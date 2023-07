Trainingslager, Asien Tour und Testspiele: Der Sommerfahrplan des FC Bayern

Der FC Bayern geht im Sommer auf Reisen. Nach einem Trainingslager am Tegernsee geht es nach Asien auf die Audi Summer Tour. Auch der letzte Härtetest vor dem Saisonstart ist mittlerweile fix.

München - Der Sommer-Urlaub ist vorbei, an diesem Donnerstag fanden die Medizinchecks beim FC Bayern statt. Am Samstag geht es dann so richtig los beim amtierenden deutschen Meister. Von 15. bis 20. Juli werden die Münchner ein Trainingslager am Tegernsee beziehen.

Danach geht es für den deutschen Meister im Rahmen ihrer insgesamt achten "Audi Summer Tour" vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Erste Station ist Tokio, wo die Tuchel-Elf am 26. Juli gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City testet, Gegner am 29. Juli ist Kawasaki Frontale.

FC Bayern erstmals seit 2008 wieder in Japan

Der Rekordmeister reist im Anschluss weiter nach Singapur, wo die Bayern am 2. August auf den FC Liverpool treffen. Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit 2008 wieder mit seinem Profiteam in Japan zu Gast. Im Jahr 2017 waren die Münchner das letzte Mal in Asien unterwegs, damals waren die Stationen China und Singapur.

"Der FC Bayern hat in Asien eine riesige Fangemeinde, die kontinuierlich wächst. Wir wollen die große Begeisterung für unseren Sport in der Region weiter vorantreiben und die Menschen mit unserem Team vor Ort begeistern", sagte Marketingvorstand Andreas Jung zum bevorstehenden Trip.

Test gegen Monaco vor dem Pflichtspiel-Start

Wieder zurück in München folgt der letzte richtige Härtetest vor dem Saisonstart. Wie die Bayern am Donnerstag bekanntgaben, trifft die Tuchel-Elf am 7. August (17 Uhr) im Unterhachinger Sportpark auf die AS Monaco.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit steht dann am 12. August an. Im DFL-Supercup trifft der deutsche Meister auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig, die Partie findet in der Allianz Arena statt. Knapp eine Woche später eröffnet der FC Bayern am 18. August gegen Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison.

Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick