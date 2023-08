Toppmöller mit klarer Ansage an FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel: "Besser, wenn man nichts sagt"

Für Thomas Tuchel und den FC Bayern läuft es derzeit so gar nicht. Nun hat sich der ehemalige Co-Trainer Dino Toppmöller zur Situation beim Rekordmeister geäußert.

München - Nach der jüngsten 0:3-Klatsche gegen RB Leipzig herrscht bereits kurz vor dem Saisonstart Krisenstimmung an der Säbener Straße. So sorgte vor allem Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem Spiel gegen die Sachsen mit seiner saftigen Standpauke an seine Mannschaft für Aufsehen. "Die Art und Weise und das Ergebnis – das ist erschreckend", sagte der 49-Jährige unter anderem.

Toppmöller über Tuchel-Start beim FC Bayern: "Hat gesehen, welche Titel möglich waren"

Dabei sollte Tuchel doch den FC Bayern nach der Freistellung von Julian Nagelsmann Ende März wieder zu gewohnter "Mia san mia"-Mentalität verhelfen. Nun hat sich Ex-Co-Trainer Dino Toppmöller zu Tuchel geäußert. Der heutige Coach von Eintracht Frankfurt sagte zur aktuellen Situation unter Tuchel: "Da ist es besser, wenn man nichts sagt. Die Öffentlichkeit hat gesehen, welche Titel möglich waren und welche dann dabei rumgekommen sind."

Damit spielt Toppmöller auf die letzte Saison an. Nach dem Aus von Nagelmann hätte der Rekordmeister noch die Chance auf drei Titel gehabt. Doch innerhalb weniger Wochen platzte der Triple-Traum, nachdem die Münchner im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg ausschieden und sich Manchester City im Viertelfinale der Champions League geschlagen geben mussten.

FC Bayern: Thomas Tuchel sollte Kritiker gegen Werder Bremen verstummen lassen

Weiter erklärte der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern: "Ich habe riesigen Respekt vor Thomas Tuchel, er ist ein super Trainer. Aber das ist nicht mehr meine Baustelle."

Klare Worte in Richtung München. Nun gilt es für Tuchel, die Kritiker an seiner Person mit einer starken Leistung beim Ligaauftakt gegen Werder Bremen verstummen zu lassen.