zu haben.

+++ Gerücht um Hudson-Odoi: Bekommt Brazzo seinen Wunschspieler? +++

Scheiterte der Wechsel von Callum Hudson-Odoi an überzogenen Vertragsklauseln? © Sven Hoppe/dpa

Die Transfer-Saga um Callum Hudson-Odoi wird wieder aufgerollt! Der " " zufolge sind die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea bereits in vollem Gange.

Die Münchner würden den 19-Jährigen demnach gerne ausleihen. Auch Hudson-Odoi selbst soll einem Wechsel nach Deutschland sehr positiv gegenüberstehen, denn durch die Transfers von Timo Werner und Kai Havertz bekommt der Offensiv-Youngster deutlich weniger Spielzeit.

Der junge Engländer gilt als absoluter Wunschspieler von Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic. Bereits im vergangenen Jahr wollte "Brazzo" das junge Talent nach München lotsen, wählte dafür eine recht offensive Kommunikationsstrategie und sprach offen über das Interesse am Spieler. Ein Fakt, der Chelsea nicht gefallen hat – die Fronten verhärteten sich langsam aber sicher, Hudson-Odoi verlängerte seinen Vertrag bei den "Blues" schließlich bis 2024.

Nun könnte wieder Bewegung in die Personalie kommen.

Transfer-News vom 01.10.2020

+++ Bericht: Cuisance-Wechsel zu Leeds United geplatzt +++

Nur Reservist beim FC Bayern: Michael Cuisance. © imago images / MIS

Kehrtwende bei Michael Cuisance? Der Franzose soll in den vergangenen Tagen bereits kurz vor einem Wechsel zu Leeds United gestanden haben – nun ist der Deal offenbar geplatzt. Das berichtet Transfer-Experte Max Bielefeld bei Sky. Die Bayern konnten sich demnach nicht mit Leeds auf eine Ablöse einigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Doch lag der geplatzte Deal wirklich an der Ablöse? Wie "The Athletic" berichtet, soll der junge Franzose den Medizincheck nicht bestanden haben. Demnach soll bei den Untersuchungen eine Verletzung festgestellt worden sein, bei der Cuisance mehrere Wochen ausgefallen wäre. Für Leeds-Trainer Marcelona Bielsa offenbar keine Option.

Noch am Mittwoch hatte die "L'Équipe" berichtet, dass der junge Mittelfeldspieler den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger absolviert habe. Als Ablöse stand eine Summe von immerhin 20 Millionen Euro im Raum. Beim 3:2-Erfolg der Bayern im Supercup am Mittwochabend hatte Cuisance bereits nicht mehr im Kader gestanden.

+++ Kein Kommentar zu Wechsel-Spekulationen um Kramaric +++

Die TSG 1899 Hoffenheim will sich nicht zu einem möglichen Wechsel von Torjäger Andrej Kramaric zum FC Bayern äußern. "Wie gewohnt beteiligen wir uns nicht an Spekulationen", sagte ein Sprecher des nordbadischen Bundesligisten am Donnerstag.

Die Münchner bemühen sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge um den 29 Jahre alten Kroaten, der am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage der Bayern gegen die Kraichgauer zwei Tore erzielte und mit insgesamt fünf Treffern nach den ersten zwei Spieltagen die Torjägerliste anführt. Der Vertrag von Kramaric, der im Sommer 2016 von Leicester City nach Hoffenheim gewechselt war, ist gültig bis Ende Juni 2022.

+++ Offiziell: Dest wechselt zum FC Barcelona +++

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Bayerns Wunschspieler Sergino Dest wechselt von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. Dies teilten die Katalanen am Donnerstag mit. Der 19-Jährige hat bei den Spaniern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Bis zuletzt galt der Rechtsverteidiger auch als Kandidat beim FC Bayern, die weiterhin auf der Suche nach einem Backup für Benjamin Pavard sind.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

+++ Nübel oder Ulreich? Torhüter-Entscheidung wohl gefallen +++

Torhüter Alexander Nübel hat sich beim FC Bayern nach einem "kicker"-Bericht als Nummer zwei hinter Nationalkeeper Manuel Neuer positioniert.

Der vom FC Schalke 04 gekommene Torwart saß am Mittwochabend beim 3:2-Sieg der Münchner gegen Borussia Dortmund im Supercup auf der Bank. Der "kicker" will von einer Richtungsentscheidung beim deutschen Rekordmeister in der Torhüterfrage wissen. Bei der 1:4-Niederlage der Bayern in der Bundesliga am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim war noch Sven Ulreich (32) als Ersatz für Neuer nominiert worden.

Falls Nübel in dieser Saison als Nummer drei oder als Nummer zwei im ständigen Wechsel mit Ulreich vorgesehen gewesen wäre, hätte er sich demnach sofort ausleihen lassen wollen. Anfragen aus dem In- und Ausland liegen dem jungen Keeper offenbar vor.

Zum Liga-Start beim 8:0-Erfolg gegen Schalke 04 und beim europäischen Supercup in Budapest hatte Bayern-Trainer Hansi Flick noch beide Ersatzkeeper aufgeboten. Ulreich steht bei den Münchnern bis 2021 unter Vertrag und hat laut "Kicker" bislang noch keinen passenden Verein für einen sofortigen Abschied gefunden. "Mein Wunsch ist es, als Nummer 1 voll zu spielen", sagt Ulreich, "doch der Transfermarkt gibt bislang nicht so viel her." Die Transferperiode endet am Montag.

Transfer-News vom 30.09.2020

+++ Bericht: Bayern will Hoffenheim-Torjäger Kramaric - Berater meldet sich +++

Das wäre ein Hammer: Wie die " " berichtet, zeigt der FC Bayern großes Interesse an Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim! Sportvorstand Hasan Salihamidzic kontaktierte demnach Anfang der Woche die Agentur "P&P Sportmanagement", die den 29-Jährigen vertritt. Erst am Wochenende hatte der Kroate beim 4:1-Sieg der Hoffenheimer gegen die Bayern mit einem Doppelpack für aufsehen gesorgt. Insgesamt kommt er in den beiden Ligaspielen bereits auf fünf Treffer, dazu kommen zwei im DFB-Pokal. Die TSG fordert dem Bericht zufolge eine Ablöse von mindestens 40 Millionen Euro.

Am Wochenende schnürte Andrej Kramaric einen Doppelpack gegen die Bayern - nun könnte er nach München wechseln. © imago images / Nordphoto

Berater Vincenzo Cavaliere sagte allerdings am Mittwochabend sport1.de: "Ich kann nicht bestätigen, dass mich Hasan Salihamidzic kontaktiert hat. Das wäre nicht professionell." Kramaric habe das Interesse vieler Clubs auf sich gezogen, sagte sein Berater. "Andrej fühlt sich in Hoffenheim sehr wohl und hat keine Eile, den Klub zu verlassen. Wenn aber ein konkretes Angebot eines Top-Vereins kommt, das auch für Hoffenheim interessant ist, dann werden wir darüber sprechen", meinte Cavaliere.

Auch Hansi Flick äußerte sich bereits zu den Gerüchten. "Ich kenne ihn sehr gut, er ist einer der besten Spieler in der Bundesliga", sagte der Bayern-Trainer am Mittwochabend im ZDF nach dem Gewinn des nationalen Supercups durch einen 3:2-Sieg in München gegen Borussia Dortmund. Zu den Spekulationen meinte er: "Da weiß ich aber aktuell nichts zu." Bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober sei es aber nicht mehr allzu lange, betonte Flick bei DAZN: «Warten wir einfach ab. Ich lasse mich auch überraschen.»

+++ Bericht: Wechselt Thomas Lemar zum FC Bayern? +++

Ist Gerüchten zufolge beim FC Bayern im Gespräch: Thomas Lemar von Atlético Madrid. © firo/Augenklick

Lässt wie schon im vergangenen Sommer ein Leihspieler den Transfer-Knoten beim FC Bayern platzen?

Wie die " " berichtet, denken die Münchner über eine Verpflichtung von Thomas Lemar von Atlético Madrid nach. Der 24-Jährige hat bei den Spaniern keinen leichten Stand: Betrug sein Marktwert bei seinem Wechsel 2018 noch 65 Millionen Euro, steht er aktuell nur noch bei 24 Millionen Euro. Der Weltmeister von 2018 wurde bereits im vergangenen Sommer immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es allerdings nie.

Lemar könnte für eine Entspannung auf den Flügeln sorgen. Flick möchte noch mindestens einen neuen Mann für die Außenbahn haben. Lemar könnte die Ergänzung für Serge Gnabry, Kingsley Coman und den derzeit verletzten Leroy Sané darstellen. Er ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl links als auch rechts und sogar im offensiven Mittelfeld spielen.

Was für einen Transfer sprechen würde: Lemar würde ein weiterer Franzose in den Reihen des Rekordmeisters werden. Seine Landsmänner Coman, Benjamin Pavard, Lucas Herández und Corentin Tolisso könnten ihm bei der Eingewöhnung helfen.

Was jedoch dagegen spricht: Bayern und Atlético scheinen dem Bericht zufolge unterschiedliche Vorstellungen bezüglich eines Transfers zu haben. Während die Bayern Lemar gerne für ein Jahr ausleihen würden, scheint Madrid einen Verkauf anzustreben.

+++ Bayern wird Alaba in diesem Sommer nicht verkaufen +++

Im Vertragspoker mit David Alaba will der FC Bayern seinen Abwehrchef auch ohne Einigung über eine Verlängerung nicht vorzeitig ziehen lassen. Der 28 Jahre alte Österreicher soll mindestens bis Sommer 2021 beim deutschen Rekordmeister bleiben.

Der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern läuft noch bis 2021. © imago images / Poolfoto

Nach AZ-Informationen fehlen derzeit attraktive Angebote für Alaba. Ohnehin würde der Abwehr-Allrounder lieber beim FC Bayern bleiben. Nun nehmen die Bosse in Kauf, im kommenden Jahr keine Ablöse für ihn einzustreichen – eine Vertragsverlängerung ist weiterhin nicht in Sicht.

Seit Monaten pokern die Münchner mit Alaba und dessen Berater um die Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages. Die Bayern wollen den Nationalspieler weiter langfristig binden und ihn nicht 2021 ablösefrei verlieren. Zuletzt gab es öffentliche Wortgefechte beider Seiten. Sollte es keine Einigung geben, könnte Alaba in knapp einem Jahr ohne Ablöse zu einem anderen Verein wechseln.

+++ Bayern-Wunschspieler Dest in Barcelona gelandet +++

War lange Zeit Wunschspieler des FC Bayern: Sergino Dest. © Tess Derry/PA Wire/dpa

Das dürfte es wohl gewesen sein: Bayern-Wunschspieler Sergino Dest ist in Barcelona gelandet, der Rechtsverteidiger steht kurz vor einer Vertragsunterschrift bei den Katalanen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Die Münchner galten lange als Favorit auf die Verpflichtung des 19-Jährigen von Ajax Amsterdam. Doch dann mischte plötzlich Barca im Transferpoker mit – und bot den Niederländern wohl eine höhere Ablösesumme. Besonders bitter: Berichten zufolge waren sich Dest und Bayern bereits einig.

Transfer-News vom 29.09.2020

+++ Berichte: Cuisance erhält Freigabe für Wechsel +++

Michael Cuisance wird den FC Bayern womöglich noch in diesem Sommer verlassen. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat der französische Mittelfeldspieler vom Rekordmeister mittlerweile die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Die Verhandlungen mit Premier-League-Aufsteiger Leeds United befinden sich demnach aktuell in der entscheidenden Phase.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Wie " " berichtet, wollen die Münchner eine möglichst hohe Ablöse für den Mittelfeldspieler erzielen, das aktuelle Angebot belaufe sich auf 22 Millionen Euro.

Cuisance war erst im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt, ist von einem Stammplatz aber noch weit entfernt. In der aktuellen Saison kommt er lediglich auf 17 Minuten Spielzeit, bei der 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim stand er nicht einmal im Kader.

+++ Dest-Alternative: Brighton-Flitzer Lamptey zu Bayern? +++

Tariq Lamptey (19) im Trikot der englischen U21-Nationalmannschaft. © imago images / GEPA pictures

Sergino Dest wird aller Voraussicht nach zum FC Barcelona wechseln – als Alternative haben die Bayern offenbar einen Youngster aus der Premier League auserkoren. Wie " " berichtet, zeigen die Münchner Interesse an Tariq Lamptey von Brighton and Hove Albion.

Der 19-Jährige wechselte erst im Winter dieses Jahres für drei Millionen Euro aus der U23 des FC Chelsea zu den Seagulls und hat seitdem einen steilen Aufstieg hinter sich. Der gerade einmal 1,64 Meter große Rechtsverteidiger besticht mit seinem atemberaubenden Antritt und großem Offensivdrang. In der laufenden Saison bereitete er in allen drei Partien jeweils einen Treffer vor.

+++ Leiht der FC Bayern Neuzugang Nübel gleich wieder aus? +++

Er kam im Sommer, geht er wieder im Herbst? Torwart-Neuzugang Alexander Nübel stand bei Bayerns Niederlage in Hoffenheim nicht im Kader des Rekordmeisters. Hansi Flick begründete seine Entscheidung zugunsten von Sven Ulreich mit "unserer Philosophie".

Nach dieser Entscheidung berichtet nun von einer möglichen Leihe Nübels, der aktuell nur die Nummer drei im Tor der Bayern zu sein scheint. Dem Bericht zufolge steht eine Nübel-Leihe aktuell zur Diskussion. Zudem soll es bereits "reichlich" Interessenten für Nübel geben. Vieles kommt dabei natürlich auch auf die Zukunft von Ulreich an: Sollte der 32-Jährige noch wechseln, würde Nübel sicher bleiben. Sollte Ulreich jedoch bei Bayern bleiben, scheint bei Nübel alles offen zu sein.

Trainer Hansi Flick äußerte sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz nicht zu einer möglichen Ausleihe. Der 55-Jährige betonte allerdings, dass er sehr zufrieden mit Nübel sei. "Wir sind absolut froh, ihn in unseren Reihen zu haben." Er sei ein hervorragender Torhüter.

+++ Amateure-Verteidiger Yilmaz wechselt in die Süper Lig +++

Mert Yilmaz verlässt den FC Bayern II und wechselt in die Süper Lig zu Antalyaspor. Dies gab der türkische Erstligist am Dienstag offiziell bekannt.

Der 21-Jährige Rechtsverteidiger, der Berichten zufolge auch Anfragen von den Top-Klubs Besiktas und Fenerbahce vorliegen hatte, unterschreibt bei Antalyaspor einen Fünfjahresvertrag. Yilmaz war im Sommer 2018 von RB Leipzig zu den Bayern-Amateuren, für die er insgesamt 44 Mal auflief.

Transfer-News vom 28.09.2020

+++ Bericht: Cuisance steht vor Bayern-Abgang +++

Ist die Zeit von Michael Cuisance beim FC Bayern nach nur einem Jahr schon wieder zu Ende?

Nur Reservist beim FC Bayern: Michael Cuisance. © imago images / MIS

Der französischen Sportzeitung zufolge steht der 21-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Leeds United. Die Engländer und der Franzose sollen sich bereits einig sein, zwischen Leeds und Bayern sind dem Bericht zufolge nur noch letzte Details zu klären.

Der Premier-League-Aufsteiger soll demnach bereit sein, eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro zu zahlen. Cuisance, der in München noch einen Vertrag bis 2024 hat, kam im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach.

+++ Salihamidzic kündigt "baldige" Alaba-Entscheidung an +++

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und David Alaba sind weiter festgefahren – Berichten zufolge seien die Münchner nicht bereit, ein nochmal verbessertes Angebot abzugeben. Und auch die Alaba-Seite mit Berater Pini Zahavi rückt wohl nicht von ihren Forderungen ab.

Gut möglich also, dass es zu keiner Einigung kommt. Aktuell sollen für Alaba keine Anfragen von anderen Vereinen vorliegen. In diesem Fall könnte es möglicherweise zu einem ablösefreien Abgang im nächsten Sommer kommen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigte am Wochenende eine "baldige" Entscheidung im Alaba-Poker an.

Transfer-News vom 26.09.2020

+++ Bericht: Bayern bessert Alaba-Angebot nach +++

Zeichnet sich nun endlich eine Annäherung im zerfahrenen Vertragspoker mit David Alaba ab? Wie " " berichtet, bereiten die Münchner aktuell ein verbessertes Angebot für ihren Abwehr-Boss vor. Dieses sieht demnach einen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro vor.

Transfer-News vom 25.09.2020

+++ Bericht: Leeds United bereitet Angebot für Cuisance vor +++

Der Kader des FC Bayern ist ohnehin klein. Kommt nun ein weiterer Abgang hinzu? Nach Informationen von " " ist Leeds United angeblich an Michael Cuisance interessiert. Demnach sei Leeds-Trainer Marcelo Bielsa ein großer Fan des 21-Jährigen. Die Engländer sollen derzeit ein entsprechendes Angebot für den Franzosen vorbereiten.

Der Premier-League-Klub möchte den französischen Junioren-Nationalspieler offenbar fest verpflichten. Cuisance, der in München noch einen Vertrag bis 2024 hat, ist aktuell unter Hansi Flick nur Reservist.

Transfer-News vom 23.09.2020

+++ Bericht: Dest will bei Barca anheuern +++

Im Tauziehen um den niederländischen Außenverteidiger Sergino Dest (19) hat sich der FC Barcelona einem Bericht des katalanischen Fernsehsenders "TV3" zufolge trotz eines verbesserten Angebots von Bayern München durchgesetzt. Der bisherige Club des Spielers mit US-Pass, Ajax Amsterdam, habe bereits eine Vereinbarung mit Barca geschlossen, die eine Zahlung von rund 25 Millionen Euro vorsehe, hieß es bei "TV3". Nur der Zeitpunkt der Zahlungen sei noch offen. Eine offizielle Bestätigung vom FC Barcelona gab es dafür am Mittwoch zunächst nicht.

Der Portugiese Nelson Semedo hat hingegen Barcelona verlassen und ist in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt.

+++ Götze-Rückkehr zum FC Bayern? +++

Bahnt sich da etwa eine spektakuläre Rückkehr an? Einem Bericht zufolge könnte Mario Götze bald wieder beim FC Bayern spielen – jedoch sollen noch nicht alle Verantwortlichen von dem möglichen Transfer überzeugt sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Transfer-News vom 22.09.2020

+++ Bericht: Bayern mit zweitem Angebot für Dest +++

Kommt er oder kommt er nicht? Sergino Dest, Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam, kann sich offenbar aussuchen, ob er lieber zum FC Bayern – oder doch nach Spanien zum FC Barcelona wechseln möchte.

"Es gibt keine Einigung. So weit sind wir noch nicht", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky". Gute Chancen scheinen die Münchner allerdings zu haben. Laut " " hat Bayern ein zweites Angebot für Dest abgegeben, die beiden Parteien sollen sich deutlich näher gekommen sein. Nun ist eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro im Gespräch.

Doch auch Barca macht sich weiter Hoffnungen auf eine Dest-Verpflichtung. Wie der "Telegraaf" berichtet, wollen die Katalanen die guten Kontakte zu ihrem Ex-Spieler und heutigen Ajax-Sportchef Marc Overmars nutzen, um Dest unter Vertrag zu nehmen. Der US-Nationalspieler soll in Barcelona die Nachfolge des Portugiesen Nélson Semedo (26) antreten, der unmittelbar vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers steht. Mit den Transfererlösen hätte Barcelona die nötigen finanziellen Mittel für einen Transfer. Sofern Bayern da nicht schneller ist.

Transfer-News vom 21.09.2020

+++ Bericht: Bayern an Vázquez dran +++

Bahnt sich da etwa der nächste Deal des FC Bayern mit Real Madrid an? Die Münchner sollen jedenfalls an einer Verpflichtung von Lucas Vázquez interessiert sein. Wie die "Bild" berichtet, ist ein Ausleihgeschäft für diese Saison mit anschließender Kaufoption im Gespräch. Der 29 Jahre alte Spanier kann bevorzugt auf der rechten Außenbahn oder als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.

Somit wäre er sowohl eine möglicherweise günstigere Alternative als auch eine potenzielle Ergänzung zu Sergino Dest, Bayerns eigentlichem Wunschkandidaten für die Position rechts hinten.

Mit Dest soll sich Bayern bereits über einen Wechsel einig sein. Mit dessen Klub Ajax Amsterdam konnte man sich allerdings noch nicht auf eine Ablösesumme verständigen. Ajax fordert wohl 25 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Vazquez' Vertrag bei Real läuft nur noch bis 2021. Allerdings soll ihm laut "Marca" auch ein gut dotiertes Angebot eines Klubs aus Katar vorliegen.

+++ Bleibt Javi Martínez doch bei Bayern? +++

Der Wechsel von Bayern-Star Javi Martínez zu Athletic Bilbao schien zuletzt nur noch reine Formsache zu sein. Doch nach Informationen des " " hat der FC Bayern bisher wohl nur eine "einmalige, nicht vertiefte Anfrage" erhalten.

Der defensive Mittelfeldspieler war 2012 von Bilbao für die damalige Rekordablöse von 40 Millionen zum Rekordmeister gewechselt. In München hat der Spanier noch einen Vertrag bis 2021.

Transfer-News vom 18.09.2020

+++ Flick stellt weitere Neuzugänge in Aussicht +++

Der FC Bayern wird noch weitere Neuzugänge bekommen – zumindest laut Trainer Hansi Flick.

Vor dem Spiel gegen Schalke antwortete der Coach auf die Frage, ob David Alaba bei Bayern bleibe: "Ich weiß, dass David sehr gerne bei Bayern bleiben möchte. Weil aktuell auch grade eine sehr gute Stimmung da ist. Wir haben eine tolle Mannschaft. Wir werden auch noch den ein oder anderen Neuzugang bekommen. Von daher sind wir dann auch in der Lage, erfolgreichen Fußball zu spielen. Auch über eine ganze Saison hinweg. Und das sind Dinge, die David einfach auch weiß."

Konkrete Namen nannte Flick allerdings nicht – einer der Wunschkandidaten soll Sergino Dest von Ajax Amsterdam sein.

+++ Offiziell: Thiago wechselt zum FC Liverpool +++

Nach wochenlangem Hin und Her ist es nun offiziell: Thiago verlässt den FC Bayern und wechselt zum FC Liverpool. Die Ablöse soll rund 30 Millionen Euro betragen. Mehr zum Wechsel des Spaniers lesen Sie hier.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

+++ Bericht: Wunschspieler Dest kurz vor Wechsel nach München +++

Bayerns Wunschspieler Sergino Dest steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach München. © imago images / Jan Huebner

Der Wechsel von Sergino Dest steht offenbar unmittelbar bevor. Wie die holländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, sollen am Dienstag Vertreter des FC Bayern in Amsterdam gewesen sein, um mit den Ajax-Bossen über die Ablösesumme zu verhandeln. Der niederländische Top-Klub fordert demnach 20 Millionen Euro, die Bayern bieten deren zehn.

Mit dem Spieler sollen sich die Münchner bereits einig sein. Laut einem Bericht der " " sollen sich beide Seiten auf einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Der Transfer soll demnach in den kommenden Tagen finalisiert werden.

Transfer-News vom 17.09.2020

+++ Rummenigge bestätigt Einigung mit Liverpool wegen Thiago +++

Jetzt ist es bestätigt: Wie Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "Bild" erklärte, haben sich die Münchner mit dem FC Liverpool über einen Wechsel von Thiago geeinigt. "Ich kann bestätigen, dass sich der FC Bayern mit dem FC Liverpool final geeinigt hat. Es war der große Wunsch von Thiago, zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues zu machen", erklärte Rummenigge. Eine offizielle Mitteilung der Klubs gibt es noch nicht.

Zuvor hatte "The Athletic" bereits berichtet, dass die "Reds" wohl bereit sind, die geforderten 30 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Der Bayern-Star hatte bereits vor Wochen verkündet, seinen 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, um in seiner Karriere nochmal etwas Neues auszuprobieren.

+++ Bayern mit Wunschspieler Dest einig? +++

Macht der FC Bayern bei Sergino Dest jetzt ernst? Wie "SkySport" berichtet, haben sich die Münchner mit dem Rechtsverteidiger auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Noch steht allerdings eine Einigung mit Ajax Amsterdam aus. Der niederländische Spitzenklub hatte dem Bericht zufolge ursprünglich 30 Millionen Euro für Dest gefordert, ist mittlerweile aber auf 15 bis 20 Millionen Euro heruntergegangen. Die Bayern wollen demnach aber keinen zweistelligen Millionen-Betrag bezahlen.

Transfer-News vom 15.09.2020

+++ Kommt Callum Hudson-Odoi im zweiten Anlauf? +++

Im Frühjahr des vergangenen Jahres buhlte der FC Bayern über Monate hinweg heftig um Callum Hudson-Odoi – am Ende verlängerte der junge Flügelspieler allerdings seinen Vertrag beim FC Chelsea. Nun flammt das Interesse am englischen Nationalspieler offenbar wieder auf.

Wie " " berichtet, hat der deutsche Rekordmeister wieder Kontakt zum Lager von Hudson-Odoi aufgenommen. Die Bayern würden den 19-Jährigen demnach gerne ausleihen, allerdings nur unter der Bedingung, dass in dem Leihvertrag auch eine Kaufoption verankert ist.

Der Spieler selbst kann sich eine Leihe offenbar gut vorstellen. Nachdem sich die Blues in der Offensive mit Timo Werner, Kai Havertz und Hakim Ziyech hochkarätig verstärkt haben, wird es für Hudson-Odoi nicht leicht, in der neuen Saison auf Spielzeit zu kommen. Neben den Bayern zeigen wohl auch Juventus Turin und RB Leipzig Interesse.

+++ Bayern buhlt wohl weiter um Barca-Youngster Pedri +++

Der FC Bayern zeigt offenbar weiter Interesse an Pedri vom FC Barcelona. Wie die " " zuletzt berichtete, suchte Karl-Heinz Rummenigge bereits nach dem 8:2-Sieg in der Champions League den Kontakt zu Barca-Präsident Josep Bartomeu, um die Möglichkeit einer Leihe auszuloten, erhielt jedoch eine Absage.

Laut der " " haben die Münchner nun einen zweiten Anlauf gestartet. Im Raum steht demnach ein Leihgeschäft von bis zu zwei Jahren.

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Transfer-Blogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 15. September 2020.