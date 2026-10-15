Tickets für SC Freiburg gegen FC Bayern samt Europa-Park-Abenteuer gewinnen

Gewinnen Sie mit der AZ und dem Europa-Park einmal ein Wochenende für vier Personen im Breisgau inklusive Eintritt in den Europa-Park und das Rulantica sowie Tickets für das Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg.

Ed Euromaus, Maskottchen des Europa-Parks in Rust, vor dem Europa-Park Stadion, der Spielstätte des SC Freiburg.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit dem Europa-Park einmal ein Wochenende für vier Personen im Breisgau inklusive Eintritt in den Europa-Park und das Rulantica sowie Tickets für das Gastspiel des FC Bayern beim SC Freiburg. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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SC Freiburg ist ein bisschen das gallische Dorf der Bundesliga. Die Breisgauer sind schon immer den etwas anderen Weg gegangen: Panik-Aktionen, schnelle Entlassungen sind hier Fehlanzeige. Stattdessen setzt man auf Kontinuität, Eigenständigkeit.

Das hat dem SCF gewaltige Sympathiewerte in ganz Fußball-Deutschland eingebracht. Am Sonntag, 25. Oktober (17.30 Uhr), schaut bei den Fußball-Galliern der Rekordmeister FC Bayern vorbei. Und man darf heute schon davon ausgehen, dass es sich bei diesem Duell um ein Spitzenspiel handeln wird, denn die Freiburger sind ganz stark in diese Spielzeit gestartet und führen gerade die Bundesliga an.

Blick in das im Oktober 2021 eröffnete Europa-Park Stadion, das seither als Heimat des SC Freiburg fungiert. © IMAGO/Dave Winter/Shutterstock (www.imago-images.de)

Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im "Europa-Park Stadion" aus. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. Das Spiel wird sicher ein Highlight dieser Saison – und das allerbeste: Vier AZ-Leser können gratis dabei sein!

Gewinnen Sie einen Aufenthalt für vier Personen im sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg – FC Bayern im Europa-Park Stadion. Die AZ und der Europa-Park in Rust verlosen (bei eigener Anreise) Übernachtungen in einem Vier-Bett-Zimmer für einen Sieger und drei Begleitpersonen in einem der 4-Sterne-Hotels vom 23. bis 25. Oktober inklusive Frühstück, Eintritt in den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern im Europa-Park Stadion.

Sich den Wind um die Nase wehen lassen, an türkisblauem Wasser entspannen, kulinarische Highlights erleben und in neue Welten abtauchen: Dafür braucht es keinen stundenlangen Flug, sondern nur einen Abstecher ins südbadische Rust. Besucher erleben bei einer Reise durch 18 europäische Themenbereiche Abenteuer mit der ganzen Familie. Über 100 Attraktionen wie die neue Mega-Achterbahn "Voltron Nevera powered by Rimac" unvergessliche Adrenalinkicks oder Entspannung pur.

Der Wasserpark Rulantica beim Europapark in Rust. © IMAGO/Zoonar.com/Erich Meyer (www.imago-images.de)

Bade- und Rutschenspaß in der Wasserwelt Rulantica bei Rust

Spaß ist garantiert: In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen die Gäste in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. Rulantica bietet ganzjährig Indoor auf 37.200 m² und im Sommer Outdoor auf 22.000 m² eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Besucher können Action und Erholung inmitten von 14 thematisierten Bereichen erleben. Europas größte Speed-Rutsche "Vikingløp" lädt zum Beispiel zu einem aufregenden Wettrutschen ein.