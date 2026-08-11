João Palhinha hat beim FC Bayern keine Zukunft mehr und soll den Klub noch in diesem Sommer verkaufen. Champions-League-Teilnehmer Aston Villa hat sein Interesse an einer Verpflichtung bereits öffentlich hinterlegt. Noch geht es aber um die Modalitäten des Deals.

Joao Palhinha kam vor zwei Jahren für 50 Millionen Euro vom FC Fulham zu den Bayern, hat in München aber keine Zukunft mehr.

Drei Wochen noch, dann schließt das Transferfenster in Deutschland. In Sachen Neuzugänge wird sich beim FC Bayern nicht mehr allzu viel tun: Die Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown sind schon seit Längerem fix, am Montagabend wurde dann auch noch der fixe Wechsel von Youngster Bara Sapako Ndiaye offiziell bekanntgegeben.

Mit dem Zwischenstand können die Verantwortlichen an der Säbener Straße bislang durchaus zufrieden sein. Ob der Transfer-Sommer 2026 rückblickend als erfolgreich bewertet wird, wird allerdings auch von den Verkäufen abhängen – und damit tun sich die Bayern bislang noch schwer.

Mit Bryan Zaragoza, Sacha Boey und João Palhinha stehen aktuell noch drei Spieler unter Vertrag, die keine Zukunft in München besitzen und noch vor Transferschluss abgegeben werden sollen. Auf der offiziellen Vereinswebsite taucht das Trio nicht einmal mehr im Kader der ersten Mannschaft auf. Ein unmissverständliches Signal.

Aston Villa bestätigt Interesse an João Palhinha

Immerhin: In die Personalie Palhinha kommt nun offenbar Bewegung. Laut "The Athletic" sind die Bemühungen von Aston Villa um eine Verpflichtung des Portugiesen deutlich intensiver, als bislang angenommen. Demnach verhandelt der Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer, der zuletzt im Testspiel gegen die Bayern 1:2 verlor, schon seit einem Monat über eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. Ein wichtiger Faktor im Poker ist Star-Trainer Unai Emery, der sich intern für eine Verpflichtung von Palhinha starkmachen soll.

Aston Villas Star-Trainer Unai Emery. © IMAGO/Ka Lok Ng

Zuletzt hatte bereits Damián Vidagany, der sportliche Leiter von Aston Villa, im Rahmen des Testspiels gegen den FC Bayern das Interesse am Portugiesen bestätigt. "Wir brauchen einen Spieler fürs Mittelfeld, weil bei uns Amadou Onana für die gesamte Saison ausfällt – und João Palhinha ist ein sehr guter Spieler, der zu unseren Plänen passen würde", so Vidagany: "Wir sind in Gesprächen, aber es gibt aktuell keine Einigung. Wenn etwas passieren sollte, dann immer auf der Grundlage des großen Respekts, den wir für den FC Bayern empfinden. Wir sind befreundete Klubs, unser Verhältnis zu Max Eberl, Christoph Freund und allen anderen Verantwortlichen ist exzellent."

Bayern soll 30 Millionen Euro für Palhinha fordern

Wie genau der Deal über die Bühne gehen könnte, ist aber noch unklar. Bayern würde einen festen Verkauf bevorzugen, um Palhinha endgültig von der Gehaltsliste zu bekommen, und soll sich eine Ablöse von 30 Millionen Euro vorstellen. Möglich wäre auch eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht in entsprechender Höhe.

Zur Erinnerung: Im Sommer 2024 überwiesen die Münchner 51 Millionen Euro für dessen Dienste an den FC Fulham. Neben Aston Villa sollen auch Newcastle United und Benfica Interesse zeigen, ihnen werden aktuell aber geringere Chancen auf eine Verpflichtung eingeräumt.