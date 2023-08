Transfer-News des FC Bayern: Youngster Paul Wanner vor Leihe

München - Es ist für den FC Bayern der spannendste Transfer-Sommer seit Jahren! Nach einer insgesamt völlig enttäuschenden Saison, an deren Ende erneut lediglich die deutsche Meisterschaft stand, gab es einen Umbruch im Bayern-Kader. Gesucht wurde insbesondere ein Neuner auf Weltklasse-Niveau und den haben die Münchner mit Harry Kane gefunden.

Neben dem Mittelstürmer wurde unter anderem auch Abwehrkante Kim Min-Jae verpflichtet. Im Gegenzug verließen beispielsweise Lucas Hernández und Bayern-Flop Sadio Mané den Verein.

Nach den Entlassungen von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurden die Transfers in diesem Sommer von der neuen Führung um Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß umgesetzt, auch Trainer Thomas Tuchel kam bei der Planung eine wichtige Rolle zu. Ab dem 1. September übernimmt dann Christoph Freund als neuer Sportdirektor.

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

Transfer-News des FC Bayern vom 24.08.2023

+++ AZ-Info: Wanner soll verliehen werden +++

Für die Profis des FC Bayern kam Paul Wanner (17) in dieser Saison noch nicht zum Einsatz, das Mittelfeld-Juwel spielte zweimal für die Bayern-Amateure in der Regionalliga (ein Tor). Damit der Österreicher mehr Spielpraxis auf hohem Niveau erhält, soll er nun verliehen werden. Nach AZ-Information sind zwei Erstliga-Klubs aus dem Ausland an Wanner dran, in den kommenden Tagen soll eine Entscheidung fallen.

+++ FC Bayern: Streikt sich Pavard nach Mailand? +++

Im Kopf von Benjamin Pavard dürfte wohl schon das Mailänder Luxusleben und das altehrwürdige San Siro umherschwirren. Will der Franzose doch unbedingt Yann Sommer zu Inter Mailand folgen. Dementsprechend wenig Lust hat Pavard noch auf den FC Bayern. In den letzten Wochen legte der Außenverteidiger gleich mehrere Lustlos-Auftritte an den Tag. Die Krönung: Das Freundschaftsspiel in Tirol, als Pavard seinen Treffer ohne die Miene auch nur einen Millimeter zu verziehen, hinnahm.

Doch bisher gibt es keine Wechselfreigabe für den 27-Jährigen. Die Bayern wollen erst einen Nachfolger verpflichten. Greift Pavard deshalb zu anderen Mitteln, um einen Transfer zu erzwingen? Der französische Nationalspieler fehlte am Mittwoch im Bayern-Training. Laut dem Verein "krankheitsbedingt". Doch dahinter könnte womöglich auch ein Streik stecken.

Damit wäre Pavard nicht der Erste. Bereits in der Vergangenheit versuchten Profi-Kicker immer wieder einen Transfer per Streik zu erzwingen. Darunter Antoine Griezmann, Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho oder Ousmane Dembele. Vor seinem Wechsel zum FC Barcelona verweigerte der Franzose sogar den Kontakt zum BVB. Letztlich mit Erfolg. Wenige Wochen später wechselte Dembele zu den Katalanen.

Transfer-News des FC Bayern vom 23.08.2023

+++ Hülsmann wird mit Profivertrag ausgestattet +++

Der FC Bayern hat Nachwuchskeeper Ritzy Hülsmann (19) mit einem Profivertrag ausgestattet. Das verkündete der Verein auf seiner Webseite. Demnach erhält der Torhüter, der bereits bei der Asien-Tour des FC Bayern mit dabei war, einen Vertrag bis 2026.

Bei der Niederlage im Supercup gegen Leipzig (1:3) und beim Ligaauftakt in Bremen saß Hülsmann als Ersatz für Sven Ulreich auf der Bank. Diesen dürfte der 19-Jährige aber wahrscheinlich schon gegen Augsburg verlieren. Grund: Der Rekordmeister steht kurz vor einem Transfer von Daniel Peretz.

+++ Als Pavard-Nachfolger: FC Bayern diskutiert über Bella-Kotchap +++

Benjamin Pavard sitzt in diesen Tagen auf heißen Kohlen. Der Verteidiger will den FC Bayern unbedingt verlassen, darf aber nicht. Grund: Die Münchner benötigen erst einen Ersatz für Pavard. Und der findet sich kurz bevor das Transferfenster schließt bekanntlich nicht so einfach. Auch, weil das Festgeldkonto mit Harry Kane schon geplündert wurde.

Neben Lukas Klostermann beschäftigt sich der Rekordmeister laut "Sky" nun auch mit Armel Bella-Kotchap (21). Konkret sind die Verhandlungen mit dem deutschen Nationalspieler aber bisher nicht. Vielmehr wird derzeit intern über Bella-Kotchap diskutiert.

Der Verteidiger wechselte im letzten Sommer für 11 Millionen Euro von Bochum auf die Insel zum FC Southampton. Dort absolvierte Bella-Kotchap in der vergangenen Spielzeit 24 Partien. Sein aktueller Marktwert wird laut "Transfermarkt.de" auf 20 Millionen Euro taxiert.

+++ Tom "Ritzy" Hülsmann unterschreibt ersten Profivertrag +++

Eine schöne Meldung aus dem Campus vom FC Bayern. Tom "Ritzy" Hülsmann unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Der Nachwuchstorwart durchlief alle Jugendmannschaften und ist jetzt mit einem Arbeitspaper bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet.



Im Supercup und beim Bundesligaauftakt stand der 19-Jährige im Kader. "Wir sind überzeugt von seinem Talent und freuen uns, nach Tarek Buchmann einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profivertrag auszustatten", sagte Jochen Sauer, Direktor der Nachwuchsentwicklung.

+++ Einigung: Peretz vor Wechsel zum FC Bayern +++

Die Suche nach einem neuen Keeper scheint nun endlich zu Ende gehen. Wie die "Bild" berichtet, hat sich der FC Bayern mit Maccabi Tel Aviv auf einen Wechsel von Daniel Peretz geeinigt. Demnach soll der 23-Jährige den Münchnern fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten. Seinen Medizincheck soll Peretz aber erst Ende der Woche absolvieren. Grund: Der Keeper wird für die Israelis erst noch in den Playoffs für die Conference League auflaufen.

Peretz soll beim Rekordmeister danach einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der 1,90-Meter-Hüne gilt als größtes Torwarttalent in Israel. In 101 Einsätzen für Tel Aviv behielt Peretz in 44 Partien die weiße Weste. In der bayerischen Landeshauptstadt soll er zunächst als Backup für Sven Ulreich agieren.

Transfer-News des FC Bayern vom 22.08.2023

+++ Als Pavard-Nachfolger: FC Bayern hat sich bisher nicht mit Geertruida beschäftigt +++

Dass Benjamin Pavard den FC Bayern verlassen möchte, ist nicht mehr zu übersehen. Der Franzose legte zuletzt gleich mehrere Lustlos-Auftritte an den Tag. Will er doch Yann Sommer zu Inter Mailand folgen. Die Italiener haben auch schon ein 30-Millionen-Euro-Paket geschnürt und warten nur noch, bis sie es endlich nach München versenden dürfen. Weitere zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen könnten sogar noch hinzukommen.

Doch bisher hat der deutsche Rekordmeister kein grünes Licht gegeben. Grund: Erst wollen die Münchner einen Ersatz für Pavard verpflichten. Dabei wurde zuletzt der Name Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam in den Ring geworfen. Doch wie die "Bild" berichtet, hat sich der FC Bayern bisher nicht mit dem Niederländer beschäftigt.

Stattdessen ist nach AZ-Informationen RB-Verteidiger Lukas Klostermann hoch im Kurs. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus. Dementsprechend könnten die Bayern-Bosse wohl den Preis für den Spieler drücken. Neben dem Nationalspieler soll laut "tz" ein weiterer Spieler der Sachsen ins Visier der Münchner geraten sein: Mohamed Simakan.

Für den Franzosen müssten die Münchner jedoch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Denn Simakan hat erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag in Leipzig bis 2027 verlängert. Auch gehört Simakan zum Stammpersonal von RB-Coach Marco Rose. Vor dem Hintergrund, dass der FC Bayern sein Festgeldkonto bei Harry Kane schon plünderte, scheint es unwahrscheinlich, dass die Münchner nochmal eine hohe Ablöse zahlen.

+++ Daniel Peretz vor Wechsel nach München +++

In den vergangenen Tagen schien es, als würde sich der Transfer von Daniel Peretz zum FC Bayern zu einem Kaugummi-Deal entwickeln. Doch nun könnte es schnell gehen. Wie das israelische Sportportal "ONE" meldet, steht der Wechsel des 23-Jährigen kurz bevor. Demnach soll es in den Verhandlungen zwischen Maccabi Tel Aviv und den Bayern-Bossen zum Durchbruch gekommen sein.

Zuvor erhöhte der deutsche Rekordmeister sein Angebot für Peretz von viereinhalb auf fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Bis zuletzt haben die Israelis aber sieben Millionen Euro für ihre Nummer eins gefordert. Mit Peretz selbst ist sich der FC Bayern bereits über einen Vierjahresvertrag einig. In München soll der israelische Nationaltorhüter vorübergehend als Backup für Sven Ulreich agieren.

Transfer-News des FC Bayern vom 21.08.2023

+++ Bayern akzeptiert Inter-Angebot für Pavard – unter einer Bedingung +++

Geht jetzt alles ganz schnell in Sachen Benjamin Pavard? Der FC Bayern und Inter Mailand haben sich nun auf eine Ablöse für den 27-jährigen Franzosen geeinigt. Der italienische Spitzenklub ist bereit, 30 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister zu überweisen – hinzu können noch zwei bis drei Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen.

Auch Pavard selbst kann sich einen Wechsel nach Mailand gut vorstellen. Einziger Haken: Die mittlerweile stark ausgedünnte Defensive des FC Bayern. So will der Serienmeister Pavard erst gehen lassen, wenn ein geeigneter Ersatz gefunden ist. Der soll – genau wie der Franzose – sowohl als Innen- als auch als Rechtsverteidiger spielen können.

Als möglicher Kandidat ist Lukas Klostermann von RB Leipzig im Gespräch. Der 27-Jährige ist, wie von den Bayern-Bossen gewünscht, vielseitig in der Abwehrkette einsetzbar. Ob RB den Defensivmann einfach so gehen lässt, ist jedoch fraglich: Auch bei den Sachsen ist die Hintermannschaft nach einigen Abgängen im Sommer gefährlich dünn besetzt. Den Bayern in die Karten spielen könnte jedoch, dass Klostermanns Vertrag in Leipzig zum Saisonende ausläuft.

+++ Bericht: Wechsel von Pavard zu Inter rückt näher +++

Der Abschied von Benjamin Pavard (27) vom FC Bayern deutet sich angeblich immer mehr an. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Montag schrieb, ist sich Inter Mailand mit dem französischen Nationalspieler einig. Die Italiener sollen für den noch bis zum Sommer 2024 an den FC Bayern gebundenen Verteidiger ihr Angebot auf 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhöht haben. Sollte für Inter alles nach Plan laufen, könnte Pavard schon Mitte der Woche zu den medizinischen Untersuchungen in Mailand erwartet werden.

Eine Quelle nannte die Zeitung nicht. Die Italiener haben in diesem Sommer schon Torwart Yann Sommer (34) aus München verpflichtet. "Pavard will ja weg, das hat er eindeutig hinterlegt, sonst ist er im nächsten Jahr ablösefrei", sagte DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) am Montag bei einem Mediengespräch des Wettanbieters Interwetten. "Ich glaube schon, dass Pavard nächstes Jahr nicht mehr Spieler beim FC Bayern ist."

Pavard wurde zuletzt auch insbesondere mit einem Abschied zu Manchester United in Verbindung gebracht. Der Weltmeister von 2018 war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt. Pavard wird in München vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt, er selbst sieht sich aber lieber in der Innenverteidigung.

Transfer-News des FC Bayern vom 20.08.2023

+++ Offiziell: Stanisic wechselt auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen +++



Jetzt ist es offiziell! Bayer Leverkusen hat Defensiv-Allrounder Josip Stanisic vom FC Bayern ausgeliehen. Der 23 Jahre alte kroatische Nationalspieler, der beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026 hat, wechselt für ein Jahr auf Leihbasis ins Rheinland. Das teilten beide Vereine am Sonntagabend mit. Der gebürtige Münchner Stanisic war 2017 in die U17 der Bayern gewechselt und hat sich zum Profi hochgearbeitet. Insgesamt kommt er auf 41 Pflichtspieleinsätze für die Profis, darunter 28 in der Bundesliga und zehn in der Champions League. Mit dem FC Bayern wurde er dreimal Meister und gewann zweimal den Supercup.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte zur Leihe: "Um sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln, braucht er kontinuierliche Einsätze. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm dazu entschlossen, ihn bis zum kommenden Sommer an Bayer Leverkusen zu verleihen." Für Stanisic Leverkusen ist "eine sehr reizvolle Perspektive. Die Mannschaft ist gespickt mit Topspielern, und meine Gespräche mit dem Verein haben mich extrem motiviert".

+++ FC Bayern: Stanisic absolviert Medizincheck in Leverkusen +++

Das dürfte Benjamin Pavard gar nicht schmecken. Statt des Franzosen darf ein anderer Rechtsverteidiger den FC Bayern verlassen. Josip Stanisic steht kurz vor einer Leihe zu Bayer Leverkusen. Am Sonntag reiste der kroatische Nationalspieler bereits zum Medizincheck nach Leverkusen. Spätestens am Montag soll dann die Vollzugsmeldung folgen. Eine Kaufoption hat die Werkself für den Verteidiger aber nicht.

In Leverkusen trifft Stanisic auf einen alten Bekannten aus Sicht des FC Bayern. Unter Trainer Xabi Alonso soll der schnelle Verteidiger auf mehr Spielzeit kommen. In der letzten Saison kam Stanisic wettbewerbsübergreifend nur auf 23 Einsätze. Die meisten davon waren nicht über die vollen 90 Minuten.

+++ Peretz-Deals droht zu scheitern +++

Als Sven Ulreich am Freitag nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Bremen in der Mixed-Zone stand, schien der Wechsel von Keeper Daniel Peretz an die Isar nur noch eine Frage der Zeit zu sein. "Da haben wir einen guten Fang gemacht", sagte die Nummer zwei des deutschen Rekordmeisters über den 23-Jährigen.

Doch wie das israelische Sportportal "ONE" berichtet, liegen die beiden Vereine nach wie vor bei der Ablösesumme weit auseinander. So fordert Maccabi Tel Aviv für den Torhüter wohl eine fixe Ablösesumme von über sieben Millionen Euro plus Bonuszahlungen, während die Münchner nur fünf Millionen Euro zahlen wollen. Peretz selbst möchte jedoch nach wie vor zum FC Bayern wechseln.

Transfer-News des FC Bayern vom 18.08.2023

+++ Pavard will weg, Stanisic darf weg: Was tut sich auf Bayerns rechter Defensivseite? +++

Nach dem 4:0 im Bremen zum Bundesliga-Auftakt wird es beim FC Bayern wohl die nächsten personellen Veränderungen geben. Dass Benjamin Pavard den Verein verlassen will, ist bekannt. Champions-League-Finalist Inter Mailand kämpft nach AZ-Informationen um den Franzosen – genauso wie Trainer Thomas Tuchel, der Pavard unbedingt halten möchte.

Vereinsintern möchte man jedoch einen Fall "Alaba 2.0" verhindern, sprich: einen ablösefreien Abgang. Daher sollte Pavard in den noch gut eineinhalb Wochen, in denen das Transferfenster geöffnet ist, entweder seinen Vertrag verlängern oder verkauft werden.

Den FC Bayern definitiv verlassen wird Josip Stanisic. Laut AZ-Informationen ist der Defensivallrounder nicht mehr beim Team und wird nicht mit zum heutigen "Traumspiel" nach Südtirol reisen. Stanisic wird für ein Jahr, ohne Kaufoption, zu Bayer Leverkusen ausgeliehen. Die Anfrage von Ex-Spieler Xabi Alonso konnte der deutsche Rekordmeister nicht ablehnen.

+++ "Guter Fang": Ulreich bestätigt Peretz-Transfer +++

Bayern-Torwart Sven Ulreich rechnet mit der baldigen Verpflichtung des 23 Jahre alten Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. "Ich glaube, das ist ein guter Fang auch für die Zukunft, der dann sich entwickeln kann bei uns", sagte Ulreich am Freitagabend nach dem 4:0 gegen Werder Bremen über den Torwart, der dem Vernehmen nach als sein Ersatzmann kommen soll. "Da hat er mit Manu und mir auch gute Leute um sich, um ein bisschen was zu lernen. Wir freuen uns, wenn er dann da ist."

Nach wochenlangen Spekulationen über teils prominente Neuzugänge wegen der langwierigen Verletzung von Nationaltorwart Manuel Neuer gehen die Bayern mit Ulreich als vorläufigem Stammtorwart in die neue Saison. "Ich habe versucht, meine Leistung zu bringen, und ich freue mich, dass ich in den nächsten Spielen im Tor stehen darf", sagte Ulreich bei DAZN.

Bayern-Boss Jan-Christian Dressen sagte am Freitagabend, er glaube, dass Neuer noch vor der Winterpause das Comeback feiern könnte, Trainer Thomas Tuchel hofft auf Neuers Rückkehr ins Mannschaftstraining "in zwei, drei Wochen".

+++ Schwerer Stand bei Tuchel: Josip Stanisic vor dem Abflug? +++

Bayern-Verteidiger Josip Stanisic steht bei Trainer Thomas Tuchel derzeit nicht allzu hoch im Kurs. Weder im Supercup gegen RB Leipzig noch beim Bundesliga-Start bei Werder Bremen schaffte es der 23-Jährige in den Spieltagskader. Auch deswegen soll der Rechtsverteidiger über einen Wechsel nachdenken.

Interesse kommt von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen. Das Team von Coach Xabi Alonso würde Josip Stanisic, dessen Vertrag beim FC Bayern noch bis 2026 läuft, gerne ausleihen. Beim Rekordmeister warten die Bosse jedoch noch ab – Stanisic dürfte nur gehen, wenn dafür Abwehr-Kollege Benjamin Pavard in München bleibt.

Um den Franzosen gibt es jedoch zahlreiche Wechselgerüchte. Manchester United, der FC Liverpool und Inter Mailand haben Interesse am 27-Jährigen, der sowohl als Innenverteidiger als auch rechts in der Abwehrkette einsetzbar ist. Auch Pavard selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Abgang vom FC Bayern kokettiert.

+++ Inter-Coach Inzaghi bestätigt Pavard-Interesse +++

Benjamin Pavard liebäugelt seit längerer Zeit mit einem Abschied vom FC Bayern – und scheint nun einen Abnehmer gefunden zu haben. Nachdem es mit Manchester United Schwierigkeiten gab, weil ein Wechsel von Harry Maguire zu West Ham nicht zustande kam, zeichnet sich nun ein Deal mit Inter Mailand zunehmend ab. Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaauftakt gegen Monza erklärte Trainer Simone Inzaghi auf Pavard angesprochen unmissverständlich: "Ja, er ist ein Transferziel – aber nicht der einzige Spieler."

Bereits zu Beginn des Jahres war Inter an Pavard interessiert. Damals blockte allerdings der Rekordmeister, um einen Wechsel von Milan Skriniar zu Paris Saint-Germain zu verhindern und dadurch den Champions-League-Gegner zu stärken. Inzwischen spielt der Slowake in Paris – und es scheint, als sollten auch Pavard und Inter noch zusammenfinden.

Transfer-News des FC Bayern vom 17.08.2023

+++ Israelische Medien: Neuer Torwart für den FC Bayern +++

Daniel Peretz, Torhüter von Maccabi Tel Aviv, wird laut israelischen Medienberichten nach München wechseln und einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöse soll inklusive möglicher Bonuszahlungen zwischen sechs und sieben Millionen Euro betragen. Am Donnerstagabend hat sich der Israeli (23) unter Tränen von seinen Fans verabschiedet – mit einem 1:0-Sieg im Qualispiel der Conference League gegen Larnaca. Damit sicherte Peretz seiner Mannschaft das Weiterkommen im Wettbewerb.

Daniel Peretz wäre der erste israelische Fußballer in Diensten des FC Bayern und soll den Konkurrenzkampf mit Sven Ulreich, der momentanen Nummer eins, aufnehmen. Kehrt Manuel Neuer nach Ende seiner Reha in "einigen Wochen" (Zitat: Trainer Thomas Tuchel) zurück, werden Peretz und Ulreich die Stellvertreter sein. Der junge Schlussmann wäre für den FC Bayern eine Wette auf die Zukunft – vor allem durch seinen höheren Wiederverkaufswert – und damit eine Absage an teure Herausforderer für Neuer wie David de Gea.

+++ Pavard-Abgang? Tuchel weiß von nichts +++

Laut Informationen der "L'Equipe" soll Inter am abwanderungswilligen Benjamin Pavard dran sein, genauso wie Manchester United, die nach einem Ersatz für Harry Maguire suchen. Auch für Arsenal könnte der Franzose eine Option werden, um den am Kreuzband verletzten Jurrien Timber zu ersetzen.

Von Abgangsgerüchten weiß Thomas Tuchel allerdings wenig. "Benji hat mir nicht erzählt, dass er wirklich weg will", erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaauftakt gegen Werder Bremen. Bis hierhin habe es kein Angebot gegeben. "Er ist unser Spieler und bekommt vollste Unterstützung. Solange sich das nicht ändert, zählen wir voll auf ihn."

+++ Bayerns Ortega-Deal wohl geplatzt +++

Die Torhütersuche beim FC Bayern bleibt spannend. Stefan Ortega lautete der jüngste Name auf der Liste. Lautete, weil der Deal, laut einem Bericht von “Sky” kurz vor der Absage steht. Hauptgrund dafür sei, dass weder der FC Bayern, noch Manchester City um Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola nicht bereit sein sollen, ihn ziehen zu lassen.

Ortega selbst soll über einen Wechsel nachgedacht haben. City wollte allerdings nicht mehr warten. Anders als die Bundesliga begann die Premier League bereits vergangenes Wochenende. City und Ortega begannen mit einem standesgemäßen 3:0 über Aufsteiger Burnley.

+++ Ersatz für Ulreich? Bayern plant offenbar bei Keeper-Thematik um +++

Viele Namen wurden bislang für das Bayern-Tor gehandelt: David Raya, Bono, David De Gea und jüngst auch Stefan Ortega. Wie die "Bild" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister jedoch nun andere Pläne verfolgen.

Am Montag tagte der Transferausschuss und sei zu dem Entschluss gekommen, nicht mehr länger einen kurzfristigen Neuer-Ersatz zu suchen, sondern vorerst Sven Ulreich zu vertrauen. Demnach seien die Bosse zufrieden mit den Auftritten des 35-Jährigen und würden nun nach dessen Ersatz suchen, um nach den Abgängen von Yann Sommer (Inter Mailand), Alexander Nübel (VfB Stuttgart, Leihe) sowie Johannes Schenk (Preußen Münster, Leihe) weiterhin einen Torhüter mit Profierfahrung im Kader zu haben.

Ein Kandidat, der ins Profil passt, könnte Maccabi Tel Avivs Daniel Peretz sein. Laut "Bild"-Informationen wäre der 23-Jährige erschwinglich und würde nicht direkt auf Spielzeit pochen.

Wann Manuel Neuer zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Am Dienstag wurde der Kapitän gesichtet, wie er individuell den "Hügel der Leiden" an der Säbener Straße hinaufsprintete.

Transfer-News des FC Bayern vom 16.08.2023

+++ Tuchel will Ortega unbedingt – und telefonierte sogar schon mit ihm +++

Auf der Suche nach einem Ersatz für Manuel Neuer hat der FC Bayern einem Bericht zufolge seine Bemühungen um Torhüter Stefan Ortega intensiviert. Wie der TV-Sender Sky am Mittwoch berichtete, soll Trainer Thomas Tuchel mit dem Ersatztorhüter von Champions-League-Sieger Manchester City persönlich telefoniert haben. Gespräche mit dem Management des 30 Jahre alten Schlussmanns haben demnach ebenfalls stattgefunden.

Ortega soll sich einen Transfer zum deutschen Rekordmeister sehr gut vorstellen können. Nach den verschobenen Comeback-Plänen von Neuer sowie den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk haben die Bayern in Sven Ulreich aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader. Eine Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining ist immer noch nicht absehbar.

Die vom FC Bayern zuletzt umworbenen Kepa Arrizabalaga und David Raya haben sich für andere Vereine entschieden. Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam fällt verletzungsbedingt lange aus und ist keine Option mehr für die Münchner. Ortega rückt dadurch ins Visier der Bayern. Der frühere Torhüter von Arminia Bielefeld war allerdings erst im vergangenen Sommer zu Manchester City gewechselt und hatte mit dem Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola auf Anhieb das Triple gewonnen. Sein Vertrag auf der Insel gilt bis 2025.

Die Engländer sind über das Interesse des deutschen Meisters an Ortega informiert, hatten einen Transfer zuletzt aber abgelehnt. "Wir wollen ihn, tut mir leid, aber wir wollen ihn. Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen. Wir brauchen ihn hier", sagte Guardiola. Wenn man Ortega jetzt verliere, müsse man sich nach einem anderen Torhüter auf dem Markt umsehen. "Das ist nicht einfach", äußerte Guardiola weiter. Laut Sky-Informationen ist nach dem europäischen Supercup-Finale zwischen Manchester und dem FC Sevilla an diesem Mittwoch mit einer Entscheidung zu rechnen.

+++ FC Bayern: Bono vor Wechsel nach Saudi-Arabien +++

Das Torwartkarussell beim FC Bayern dreht sich munter weiter. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano nun berichtet, ist mit Bono der nächste Neuer-Ersatz ausgestiegen. Grund: Der Marokkaner steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al Hilal. Der Klub, bei dem auch Neymar seine Fußballschuhe schnürt, soll rund 18 Millionen Euro für Bono auf den Tisch legen.

Damit wird die Auswahl an potenziellen Keepern immer kleiner. Aktueller Favorit des FC Bayern ist wohl Stefan Ortega. Wie "ran" zuletzt berichtete, kann sich die Nummer zwei von Manchester City einen Wechsel an die Isar durchaus vorstellen. Auch Ex-Manchester-United-Keeper David de Gea und Hugo Lloris sollen noch Kandidaten beim Rekordmeister sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 15.08.2023

+++ "Kommt auf drei Parteien an": Öffnet Pep Guardiola die Tür für Ortega-Wechsel? +++

Manuel Neuer befindet sich zwar bereits im Aufbautraining. Nichtsdestotrotz braucht der FC Bayern einen Nachfolger für Yann Sommer. Der neueste Kandidat auf der Liste ist Stefan Ortega, der bei Manchester City momentan nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinauskommt.

Auf der Pressekonferenz vor dem UEFA-Supercup gegen Sevilla öffnete Pep Guardiola ganz vorsichtig die Tür für seinen Ex-Klub. Zwar sagte der Katalane einerseits fast schon erwartungsgemäß: "Er hat in der Bundesliga gespielt. Ich habe ihn gesehen und gedacht, was für einen Torhüter wir da haben! Wir wollen ihn nicht verleihen und wir wollen ihn nicht verkaufen."

Andererseits schob Guardiola hinterher: "Aber wie in vielen Fällen, kommt es auf drei Parteien an. Wir müssten uns einen (neuen, d. Red.) Keeper suchen. Es ist nicht einfach." Guardiola und City wollen, dass Ortega "viele, viele Jahre bleibt".

+++ Kein Unterschiedsspieler mehr: Auch der FC Bayern lehnt Neymar ab +++

Am Montagvormittag wurde bekannt, dass Neymar Paris Saint-Germain verlassen und nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal wechseln wird. Dieser Schritt kam allerdings keineswegs freiwillig. Wie “The Independent” berichtet, soll der Brasilianer alles versucht haben, um in Europa zu bleiben und weiterhin auf dem höchsten Niveau zu spielen, vor allem um bei der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu glänzen.

Daraus wurde nichts. Ein Kreis von Topklubs, zu denen, neben Manchester United, Real Madrid Chelsea und Manchester City, auch der FC Bayern gehörte, lehnte die Chance auf eine Verpflichtung ab. Zu groß soll das Paket aus Ablösesumme und Gehalt gewesen sein. Außerdem hätten die letzten Jahre bei PSG gegen Neymar gesprochen und den Klubs gezeigt, dass er auf Topniveau nicht mehr den Unterschied ausmachen kann. Allein gegen den FC Bayern gingen die Pariser sowohl im Champions-League-Finale 2020 (0:1) als auch vergangene Saison im Achtelfinale (0:1, 0:2) komplett torlos aus.

Im Sommer 2017 kam Neymar für die Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro aus Barcelona. Die Katalanen sollen der einzige Verein gewesen sein, der zu einem Deal bereit gewesen wäre. Aber auch hier ist lediglich von einer Leihe mit Kaufoption die Rede – und dazu hätte Barcelona zuerst mindestens vier Spieler abgeben müssen.

Transfer-News des FC Bayern vom 14.08.2023

+++ Löst er das Torwart-Problem? Bayern hat Stefan Ortega Moreno auf der Liste +++

Die Torwart-Suche beim FC Bayern gestaltet sich schwieriger als von den Verantwortlichen erhofft. Wunschkandidat Kepa Arrizabalaga wechselte lieber zu Real Madrid, der nächste Name auf der Bayern-Liste – Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam – verletzte sich so schwer, dass er die gesamte Hinrunde ausfallen wird.

Nun könnte ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga dem Rekordmeister aus der Torwart-Patsche helfen: Nach Informationen von "Bild" und "Sky" haben die Bayern-Bosse Stefan Ortega Moreno von Manchester City auf der Liste. Der ehemalige Bielefelder ist dort nur die Nummer zwei, sein Trainer Pep Guardiola schwärmt jedoch in höchsten Tönen vom Schlussmann und will seinen bis 2025 laufenden Vertrag bei den Cityzens sogar verlängern.

Bei den Verantwortlichen des FC Bayern gilt Ortega Moreno als idealer Übergangs-Torwart, bis Kapitän Manuel Neuer wieder fit ist. Der ManCity-Keeper ist, vor allem mit dem Ball am Fuß, deutlich stärker einzuschätzen als Sven Ulreich – hat jedoch auch Erfahrung damit, sich klaglos hinter einer klaren Nummer eins auf die Bank zu setzen. Laut "Bild" ist auch der vereinslose David de Gea wieder ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Die Verpflichtung könnte jedoch am hohen Gehaltswunsch des Spaniers scheitern.

+++ Bayern-Abschied? Pavard und Manchester United über Wechsel einig +++

Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard ist sich mit Manchester United angeblich mündlich über einen Wechsel noch in diesem Sommer einig. Wie der " " am Montag ohne Quellenangabe schrieb, hat der englische Traditionsverein den FC Bayern über sein Vorhaben informiert, den Franzosen zu verpflichten. Pavard soll als Ersatz für den früheren Kapitän Harry Maguire eingeplant sein, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird.

Der " " zufolge ist Manchester allerdings mit einem ersten Angebot für Pavard beim FC Bayern abgeblitzt. Für den sowohl innen als auch außen in der Abwehr einsetzbaren Verteidiger und Weltmeister von 2018 ist von einer Ablöse von 30 Millionen Euro die Rede.

Pavards Vertrag in München läuft im Sommer 2024 aus. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt. Pavard wird in München vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt, er selbst sieht sich aber lieber in der Innenverteidigung.

+++ FC Bayern geht leer aus: Kepa-Wechsel zu Real Madrid offiziell +++

Es hat sich in den letzten Tagen schon angedeutet, nun ist es fix. Der FC Bayern geht im Werben um Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga leer aus. Der 28-Jährige wird an Real Madrid ausgeliehen, wo er Thibaut Courtois ersetzen soll. Das verkündete der Verein auf seiner Website.

Damit geht die Suche nach einem Ersatz-Keeper für Manuel Neuer weiter. Auf dem Zettel der Münchner soll dabei noch Bono vom FC Sevilla stehen. Auch der ablösefreie David de Gea, der zuletzt bei Manchester United zwischen den Pfosten stand, ist eine Option für den FC Bayern.

+++ FC Bayern beschäftigt sich mit Ibrahim Sangare +++

Die Stürmer-Frage hat der FC Bayern mit der Verpflichtung von Harry Kane nach Wochen zäher Verhandlungen geklärt. Nun gilt es für die Bayern-Bosse, die restlichen Baustellen im Kader des Rekordmeisters zu beseitigen. Vor allem im Mittelfeld wünscht sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel noch einen echten Abräumer wie einst Javi Martínez.

Dabei haben die Münchner nun ein Auge auf Ibrahim Sangare von der PSV Eindhoven geworfen. Das bestätigte Kiki Musampa, der Bruder des Beraters von Sangare, gegenüber "ESPN NL". "Es gibt große Vereine, die interessiert sind, wie Bayern München", so Musampa. Sangare hat eine Ausstiegsklausel von 37,5 Millionen Euro. Dennoch sollen die Niederländer bereits ab einem Angebot von 25 bis 30 Millionen Euro verhandlungsbereit sein.

Transfer-News des FC Bayern vom 13.08.2023

+++ Ajax-Torwart Rulli nach Verletzung kein Thema mehr für FC Bayern? +++

Der angeblich vom FC Bayern umworbene Torwart Gerónimo Rulli hat sich beim Ligaauftakt seines Clubs Ajax Amsterdam verletzt. Der 31-Jährige erlitt am Samstag beim 4:1 gegen Heracles Almelo eine Verletzung an der Schulter, bei seiner Auswechslung nach gut einer halben Stunde musste der Argentinier auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Wie lange Rulli ausfällt, blieb am Sonntagvormittag offen.

Rulli gehört dem Vernehmen nach zu den Torhütern, die in den Überlegungen der Bayern eine Rolle spielen. Die Münchner sind unter Zugzwang, weil sich die Rückkehr von Nationaltorwart Manuel Neuer nach dessen Skiunfall Ende 2022 weiter verzögert. Medienberichten zufolge könnte er womöglich erst 2024 einsatzbereit sein. Beim Supercup am Samstagabend gegen RB Leipzig (0:3) stand Sven Ulreich im Tor.

Der frühere technische Direktor der Bayern, Michael Reschke, sagte am Sonntag im "Doppelpass" des TV-Senders Sport1, es sei "bekannt", dass die Bayern an Rulli interessiert seien, zumindest vor der Verletzung. "Das wird mit einem Fragezeichen versehen sein, wie lange er ausfällt", sagte Reschke. Der 65-Jährige arbeitet bei der Berateragentur Stellar, die auch Rulli vertritt.

Transfer-News des FC Bayern vom 12.08.2023

+++ Absage an FC Bayern: Keeper Arrizabalaga wechselt wohl zu Real Madrid +++

Der FC Bayern geht im Werben um den spanischen Keeper Kepa Arrizabalaga (28) leer aus. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstagnachmittag bei Twitter mitteilte, soll sich Real Madrid und der FC Chelsea mündlich auf ein Leihgeschäft des 28-jährigen Torhüters geeinigt haben. Eine dauerhafte Verpflichtung soll es allerdings nicht geben.

Bei den "Königlichen" wird Arrizabalaga Stammtorhüter Thibaut Courtois ersetzen, der sich im Training einen Kreuzbandriss zuzog und den Großteil der neuen Saison verpassen wird.

Der Baske war auch beim FC Bayern im Gespräch, ein Wechsel schien laut der spanischen "Marca" greifbar zu sein. Die Tatsache, dass sich Real Madrid als weitere Option auftat, habe Kepa jedoch seine Entscheidung überdenken lassen. Somit muss der FC Bayern nun auf der Suche nach einem Ersatz für den dauerverletzten Manuel Neuer umplanen. In den letzten Tagen wurden der aktuell vereinslose David De Gea sowie Ajax-Keeper Gerónimo Rulli als weitere Kandidaten gehandelt.

+++ Mega-Transfer offiziell: Harry Kane wechselt von Tottenham zum FC Bayern! +++

Der größte Transfer in der Geschichte des FC Bayern ist endlich unter Dach und Fach! Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilt, wechselt Harry Kane nach München und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Die Ablöse soll laut übereinstimmenden Medienberichten 100 Millionen Euro plus 20 Millionen an Bonuszahlungen betragen.

+++ Thomas Müller heißt Harry Kane beim FC Bayern willkommen +++

Noch immer ist es nicht von offizieller Seite bestätigt, aber der Transfer von Harry Kane von Tottenham Spur zu FC Bayern München scheint durch zu sein. Vize-Kapitän Thomas Müller freut sich zumindest auf seinen neuen Kollegen und schreibt dazu auf Instagram: "Was für ein Blockbuster Transfer für unseren FC Bayern. A warm welcome to Harry Kane an dieser Stelle." In seiner typischen Müller-Manier kann sich der Bayern-Star ein Wortspiel nicht verkneifen: "Deshalb geht es heute bei mir auch gleich im Sinne einer gesunden Ernährung um Nüsse. Im speziellen um die PeKanenuss."

Transfer-News des FC Bayern vom 11.08.2023

+++ Kane beendet Medizincheck – über 50 Fans warten vor Klinikum +++

Bereits der Medizincheck von Stürmerstar Harry Kane versetzt die Fans des FC Bayern in helle Aufregung. Etwa 50 Schaulustige versammelten sich vor dem Klinikum Barmherzige Brüder, als der englische Angreifer kurz vor 20 Uhr zur medizinischen Untersuchung eintraf. Einige Fans hatten sich gar bereits mit FC-Bayern-Trikots und dem Kane-Flock ausgestattet.

Knapp anderhalb Stunden später verließ Harry Kane das Krankenhaus in München-Nymphenburg wieder. Der Medizincheck lief offenbar wie erhofft: Als Kane und seine Begleiter im roten Audi aus der Tiefgarage rollten, strahlte der Stürmer und winkte den wartenden Fans freudig zu. Ein gutes Omen für den bevorstehenden Transfer?

+++ Kane in München gelandet – und auf dem Weg zum Medizincheck +++

München, 19.25 Uhr Ortszeit: Harry Kane ist da! Mit einer Stunde Verspätung – der englische Superstar stand auf dem Weg zum Flughafen in London im Stau – landete der Wunschstürmer des deutschen Rekordmeisters in der bayerischen Landeshauptstadt. Vom Flugplatz Oberpfaffenhofen ging es dann direkt die 20 Kilometer hinein nach München-Nymphenburg.

Umringt von den ersten neugierigen Fans kam Harry Kane am Krankenhaus Barmherzige Brüder München an, wo er seinen Medizincheck absolvieren wird. Geht hier alles glatt, steht dem größten Bundesliga-Transfer aller Zeiten nichts mehr im Wege.

+++ Tottenham-Coach Postecoglou bestätigt: Kane-Wechsel steht kurz bevor +++

Tottenhams Trainer Ange Postecoglou plant nicht mehr mit Harry Kane und hat sich mit dem Wechsel des englischen Star-Stürmers zum FC Bayern München abgefunden. "Wie ich höre, steht der Deal unmittelbar bevor. Ich habe von niemandem eine Nachricht erhalten, dass sich Harrys Entscheidung geändert hat. Wir werden hoffentlich in den nächsten Stunden eine Bestätigung bekommen", sagte der 57-Jährige am Freitag vor dem Saisonstart der Spurs in der Premier League.

Er habe zwar keinen detaillierten Bericht über den Transferstand: "Aber ich weiß, dass es so weit fortgeschritten ist, dass er stattfinden wird. Es sieht so aus, als würden wir ohne Harry weitermachen. Heute trainieren wir und bereiten uns auf Brentford vor, wir machen ohne Harry weiter", ergänzte Postecoglou.

Dem Trainer wäre es lieber gewesen, wenn der Transfer früher vor dem ersten Spiel geklärt gewesen wäre: "Aber ich habe immer damit gerechnet, dass es grenzwertig werden würde", sagte er. Er sei schon seit einer Weile auf den Abgang des Kapitäns vorbereitet und auch in die Verhandlungen involviert gewesen. "Wir wussten, dass es kommen würde. Das ändert nichts Dramatisches an dem, was wir versuchen, aufzubauen", sagte der Australier.

Er habe am ersten Tag seiner Ankunft mit Kane gesprochen. "Er war offen und ehrlich, und ich war es auch. Allerdings dachte ich, dass er sich nach dem ersten Gespräch bereits entschieden hatte, zu gehen. Ich sah keinen Sinn darin, ihn zum Bleiben zu überreden, denn alles, was ich sagen würde, wäre irrelevant gewesen", sagte Postecoglou.

Kane befindet sich nun mittlerweile auf dem Weg zum Flughafen in London. Um kurz vor halb sieben soll der Stürmer dann in München landen, ehe für Kane der obligatorische Medizincheck ansteht.

+++ Tuchel äußert sich zu Kane-Deal: "Arbeiten mit Hochdruck daran" +++

Wann ist der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern endlich fix? Diese Frage geistert seit Wochen rund um die Säbener Straße. Eigentlich sollte der Stürmer am heutigen Freitag um 10.05 Uhr nach München fliegen, um den Medizincheck zu absolvieren. Doch daraus wurde nichts. Kane bekam von Daniel Levy keine Flugerlaubnis.

Nun hat sich Bayern-Coach Thomas Tuchel zum Kane-Poker geäußert. Der 49-Jährige sagte auf der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen Leipzig: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das ist kein Geheimnis. Aber es gibt noch keine Entscheidung. Und wenn es keine Entscheidung gibt, äußert sich der Trainer auch nicht dazu, weil es nicht mein Spieler ist."

Dennoch erklärte Tuchel, dass nun die "höchste Priorität" darauf liegt, Kane zu verpflichten: "Wir versuchen den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus England, aus der Premier League zu holen. Das sagt schon alles. Das ist ein großer Deal, eine große Unterschrift, die wir wollen. Aber das ist ein Prozess, noch nichts ist bestätigt." Damit bleibt nach wie vor ungewiss, wann der Angreifer in der bayrischen Landeshauptstadt landet.

+++ Weitere Kane-Konfusion: Flughafen weiß nichts von Flug aus London +++

Die Verwirrung um die Kane-Ankunft in München wird immer größer! Wie der Flughafen Oberpfaffenhofen, wo für gewöhnlich die Neuzugänge des FC Bayern landen, auf AZ-Nachfrage mitteilt, war für heute kein Flug aus London angemeldet – und es ist nach aktuellem Stand für den Rest des Tages auch keiner mehr geplant.

Kurios: Der Charterflug, mit dem Kane nach München reisen soll, trägt die Kennung "D-CAWO". Laut dem Portal "flightradar24.de" hätte heute Vormittag um 10.05 Uhr ein Flugzeug mit jener Kennung in Oberpfaffenhofen landen sollen, wurde aber gecancelt. Dieser würde zur ursprünglichen Planung passen, wonach Kane heute eigentlich gegen 10 Uhr in Deutschland hätte landen sollen.

Der Flughafen Oberpfaffenhofen teilte auf Nachfrage allerdings mit, dass es sich bei den Informationen des Portals nicht um offizielle Flugzeiten handle. Warum ausgerechnet dieser Flug auf "flightradar24" gelistet ist, bleibt also fraglich.

+++ Nächste irre Wende? Tottenham entzieht Kane wohl Flugerlaubnis! +++

Der Transferpoker um Harry Kane entwickelt sich immer mehr zur Farce! Laut einem Bericht von "Sky" hat Tottenham dem 30-Jährigen die Flugerlaubnis entzogen – die Engländer wollen nochmal nachverhandeln. Nach AZ-Informationen sind mit Spurs-Boss Daniel Levy noch immer letzte Details zu klären, der Deal ist also noch nicht komplett abgeschlossen.

Wie die " " berichtet, wurde der Flug nun auf 13.15 Uhr deutscher Zeit verschoben, gegen 15 Uhr soll er mit dem Privatjet am Flughafen Oberpfaffenhofen landen.

+++ Wechsel zum FC Bayern bahnt sich an: Ist heute "Harry-Kane-Tag"? +++

Die Transfer-Saga um Bayern-Wunschspieler Harry Kane geht weiter! Nachdem sich der FC Bayern und Tottenham nach zähen Verhandlungen endlich geeinigt hatten und die Entscheidung somit beim Spieler lag, soll Kane plötzlich gezögert haben.

Doch nun sieht alles danach aus, als würde der Mega-Deal für die Münchner endlich zustande kommen. Übereinstimmenden Berichten zufolge gab es in den letzten Stunden positive Gespräche zwischen Bayern, Tottenham und der Kane-Seite. Die Bayern seien zuversichtlich, dass der Freitag zum "Harry-Kane-Tag" werde, schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Nach AZ-Informationen soll Kane bereits am Vormittag in München landen, die obligatorischen Medizinchecks absolvieren und dann einen Vierjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben. Kane bekommt die Trikotnummer 9 und könnte – sollte alles nach Plan laufen – schon am morgigen Samstag im Supercup gegen RB Leipzig für den FC Bayern auflaufen.

+++ Bayern und Kane klären letzte Details – Tottenham erteilt Medizincheck-Erlaubnis +++

Kommt er oder kommt er nicht? Zunächst schien alles klar, als sich der FC Bayern und Tottenham über eine Ablöse für Stürmerstar Harry Kane geeinigt hatten. Dann geriet der Mega-Transfer ins Wanken, da den englischen Nationalspieler Zweifel geplagt haben sollen. Nun schlägt das Pendel wieder in Richtung Wechsel nach München.

Wie "Sky" berichtet, will Harry Kane zu seinem Wort stehen, dass er dem deutschen Rekordmeister bereits gegeben hat. Laut "Bild" seien nur noch letzte Details zu klären – etwa, was die Berater-Honorare für Kanes Bruder Charlie und seinen Vater Pat angeht. Alle Parteien – Bayern, Tottenham und die Kane-Familie – befänden sich derzeit im vertrauensvollen Austausch, um den Transfer noch an diesem Wochenende zu finalisieren.

Bei Tottenham scheint man sich bereits mit einem Abgang von Harry Kane abgefunden zu haben. So habe der Stürmer die Erlaubnis erhalten, für einen Medizincheck nach München zu reisen. Geht jetzt alles ganz schnell mit dem Transfer zum FC Bayern?

Transfer-News des FC Bayern vom 10.08.2023

+++ Kane-Transfer steht bevor – Bayern-Einigung mit Tottenham +++

Der größte Transfer in der Geschichte des FC Bayern steht vor dem Abschluss! Wie das englische Portal " " unter Berufung auf Quellen in Deutschland berichtet, haben die Münchner mit Tottenham eine Einigung über einen Transfer von Harry Kane erzielt. Für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft sollen die Münchner eine Ablöse von 110 Millionen Euro zahlen.

Nun liege es am Spieler, ob er den Wechsel vollziehen oder lieber in London bleiben wolle. Der 30-Jährige hat bereits klargemacht, dass er im Falle eines Transfers ausschließlich zum FC Bayern wechseln will – allerdings nur, wenn dieser vor dem ersten Ligaspiel am kommenden Sonntag beim FC Brentford über die Bühne geht. Jetzt steht ihm die Tür endlich offen.

Der Poker um den Star-Stürmer hatte sich über Wochen hingezogen. Kanes Vertrag läuft im Sommer kommenden Jahres aus. Tottenham hatte zuletzt alles versucht, um seinen Publikumsliebling von einer Verlängerung zu überzeugen.

+++ Bericht: FC Bayern denkt über B-Lösung im Fall Kane nach +++

Angesichts des zähen Transfer-Pokers um Harry Kane gilt beim FC Bayern München angeblich weiter Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt als mögliche Alternative. Der mit Paris St. Germain in Verbindung gebrachte Franzose werde "intern weiterhin diskutiert", berichtete der "Kicker" am Donnerstag ohne Nennung einer Quelle. Der 24-Jährige werde als mögliche "B-Lösung" gehandelt. Offizielle Aussagen gab es dazu nicht.

Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Sommer 2027. Die Hessen hatten ihn im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes geholt. Bei der Eintracht avancierte er auf Anhieb zu einem Top-Stürmer der Bundesliga. Bei einem vorzeitigen Wechsel würde die Eintracht eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro aufrufen.

Kane dagegen ist der Wunschstürmer des FC Bayern. Der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft will Medienberichten zufolge möglichst vor dem Premier-League-Start an diesem Wochenende Klarheit über seine Zukunft haben. Das jüngste Angebot des FC Bayern für Kane soll bei 110 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen.

Transfer-News des FC Bayern vom 09.08.2023

+++ Bericht: Bayern-Profi Pavard in Verhandlungen mit Manchester United +++

Verlässt der nächste Abwehrmann den FC Bayern? Benjamin Pavard soll sich einem Medienbericht zufolge in konkreten Verhandlungen mit Manchester United befinden. Nach Sky-Informationen arbeiten der Premier-League-Club und der französische Nationalspieler derzeit an einer mündlichen Einigung.



United dürfte auf der Suche nach einem Nachfolger für den englischen Nationalspieler Harry Maguire sein. Dieser steht, Berichten zufolge, vor einem Wechsel innerhalb der Premier League zu West Ham United. Seit Wochen ist klar, dass der 27-Jahre alte Pavard seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag an der Isar nicht verlängern will und auf einen Abschied drängt. Die Bayern hatten zuvor ein Auge auf Kyle Walker geworfen. Medienberichten zufolge soll sich der Rechtsverteidiger von Manchester City jedoch gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister entschieden haben.

+++ Bericht: Bayern-Bosse verhandeln mit Tottenham über Kane bis tief in die Nacht +++

Der FC Bayern gibt im Transferpoker um seinen Wunschstürmer Harry Kane nicht nach. Wie der TV-Sender Sky UK am Mittwoch berichtete, starteten die Münchner Vereinsbosse und die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur am Dienstagabend eine neue Verhandlungsrunde. Demnach wurde bis in die frühen Morgenstunden an dem Transfer des englischen Nationalmannschaftskapitäns gefeilt.

Der 30 Jahre alte Kane will Medienberichten zufolge möglichst vor dem Premier-League-Start am kommenden Wochenende Klarheit über seine Zukunft haben. Die Zeitung "Evening Standard" schrieb am Dienstag sogar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Ange Postecoglou und habe Spaß am Training des griechisch-stämmigen Australiers. Die "Times" schrieb dagegen, die Spurs-Spitze würde sich immer mehr mit einem Abschied von Kane abfinden.

Mit einem vierten und vermutlich letzten Angebot wollen die Münchner Tottenham offenbar zum Einlenken bewegen. Die Offerte, die der deutsche Rekordmeister nach Sky-Infos bis Mittwoch einreichen wollte, soll im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen.

+++ Bericht: FC Bayern an Chelsea-Keeper Arrizabalaga interessiert +++

Der FC Bayern soll sich bei der Suche nach einem neuen Torhüter mit Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea beschäftigen. Nach "Sport1"-Informationen habe es bereits erste Gespräche mit dem spanischen Nationalkeeper gegeben. Bayern-Trainer Thomas Tuchel kennt den 28-Jährigen aus seiner Zeit beim FC Chelsea und soll ihn empfohlen haben, wie das Portal am Mittwoch berichtete.

Den vereinslosen David de Gea und David Raya vom FC Brentford sollen die Münchner auch auf ihrer Liste gehabt haben. Raya steht aber vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Der englische Vizemeister zahlt nach übereinstimmenden englischen Medienberichten knapp 35 Millionen Euro inklusive Boni an die "Bees". Raya soll einen Fünfjahresvertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterzeichnen.

Der deutsche Rekordmeister steht nach den verschobenen Comeback-Plänen von Nationaltorwart Manuel Neuer unter Druck. Denn nach dem Wechsel von Yann Sommer (34) zu Inter Mailand haben die Bayern in Sven Ulreich (35) derzeit nur einen erfahrenen Torhüter zur Verfügung.

Transfer-News des FC Bayern vom 08.08.2023

+++ Absage von Wunschspieler: Walker entscheidet sich für City-Verbleib +++

Korb für den FC Bayern! Laut einem Bericht von " " hat sich Kyle Walker für einen Verbleib bei Manchester City entschieden. Die "Skyblues" sollen dem Rechtsverteidiger zuletzt ein neues Vertragsangebot unterbreitet haben, das der 33-Jährige nun offenbar angenommen hat.

Walker galt als Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel. Der Bayern-Coach hat sich dem Vernehmen nach im Rahmen des Viertelfinal-Duells in der Champions League im Frühjahr bereits mit dem Rechtsverteidiger getroffen, um ihn von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Zwischen den Bayern und dem Spieler soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein.

City-Trainer Pep Guardiola hatte sich in den vergangenen Wochen öffentlich für einen Verbleib seines Abwehrspielers stark gemacht, ihn während der Vorbereitung regelmäßig eingesetzt und in Abwesenheit des angeschlagenen Kevin de Bruyne sogar zum Kapitän gemacht.

+++ Kane reist nicht zu Testspiel gegen FC Barcelona +++

Am Dienstagabend tritt Tottenham Hotspur zu einem Testspiel beim FC Barcelona um die "Joan-Gamper-Trophäe" an – ohne Kapitän Harry Kane. Laut einem Bericht von "Sky Sport" hat der 30-Jährige die Reise nach Katalonien nicht mit angetreten und wird daher auch nicht im Kader stehen.

Grund für sein Fehlen ist demnach aber nicht der mögliche Wechsel zum FC Bayern. Vielmehr will Trainer Ange Postecoglou auf mehrere Spieler verzichten, die schon am vergangenen Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1), bei dem Kane einen Viererpack schnürte, im Einsatz waren. Eine offizielle Stellungnahme von Vereinsseite gab es dazu zunächst nicht.

Klar ist: Alle Seiten wollen schnellstmöglich eine Entscheidung in dem nun schon wochenlangen Poker. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist für Kane der Wechsel vom Tisch, sollte er am ersten Premier-League-Spieltag am kommenden Sonntag (13. August) beim FC Brentford zum Einsatz kommen. Auch der Spieler selbst erhöht jetzt also den Druck – sowohl auf Tottenham-Boss Daniel Levy als auch auf den FC Bayern.

Transfer-News des FC Bayern vom 07.08.2023

+++ Musiala äußert sich zu möglichem Kane-Transfer +++

Sowohl Jamal Musiala (110 Millionen Euro) als auch Harry Kane (90 Millionen) gehören laut dem Portal "transfermarkt.de" zu den 20 wertvollsten Fußballern der Welt. Seit Monaten bemüht sich der FC Bayern um einen Kane-Transfer und damit darum, die beiden Superstars auf dem Feld zu vereinen.

Musiala hingegen sieht die Bayern auch ohne den englischen Stürmer gut aufgestellt. "So, wie unsere Mannschaft ist, bin ich richtig happy", sagte der 20-Jährige am Montagabend in der Mixed Zone nach dem Test gegen Monaco. Zwar könne ein Weltklassespieler wie Harry Kane dem Team helfen, jedoch ist Musiala "happy mit dem, was wir haben." Ob das die Bayern-Bosse genauso sehen?

+++ Yann Sommer bestätigt Bayern-Abschied +++

Die Sommer-Zeit endet in München dieses Jahr früher: Wie bereits bestätigt, zieht es den Schweizer Keeper für rund sechs Millionen Euro zu Champions-League-Finalist Inter. Auf Instagram bestätigte Yann Sommer seinen Bayern-Abschied und sprach von einer “aufregenden Reise”, die “zu Ende geht”. “Ich möchte jedem beim FC Bayern meine Dankbarkeit aussprechen: Meinen Teamkollegen, dem Staff und allen anderen, inklusive der unglaublichen Fans, die meine Zeit bei diesem großartigen Klub zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde. Ich danke euch allen und wünsche euch anhaltenden Erfolg.”

Kurze Zeit machte auch Sommers neue Verein Inter Mailand den Transfer offiziell. Der Schweizer Nationaltorwart beim italienischen Spitzenklub einen Dreijahresvertrag bis 2026. Erst Ende Januar kam Yann Sommer für den Verletzten Manuel Neuer für rund neun Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach und verlässt den Rekordmeister nun nach nur einem halben Jahr und mit einer hochdramatisch errungenen Meisterschaft im Gepäck.

+++ Tottenham-Boss Levy bleibt hart: Platzt der Kane-Transfer zum FC Bayern? +++

Alle Seiten drängten jüngst auf eine schnelle Entscheidung im Poker um eine Verpflichtung von Harry Kane – und haben diese wohl nun erhalten: Wie der englische Transfer-Experte David Ornstein berichtet, lehnt Kane-Klub Tottenham auch das nächste (und vielleicht finale?) Angebot des FC Bayern in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni ab!

Bereits vergangene Woche tagten Vertreter beider Vereine in London, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Dabei sei man gut 25 Millionen Pfund (rund 29,2 Millionen Euro) auseinander gewesen. Diese Lücke sei auch durch das letzte Angebot nicht geschlossen, heißt es. Wie es in der Causa Kane weitergeht, ist noch offen. Am heutigen Montagnachmittag will sich der Transferausschuss des FC Bayern erneut treffen. Verbessern die Bosse um Jan-Christian Dreesen das Angebot für ihren Wunschspieler nochmal?

+++ Sommer vor Wechsel: Bayern-Torhüter bereits beim Medizincheck in Mailand +++

Der erwartete Wechsel von Torhüter Yann Sommer vom FC Bayern zu Inter Mailand könnte schon an diesem Montag perfekt werden. Berichten italienischer Medien zufolge traf der bisherige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters am Sonntagabend in Mailand ein. Dort sollte am Montag der obligatorische Medizincheck erfolgen, anschließend soll der 34-Jährige seinen Vertrag unterzeichnen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro.

Der Schweizer war erst im Winter als Ersatz für Manuel Neuer nach dessen Beinbruch aus Mönchengladbach nach München gekommen. Allerdings möchte sich Sommer mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland weiterhin als Stammtorwart mit Einsätzen empfehlen. Dies wäre in München angesichts der angestrebten Rückkehr von Neuer nicht garantiert. Der deutsche Nationaltorwart wird bis zum Beginn der neuen Saison aber noch nicht wieder komplett fit. Der FC Bayern hatte zuletzt schon Torhüter Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

+++ Bericht: Tillman vor Wechsel zur PSV Eindhoven +++

Offensivspieler Malik Tillman vom FC Bayern München soll vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven in die Niederlande stehen. Der TV-Sender Sky berichtete am Sonntagabend, im Gespräch sei eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Letzte Details zum Transfer des 21-Jährigen würden derzeit noch geklärt.

In der vergangenen Saison war Tillman an die Glasgow Rangers verliehen und wurde in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Der Vertrag des in Nürnberg geborenen Deutsch-Amerikaners, der schon 2015 zum FC Bayern kam, läuft dort noch ein Jahr.

Transfer-News des FC Bayern vom 06.08.2023

+++ Tranferpoker geht weiter: Kane in Tottenhams Startelf +++

Der vom FC Bayern umworbene Harry Kane hat seinen Club Tottenham Hotspur im letzten Testspiel vor dem Saisonstart als Kapitän angeführt. Trainer Ange Postecoglou bot seinen 30 Jahre alten Kapitän in der Partie gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donezk am Sonntag von Beginn an auf. Für die Spurs ist die Partie der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag. Am Dienstag geht es im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona.

Der Transferpoker zwischen den Münchnern und den Spurs um den englischen Nationalstürmer läuft eine Woche vor dem Saisonstart in England weiter. Medienberichten zufolge wurde die Entscheidung zuletzt erneut vertagt, nachdem der FC Bayern die Spurs am Freitag aufgefordert haben soll, ein letztes Angebot für den Angreifer am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Für den deutschen Meister steht am kommenden Samstag beim Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig der Pflichtspielauftakt an.

+++ AZ-Info: FC Bayern wartet weiter auf Levy-Antwort im Kane-Poker +++

Der FC Bayern hat nach AZ-Infos noch immer keine Antwort von Tottenham Hotspur auf das neue Angebot für Harry Kane erhalten. Tottenham-Boss Daniel Levy pokert, er ist für die Münchner Bosse schwer zu durchschauen. Man geht aber davon aus, dass Levy nicht nur nach Miami gereist ist, um seine Familie im Urlaub zu besuchen.

Er trifft sich dort wohl mit Tottenham-Besitzer Joe Lewis, dessen Firma in Florida ansässig ist. Lewis wurde für eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar wieder freigelassen, nachdem er zuvor wegen Insiderhandels festgenommen worden war.

+++ FC Bayern will schnellstmöglich Sommer-Nachfolger verpflichten +++

Nachdem der Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand nur noch eine Frage der Zeit ist, suchen die Bosse des Rekordmeisters derzeit auf Hochtouren nach einer neuen Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Dabei stehen laut AZ-Informationen zwei konkrete Namen ganz oben auf dem Zettel des FC Bayern: David de Gea und David Raya.

Während de Gea, der zuletzt bei Manchester United zwischen den Pfosten stand, ablösefrei zu haben wäre, müssten die Münchner für Raya tief in die Tasche greifen. Laut "The Athletic" fordert der FC Brentford für den Spanier rund 46,5 Millionen Euro. Eine Summe, die nicht nur vor dem Hintergrund des geplanten Transfers von Harry Kane für den FC Bayern wohl zu hoch ist.

Im Testspiel gegen die AS Monaco am Montag soll aber vorerst Sven Ulreich das Gehäuse der Münchner hüten. Spätestens zum Supercup gegen RB Leipzig will der FC Bayern aber einen Keeper präsentieren, da Sommer bereits am Montag seinen Medizincheck in Mailand absolvieren soll.

Transfer-News des FC Bayern vom 05.08.2023

+++ Bericht: Poker um Kane geht in die nächste Runde +++

Der Transferpoker um Harry Kane zwischen dem FC Bayern und Tottenham geht weiter. Laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung wurde eine Entscheidung zwischen den beiden Klubs erneut vertagt. Zuvor hatte die britische Zeitung "Telegraph" noch berichtet, dass der deutsche Rekordmeister die Spurs aufgefordert habe, ein letztes Angebot für den England-Star am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Alle Beteiligten hätten ein Interesse daran, dass das Thema so schnell wie möglich geklärt werde, hieß es. Doch nun gehen die Verhandlungen wohl weiter.

Laut Medienberichten erwarten die Spurs eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro für ihren Rekordtorschützen. Die Bayern sollen nach Informationen des TV-Senders "Sky" und der "Bild" ihr Angebot in dieser Woche noch einmal nachgebessert haben und jetzt die vereinsinterne Rekordsumme von über 100 Millionen Euro für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bieten.

+++ Bayern-Kandidat Sánchez wechselt zum FC Chelsea +++

Der spanische Torhüter Robert Sánchez wechselt innerhalb der englischen Premier League von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea. Den Transfer des Keepers, der zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht worden war, teilten beide Clubs am Samstag mit. Der 25-jährige Sánchez unterschrieb einen Vertrag über sieben Jahre. Über die Ablösemodalitäten wurden nichts bekannt.

Transfer-News des FC Bayern vom 04.08.2023

+++ Bericht: Sommer vor Transfer zu Inter Mailand +++

Nach nur einem halben Jahr im Bayern-Trikot steht Yann Sommer schon wieder vor einem Abschied vom FC Bayern. Wie die italienische berichtet, haben die Münchner mit Inter eine mündliche Einigung über den Transfer erzielt. Demnach wird Sommer dem deutschen Rekordmeister sechs Millionen Euro in die Kassen spülen. Das sind drei Millionen weniger als der FC Bayern noch vor einem halben Jahr nach Gladbach überwiesen hat. Nächste Woche soll der Wechsel dann offiziell verkündet werden.

Der 34-Jährige hat in der bayerischen Landeshauptstadt noch einen Vertrag bis 2025. In der vergangen Saison kam der Keeper auf 19 Bundesligaeinsätze für die Münchner. Dabei musste Sommer 25 Mal hinter sich greifen. Nur fünfmal konnte der Nationaltorhüter der Schweiz eine weiße Weste bewahren.

+++ Jetzt erhöht Bayern den Druck: Kane-Entscheidung noch heute? +++

Seit Wochen buhlt der FC Bayern um Harry Kane. Dessen Klub Tottenham Hotspur weigert sich bislang jedoch, seinen Star-Stürmer ziehen zu lassen. Nun könnte aber bald neue Bewegung in die Verhandlungen kommen.

Laut einem Bericht des "Telegraph" haben die Münchner den Londonern eine Deadline bis Freitag, 4. August, um 24 Uhr gesetzt, um das jüngste Angebot für den Angreifer anzunehmen. Geschieht dies nicht, wolle man sich nach einem anderen Angreifer umsehen. Wie Sky berichtet, haben die Bayern ein neues Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro (inklusive Boni) unterbreitet. "ESPN" berichtet hingegen von 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen, womit die Forderungen der Spurs erfüllt wären.

Die Bosse um Jan-Christian Dreesen solle eine Antwort innerhalb der nächsten Stunden erwarten. Der 30-Jährige ist der absolute Wunschspieler der Bayern-Verantwortlichen und von Trainer Thomas Tuchel. Laut "Telegraph" würde der sich jedoch damit abfinden, dass der Deal platzt, sollte bis Mitternacht keine Einigung erzielt werden.

Klar ist: Alle Beteiligten – beide Vereine und der Spieler – wollen die Causa Kane so schnell wie möglich lösen. Laut der " " will Tottenham-Chef Daniel Levy noch am Freitag eine Entscheidung über einen möglichen Verkauf seines Superstars treffen. Auch die Bayern drängen laut AZ-Informationen nun auf einen schnellen Transfer. Von mehreren Seiten ist zu hören, dass heute der entscheidende Tag im Transferpoker ist. Der deutsche Rekordmeister will nicht länger warten.

+++ Kein Angebot, keine Abschiedsgedanken: Goretzka will sich gegen Laimer durchsetzen +++

Drei Testspiele auf der Asienreise, dreimal fehlte Leon Goretzka (28) in der Startelf des FC Bayern. Muss sich der deutsche Nationalspieler an eine neue Rolle als Joker gewöhnen? "Es ist eine Momentaufnahme", sagte Trainer Thomas Tuchel über Goretzka: "Er hat es gut gemacht, als er aufs Spielfeld kam."

Trotz der schwierigen Situation glaubt Goretzka weiter an seine Chance unter Tuchel, nach AZ-Informationen ist ein vorzeitiger Abschied kein Thema für ihn. Manchester United soll an Bayerns Mittelfeldstar interessiert sein, bislang gibt es aber keine konkrete Anfrage an die Goretzka-Seite.

Die Botschaft ist ohnehin klar: Man will gar keine Gespräche mit anderen Klubs führen, sondern bei Bayern bleiben. Von der Münchner Führungsetage hat Goretzka auch kein Signal erhalten, dass man nicht mehr mit ihm planen würde. Der Spieler ist optimistisch, dass er sich letztlich gegen Neuzugang Konrad Laimer (26) durchsetzen wird.

Transfer-News des FC Bayern vom 03.08.2023

+++ FC Bayern gibt Talent Kabadayi Profivertrag – Leihe nach Schalke +++

Der FC Bayern hat Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi (19) mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der ehemalige U19-Nationalspieler kommende Saison an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Kabadayi ist ein echtes Münchner Eigengewächs und spielt seit über zehn Jahren für den Bayern-Nachwuchs.

In der vergangenen Saison gehörte Kabadayi zum Kader der Amateure, lief dort in insgesamt 38 Regionalliga-Spielen auf und erzielte dabei 13 Tore. "Yusi ist schnell und abschlussstark, jetzt soll er auf Schalke seine ersten Schritte im Profifußball machen. Wir werden seine Entwicklung dort sehr genau verfolgen und wünschen ihm alles Gute", sagte Bayerns Nachwuchsleiter Jochen Sauer.

Transfer-News des FC Bayern vom 02.08.2023

+++ Kimmich antwortet auf Tuchel-Ansage: "Ich bin ein Sechser!" +++

Am Dienstag hatte Thomas Tuchel seinen Wunsch nach einem neuen, klassischen Sechser erneuert. Geht es nach Joshua Kimmich, braucht es den gar nicht. "Ich bin ein Sechser!", stellte der Mittelfeldspieler nach dem spektakulären 4:3-Sieg des FC Bayern im Testspiel gegen den FC Liverpool am Mittwoch klar.

Ob Trainer Tuchel das ähnlich sieht? Er hatte betont, dass aktuell keiner der Spieler im Kader der Münchner das Profil eines defensiven Mittelfeldspielers, der seine Aufgabe auch tatsächlich im Defensivbereich sieht, erfüllt. Die Nationalspieler Kimmich (28) und Leon Goretzka (28), Neuzugang Konrad Laimer (26) sowie Ryan Gravenberch (21) ähneln sich nach Ansicht von Tuchel in ihrer auch offensiven Spielweise.

Transfer-News des FC Bayern vom 01.08.2023

+++ Offiziell: Sadio Mané bei Al-Nassr vorgestellt +++

Die Zeit von Sadio Mané beim FC Bayern ist nun auch offiziell zu Ende. Der Senegalese unterschrieb am Dienstag einen Dreijahresvertrag beim Klub Al-Nassr aus Saudi-Arabien. Dort wird Mané nicht nur auf Superstar Cristiano Ronaldo treffen, sondern mit über 40 Millionen Euro pro Jahr auch ein fürstliches Gehalt beziehen – das wäre etwa doppelt so viel wie der 32-Jährige beim FC Bayern verdient haben soll.

Als Ablösesumme stehen rund 30 Millionen Euro im Raum, wie Medien aus Saudi-Arabien berichten. Damit würde sich der finanzielle Schaden für den deutschen Rekordmeister in Grenzen halten: Vor einem Jahr hatte der FC Bayern 32 Millionen an den FC Liverpool überwiesen, um sich die Dienste von Mané zu sichern.

Sportlich bleibt die Zeit des Senegalesen in München in eher trüber Erinnerung. Nach einem verheißungsvollen Start gelang es Mané immer weniger, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Eine Verletzung vor der WM in Katar im Dezember 2022 brachte den Offensivmann aus dem Tritt – der Verlust des Stammplatzes war die Folge. Auch nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel verbesserte sich die Situation nicht. Im Gegenteil: Die Spielanteile von Sadio Mané wurden immer weniger. Nun also die Trennung und der Neustart in Saudi-Arabien.

+++ Tuchel verweigert Fragen zum Kane-Treffen der Bayern-Bosse +++

Thomas Tuchel hat sich nach den neuen, direkten Gesprächen auf Chefebene zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur über Wunschstürmer Harry Kane bedeckt gehalten. Tuchel lächelte in Singapur, als er gleich zum Start der Pressekonferenz zum letzten Testspiel auf der Asien-Reise am Mittwoch gegen den FC Liverpool gefragt wurde, wie optimistisch er sei, dass der englische Topstürmer bald ein Bayern-Spieler sein werde. "Vielleicht wechseln wir gleich zur nächsten Frage", sagte Tuchel und schloss an: "Ich werde die Frage nicht beantworten, wie Sie sich vorstellen können."

Ob nach dem von zahlreichen Medien vermeldeten Kurztrip von Bayerns Vorstandchef Jan-Christian Dreesen und des Technischen Direktors Marco Neppe nach England für ein Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy Bewegung in den Poker um Kane gekommen ist, blieb damit am Tag danach weiter unklar.

Tuchel sprach später aber die grundsätzliche Bayern-Taktik in den laufenden Transferbemühungen an. "Wir haben klare Entscheidungen", sagte er zu den Abstimmungen in der internen Taskforce, der auch die einflussreichen Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge angehören. Man werde sich nicht "hetzen lassen" und nicht von Zeitdruck oder Alternativen leiten lassen: "Wir wissen, welche Spieler wir wollen."

Transfer-News des FC Bayern vom 31.07.2023

+++ Wechsel zu Al-Nassr steht bevor: Sadio Mané bestätigt Bayern-Abschied +++

Die Zeit von Sadio Mané beim FC Bayern neigt sich dem Ende. Nun hat der Senegalese den Abschied vom Rekordmeister selbst bestätigt. "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh", verriet der 31-jährige Stürmer dem Pay-TV-Sender "Sky".

Sadio Mané gab zu, eigentlich mit einem anderen Vorsatz in die neue Spielzeit gegangen zu sein: "Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können." Dennoch verlässt der Offensivmann den FC Bayern ohne Groll: "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft."

Mané war im Sommer 2022 vom FC Liverpool nach München gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. Eine Verletzung vor der WM in Katar brachte den Senegalesen völlig aus dem Tritt, auch nach dem Trainerwechsel zu Thomas Tuchel fand der Offensivmann nicht in die Stammelf zurück.

Den zweiten Teil der Asien-Reise des FC Bayern nach Singapur trat Sadio Mané schon gar nicht mehr. Laut Medienberichten steht der 31-Jährige vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien und soll am Montagabend bei Al-Nassr zum Medizincheck erwartet werden. Der Club soll bereit sein, eine höhere Ablöse zu zahlen als die 32 Millionen, die Bayern im vergangenen Jahr beim Mané-Einkauf investierte.

+++ Bayern und Tottenham liegen bei Kane-Verhandlungen weit auseinander +++

Am Montag reisten Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe nach London, um weitere Verhandlungen bezüglich eines Transfers von Harry Kane zu führen. Laut AZ-Informationen gab es noch keine Einigung. Die Verhandlungen sollen in den nächsten Tagen fortgeführt werden.

"Sky Sports” in England erklärt, beide Vereine würden noch mindestens 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro) auseinanderliegen. Zudem würde Tottenham, im Falle eines Transfers, auf eine Rückkaufoption bestehen. Aufseiten der Engländer habe man auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass Kane einen neuen Vertrag unterschreibt. "Es ist noch ein langer Weg, es können noch viele Dinge passieren”, heißt es in dem Bericht. Fortsetzung folgt.

+++ Bayern-Bosse reisen für Kane-Verhandlungen nach England +++

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Star-Stürmer Harry Kane gehen Berichten zufolge in die nächste Runde. Wie unter anderem die "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano vermelden, sollten der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe an diesem Montag nach England fliegen, um die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns weiter voranzutreiben.

Berichten zufolge war das Treffen zwischen Teilen der Münchner Transfer-Taskforce und Spurs-Boss Daniel Levy eigentlich schon für vergangenen Freitag geplant gewesen. Dazu kam es aber nicht. Die Verhandlungen mit dem Premier-League-Klub liefen über andere Kanäle weiter, hieß es.

Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei den Münchnern. Bei den Testspielen in Tokio gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) machte sich der fehlende Neuner erneut bemerkbar und die Torausbeute blieb ohne Wunschstürmer Kane ein Manko. "Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler. Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig und würde insofern uns und der Bundesliga guttun", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Asien-Reise gesagt.

Mit seinen ersten Angeboten war der deutsche Rekordmeister abgeblitzt. Medienberichten zufolge haben Neppe und Dreesen nun eine neue Offerte im Gepäck. Wie die "Daily Mail" berichtete, liegt die neue Sockelablöse, die die Münchner bieten, bei rund 87 Millionen Euro. Die Summe könnte sich noch durch Bonuszahlungen erhöhen.

Transfer-News des FC Bayern vom 30.07.2023

+++ Kane-Wechsel zum FC Bayern rückt näher +++

Bisher zogen sich die Verhandlungen mit Tottenhams Daniel Levy wie ein zäher Kaugummi. Doch wie die "Daily Mail" berichtet, steht dem Poker um Harry Kane schon bald ein Ende bevor. Grund: Der Deal soll sich auf der Zielgeraden befinden. Dementsprechend zuversichtlich sollen die Bayern-Bosse um Jan-Christian Dreesen am Montag nach London reisen.

Vor Ort wird der deutsche Rekordmeister sein Angebot auf 87 Millionen Euro aufstocken. Ob dieses Angebot für einen Transfer reicht, wird sich zeigen. Jedoch soll die Schmerzgrenze der Spurs bei 105 Millionen Euro liegen und damit deutlich niedriger sein, als bisher angenommen. Kane selbst hat dem FC Bayern bereits seine Zusage gegeben.

+++ Sommer wartet auf Wechsel zu Inter Mailand +++

Yann Sommer verzichtet bei seinem Wechselwunsch vom FC Bayern zu Inter Mailand während der Münchner Asien-Reise auf forsche öffentliche Aussagen. Der 34 Jahre alte Schweizer äußerte sich nach dem 1:0 gegen Kawasaki Frontale gelassen zu seiner Zukunft. "Ich möchte dazu gar nicht viel sagen. Ich bin jetzt im Moment hier bei Bayern. Wir haben ein intensives Trainingslager und gute Spiele. Und alles andere werden wir dann sehen", sagte Sommer in Tokio.

Der ehemalige Gladbacher soll sich mit Inter einig sein. In Mailand soll er die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten Stammkeepers Andre Onana antreten. "Es wurde auch schon ein paar Tage darüber gesprochen", antwortete Sommer lachend auf die Frage, ob er denn Inter als Ziel bestätigen könne. "Aber ich bin hier bei Bayern in voller Konzentration. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht", schloss Sommer an.

Der Wechselzeitpunkt ist auch vom Comeback von Bayern-Kapitän Manuel Neuer und der Verpflichtung eines Sommer-Nachfolgers abhängig. Der 37-jährige Neuer ist nach seinem Beinbruch wieder als Nummer eins eingeplant, aber noch nicht wieder einsatzbereit. Sommer hat in München noch einen Vertrag bis 2025. Er will aber auch mit Blick auf die EM 2024 mit der Schweizer Nationalmannschaft nicht als Nummer zwei in München bleiben.

+++ Mané nicht mehr im Bayern-Flieger dabei: Wechsel steht kurz bevor +++

Der FC Bayern ist ohne den kurz vor einem Wechsel stehenden Stürmerstar Sadio Mané zu seiner zweiten Station der Asien-Reise aufgebrochen. Der 31 Jahre alte Senegalese flog am Sonntagvormittag (Ortszeit) nicht mit der Mannschaft von Tokio weiter nach Singapur, wie der deutsche Rekordmeister auf dpa-Anfrage mitteilte. Mané sei nicht mit an Bord der Chartermaschine, weil er sich "in finalen Vertragsverhandlungen" mit einem Verein befinde. Mané steht vor einem Transfer zum saudischen Club Al-Nassr (s. Eintrag unten).

Transfer-News des FC Bayern vom 29.07.2023

+++ "Es ist alles erklärt": Mané vor Bayern-Abschied +++

Die Zeit von Stürmerstar Sadio Mané beim FC Bayern läuft ab. Der 31 Jahre alte Nationalspieler aus dem Senegal gehörte am Samstag beim 1:0-Testspielsieg des deutschen Rekordmeisters in Tokio gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale nicht zum Münchner Kader. Verkaufskandidat Mané weilte zwar noch bei der Mannschaft, schaute im Nationalstadion am Spielfeldrand zu und bestieg danach auch wieder den Teambus Richtung Bayern-Hotel. Aber nach nur einem Jahr steht der vorzeitige Abschied bevor.

Mané steht vor dem Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr, für den auch der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo für sehr viel Geld spielt. "Sadio Mane befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher nicht im Aufgebot", teilten die Bayern vor dem Anpfiff des Testspiels mit. Al-Nassr nannten sie nicht beim Namen.

Trainer Thomas Tuchel mochte in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht zu weiteren Aufklärung beitragen. "Es ist alles erklärt in dem Statement. Es sind keine weiteren Erklärungen nötig. Er ist hier bei uns im Moment, aber er hat nicht gespielt", sagte Tuchel. Ob Mané noch mit zur zweiten Station der Asienreise nach Singapur fliegt, beantwortete Tuchel nicht. "Ich warte auf den morgigen Tag und reagiere auf die Dinge, wie sie passieren. Sie wissen ja, was normalerweise kommt", ergänzte der Trainer noch. Nationalspieler Joshua Kimmich bemerkte vielsagend: "Er hat nicht gespielt, was dafür spricht, dass etwas im Busch ist."

Es müssen laut Medienberichten nur noch letzte Details zwischen den Vereinen und mit Mané geklärt werden. Manés Berater Björn Bezemer sollte am Samstag in Tokio eintreffen, um den Transfer nach Saudi-Arabien abzuwickeln. Der französische Journalist Malick Traoré vom TV-Sender Canal+ hatte geschrieben, dass der Medizincheck von Mané am Sonntag in Dubai geplant sei. Mané verließ das Nationalstadion Richtung Teambus kommentarlos.

Transfer-News des FC Bayern vom 28.07.2023

+++ Medizincheck geplant: Mané-Transfer vor dem Abschluss +++

Der Transfer von Sadio Mané zu Al-Nassr (Saudi Arabien) rückt zunehmend näher. Wie der französische Sender "Canal+” berichtet, wird der Senegalese am Sonntag seinen Medizincheck in Dubai absolvieren. Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt, beide Klubs hätten sich nach fortgeschrittenen Gesprächen am Donnerstag geeinigt. Auf Spielerseite gelte es nur noch Vertragsdetails zu klären, bevor der Deal offiziell gemacht wird.

"CBS" berichtet von einer Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro für den FC Bayern. Genauso viel soll Mané im Jahr verdienen. Der Senegalese kam im Sommer 2022 als Superstar-Transfer vom Liverpool FC, konnte sich als solcher allerdings nie beim FC Bayern etablieren. Im Trainingslager am Tegernsee machte ihm Thomas Tuchel relativ wenig Hoffnung auf eine Besserung der Lage.

+++ Nächste Wende im Kane-Poker? Daniel Levy verschiebt Bayern-Treffen +++

Für Harry Kanes 30. Geburtstag am Freitag war eigentlich ein Schlüsseltreffen geplant, für das sich die Bayern-Delegation um Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe Hoffnungen gemacht haben, mit einer Einigung nach München zurückzukehren. Daraus wird allerdings vorerst nichts.

Tottenham-CEO Daniel Levy ließ das Meeting kurzerhand auf Anfang nächster Woche verschieben, berichtet der englische Journalist Ben Jacobs. Die "Bild" berichtete zudem, dass ein für diesen Freitag um 10 Uhr angesetzter Privatflug von Oberpfaffenhofen nach London annulliert wurde. Dreesen und Neppe wären demnach noch in München.

+++ Konkurrenz durch Kim? Upamecano will sich stellen +++

Die Luft für Dayot Upamecano beim FC Bayern dürfte seit dem Transfer von Neapels Abwehrboss Kim Min-jae deutlich dünner geworden sein. Grund: Matthijs de Ligt gilt in der Innenverteidigung als gesetzt und Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist ein großer Fan des Südkoreaners. Doch Upamecano will sich davon nicht abschrecken lassen. "Ich nehme das an, ich bin bereit, um meinem Platz zu kämpfen", sagte der 24-Jährige der "Bild".

Weiter führte er aus: "Ich habe keine Sekunde daran gedacht, den FC Bayern zu verlassen." Auch hatte der Verteidiger ein lobendes Wort für Kim übrig: "Er ist eine sehr gute Verstärkung, er macht uns besser. Dieser Konkurrenzdruck gehört zu internationalen Topteams."

Ob sich Upamecano in diesem Konkurrenzkampf durchsetzen kann und in der kommenden Spielzeit nochmal auf 43 Einsätze kommt, wird sich erst noch zeigen.

+++ Mané-Deal mit Saudi-Klub rückt näher +++

Im Testspiel gegen Manchester City gehörte er nur noch zur B-Elf der Bayern, jetzt nimmt sein Abgang immer konkretere Formen an. Der französischen "L'Equipe" zufolge ist sich Stürmer Sadio Mané mit Al-Nassr über einen Wechsel einig. Eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Saudi-Klub, bei dem auch Cristiano Ronaldo spielt, steht aber noch aus.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano nun berichtet, befinden sich beide Vereine mittlerweile in finalen Gesprächen. Der Ronaldo-Klub hat dem FC Bayern demnach ein 37-Millionen-Euro-Angebot auf den Tisch gelegt.

Zudem soll Al-Nassr Mané mittlerweile sogar auf die Kaderliste für den Arabischen Champions Cup gesetzt haben, damit dieser bei einem Wechsel direkt spielen kann.

Transfer-News des FC Bayern vom 27.07.2023

+++ FC Bayern geht bei Kane All in – Rückkaufoption für Tottenham? +++

Bayerns Deal um Harry Kane geht in die entscheidende Phase. Am Freitag wollen Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe nach London reisen. Im Gepäck haben sie nicht nur die Hoffnung, Spurs-Boss Daniel Levy umzustimmen, sondern wohl auch einen Masterplan.

100 Millionen Euro an Grundablöse soll der deutsche Rekordmeister diesmal bieten wollen, berichtet der englische Transfer-Experte Matt Law für den "Daily Telegraph”. Um Levy zu besänftigen, soll die Bayern-Delegation sogar bereit sein, einer Rückkaufoption für Tottenham zuzustimmen.

Besonders dieser Schritt wäre für den deutschen Rekordmeister, bei einem Top-Transfer, außergewöhnlich – aber auch logisch. Einerseits würde man dadurch das Vertrauen in Mathys Tel stärken. Andererseits hätte Kane bei einer möglichen Rückkehr auf die Insel weiterhin die Chance, Alan Shearers Premier-League-Rekord von 260 Treffern zu jagen.

+++ Bericht: Yann Sommer möchte "so schnell wie möglich” zu Inter wechseln +++

Kommt das Torwartkarussell beim FC Bayern langsam ins Rollen? Den Anschein macht zumindest ein Bericht aus Italien. , möchte Yann Sommer so schnell wie möglich zu Inter Mailand wechseln.

Fahrt könnte in den Deal auch deshalb kommen, weil sich die Italiener derzeit, wie die Münchner, in Tokio befinden. Es hakt jedoch nach wie vor an der Ablösesumme. Während Inter weniger als sechs Millionen Euro für den Schweizer bezahlen möchte, pocht der deutsche Rekordmeister auf eine Ablöse zwischen acht und neun Millionen Euro – in etwa die Summe, die man im Januar an Borussia Mönchengladbach überwies. Der Grund für die hohe Ablösesumme ist wohl auch, dass die Münchner einen adäquaten und vor allem preiswerten Ersatz für Sommer brauchen.

Der 34-Jährige wechselte erst im Winter nach der Verletzung von Manuel Neuer zum FC Bayern. In der vergangenen Saison kam Sommer auf 25 Spiele im Trikot des deutschen Rekordmeisters.

+++ Noch keine finalen Gespräche: Walker-Deal verzögert sich +++

Beim 2:1-Sieg von Manchester City im Testspiel gegen den FC Bayern leitete Kyle Walker den Führungstreffer des Champions-League-Siegers mit einem überlegten Steckpass auf Rico Lewis ein. Nicht nur deshalb gilt er als Wunschspieler von Thomas Tuchel. Bis es allerdings zur Verpflichtung kommt, wird es wohl noch etwas dauern.

Wie "Sport1” berichtet, kam es auch am Rande des Freundschaftsspiels nicht zu einer Einigung. Citys Bosse, um Sportdirektor Txiki Begiristain, würden weiterhin darauf hoffen, Walker umstimmen zu können. Dieser habe jedoch bereits dem FC Bayern sein Wort gegeben. Deshalb würde sich der deutsche Rekordmeister zuerst auf die Verpflichtung von Harry Kane fokussieren, für die Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe in München geblieben sind. Präsident Herbert Hainer, der mit nach Tokio gereist ist, sei nicht für Verhandlungen mit City zuständig.

+++ Torhüterposition: Was läuft zwischen dem FC Bayern und David Raya? +++

Während die große Personalie im Sturm mit Harry Kane immer klarere Konturen annimmt, wird es auf der anderen Seite des Feldes zunehmend schwammiger: Wann Manuel Neuer sein Comeback geben kann, ist noch nicht bekannt. Daher ist auch offen, ob und wann Yann Sommer den FC Bayern Richtung Inter verlassen darf. Mit dem Champions-League-Finalisten soll sich Sommer bereits einig sein.

Im Fall der Fälle bräuchte es Ersatz. Aber auch hier gibt es bislang nur lose Gerüchte. Eine Verpflichtung von Valencias Giorgi Mamardashvili kam nicht zustande. Nun wird über zwei spanische Keeper diskutiert: den vereinslosen David De Dea sowie Brentfords David Raya. Laut Berichten von "Sky” wurde der langjährige Torhüter von Manchester United dem FC Bayern angeboten. Das Gehalt von De Gea soll allerdings zu hoch für eine Nummer zwei und er selbst nicht bereit sein, den Platz hinter Manuel Neuer einzunehmen. Im Fall von Raya würde Brentford, laut Transfer-Experte Fabrizio Romano, rund 46 Millionen Euro an Ablöse aufrufen, weshalb auch "Sky” berichtet, dass, wenn überhaupt, nur eine Leihe infrage käme. Die Torhüterposition wird den FC Bayern auch in den nächsten Wochen wohl noch beschäftigen.

Transfer-News des FC Bayern vom 26.07.2023

+++ FC Bayern: Max Eberl noch im Vorstandsrennen? +++

Max Eberl könnte trotz der Verpflichtung von Christoph Freund zum FC Bayern wechseln. Das berichtet die "Sport Bild". Grund: Freund besetzt ab dem 1. September lediglich das Amt des Sportdirektors. Damit hat der deutsche Rekordmeister immer noch keinen neuen Sportvorstand. Ob Eberl hierfür nochmal Thema wird, soll sich nach der aktuellen Transferperiode entscheiden.

Klar ist, dass Eberl bereits in der Vergangenheit ein Wunsch-Kandidat bei den Münchnern war. Auch antwortete derzeitige Geschäftsführer Sport von RB Leipzig jüngst auf eine Nachfrage sehr vage: "Bayern hat jetzt eine Entscheidung gefällt, und was sie daraus machen, und ob sie noch einen Sportvorstand suchen, keiner weiß es von uns." Zunächst einmal will sich Eberl aber auf die neue Saison mit den Roten Bullen konzentrieren.

+++ Nächster Torwart weg: Auch Schenk wird verliehen +++

Torwarttalent Johannes Schenk hat seinen Profi-Vertrag beim FC Bayern verlängert, soll aber erst einmal Spielpraxis in der 3. Liga sammeln. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit dem 20 Jahre alten Keeper bis zum 30. Juni 2025 ausgebaut. Bis zum Ende der Saison 2023/24 wird er aber an den Drittligisten Preußen Münster ausgeliehen.

"Johannes Schenk hat sich seit seinem Wechsel als junger Spieler an unserem FC Bayern Campus kontinuierlich entwickelt. Für seinen nächsten Schritt braucht er nun regelmäßige Einsätze im Profibereich, daher haben wir uns für das Leihgeschäft mit Preußen Münster entschlossen. Wir werden seinen Weg genau verfolgen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen laut Mitteilung.

+++ Bericht: Bayern an David de Gea interessiert +++

Manuel Neuer scheint den Saisonstart zu verpassen. Alexander Nübel ist an den VfB Stuttgart verliehen worden, Johannes Schenk soll auch noch abgegeben werden. Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem neuen Torwart. Nach Informationen der " " sollen die Münchner nun Ex-Nationaltorwart David de Gea auf der Transferliste haben. Demnach wollen die Bayern wohl die grundsätzliche Bereitschaft des Spaniers prüfen. Der 32-Jährige ist im Sommer bei Manchester United durch André Onana ersetzt worden und aktuell vereinslos.

+++ Hainer-Aussage macht deutlich: Bayern plant nicht mehr mit Mané +++

Sadio Mané bleibt nach einer enttäuschenden Premieren-Saison ein heißer Verkaufskandidat beim FC Bayern. Das bestätigte indirekt Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer in Tokio. "Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend, weder für ihn noch für uns", sagte Hainer über den 31 Jahre alten Sengalesen.

Sein hochdotierter Vertrag in München läuft noch zwei Jahre. Vertreter des saudischen Clubs Al-Nassr, für den auch Cristiano Ronaldo spielt, und Manés Berater-Agentur sollen sich nach Informationen der "Bild" an diesem Mittwoch zusammensetzen, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels abzuklären. Der saudische Klub soll ein Traumgehalt anbieten. Mané soll signalisiert haben, einen vorzeitigen Abschied aus München und einen Wechsel nicht mehr grundsätzlich auszuschließen.

"Ja, wir sind informiert darüber", sagte Hainer zum Treffen zwischen der Mané-Seite und Al-Nassr. "Ich glaube, das gehört auch zum guten Stil. Aber es sind erste Gespräche und da muss man mal abwarten, was passiert", so der Bayern-Präsident weiter.

"Ob jetzt da ein Angebot vorliegt, das so konkret ist, dass er auch sagt, das will ich annehmen, kann ich nicht beurteilen", äußerte Hainer in Tokio. Als Ablöseforderung soll eine Summe von 30 Millionen Euro im Raum stehen. Die Bayern sind verkaufsbereit.

Hainer betonte, dass der Rekordmeister in der Offensive "mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman und wie sie alle heißen" sehr gut besetzt sei. Dazu soll in der laufenden Transferperiode noch der englische Torjäger Harry Kane von Tottenham Hotspur geholt werden.

Transfer-News des FC Bayern vom 25.07.2023

+++ Offiziell: Bayern verleiht Nübel nach Stuttgart +++

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Alexander Nübel wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. "Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln", wird Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in einer Pressemitteilung zitiert.

Der 26-Jährige war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach Münchnern gewechselt und in den vergangenen zwei Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen. Für den deutschen Rekordmeister stand er bisher viermal auf dem Feld.

+++ Guardiola kämpft um Walker: "Unglaublich wichtiger Spieler für uns" +++

Pep Guardiola will Kyle Walker nicht kampflos zum FC Bayern ziehen lassen. "Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Spieler mit solchen Qualitäten ist weltweit nur schwer zu finden", sagte der Trainer von Manchester City am Dienstag in Tokio und kündigte an: "Wir wollen ihn behalten. Wir werden um ihn kämpfen, genau wie Bayern das auch tun wird."

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Walker City bereits über seinen Wechselwunsch nach München informiert habe. Zuvor soll er den Bayern bereits eine Zusage gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll er in München für zwei Jahre bis 2025 unterschreiben und eine Option für eine weitere Saison bekommen. Spekuliert wird über eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Einen möglichen Tausch mit Bayerns Benjamin Pavard wollte Guardiola nicht kommentieren.

"Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß, dass Kyle in Gesprächen mit anderen Clubs ist", sagte der 52 Jahre alte Spanier vor dem Testspiel gegen seinen Ex-Club. Im Rahmen ihrer Marketing-Reisen durch Asien treffen der Champions-League-Sieger und die Münchner an diesem Mittwoch (12.30 Uhr/RTL und Sky und im AZ-Liveticker) in Tokio aufeinander.

+++ Kimmich bekennt sich zum FC Bayern: "Habe keine anderen Pläne" +++

Nationalspieler Joshua Kimmich hat den Wechselspekulationen ein Ende gesetzt und sich klar zum FC Bayern bekannt. "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der nächsten Saison hier bei Bayern spielen werde. Zumindest habe ich persönlich keine anderen Pläne", sagte der 28-Jährige bei der ersten Pressekonferenz auf dem Marketing-Trip in Asien am Dienstag. Vertraglich ist Kimmich noch bis Sommer 2025 an die Münchner gebunden.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um Kimmichs Zukunft gegeben. Trainer Thomas Tuchel hatte erklärt, dass er keine Garantien abgeben könne, wer am 1. September nach der Transferperiode im Team des deutschen Rekordmeisters stehe. Ein Abgang von Kimmich wäre für den Fußball-Lehrer aber "eine große Überraschung".

+++ Wechselt Walker am Mittwoch? +++

Jetzt könnte es schnell gehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der Transfer von Kyle Walker zum FC Bayern schon am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden. An besagtem Tag trifft der deutsche Rekordmeister in Tokio auf Manchester City und die Verantwortlichen sollen sich dort zu letzten Verhandlungen treffen.

Als Ablösesumme für den englischen Nationalspieler stehen 15 Millionen Euro im Raum. Walker selbst soll sich bereits mit den Bayern über einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison einig sein. Auch hat der 33-Jährige Pep Guardiola schon von seinen Wechselabsichten nach München informiert.

Beim FC Bayern könnte Walker den abwanderungswilligen Benjamin Pavard ersetzen. Der französische Nationalspieler wurde in den letzten Wochen immer wieder mit Manchester City in Verbindung gebracht. Ob es zu einem Tauschgeschäft kommt, wird sich zeigen.

