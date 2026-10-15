Tickets für SC Freiburg gegen FC Bayern samt Europa-Park-Abenteuer gewinnen
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SC Freiburg ist ein bisschen das gallische Dorf der Bundesliga. Die Breisgauer sind schon immer den etwas anderen Weg gegangen: Panik-Aktionen, schnelle Entlassungen sind hier Fehlanzeige. Stattdessen setzt man auf Kontinuität, Eigenständigkeit.
Das hat dem SCF gewaltige Sympathiewerte in ganz Fußball-Deutschland eingebracht. Am Sonntag, 25. Oktober (17.30 Uhr), schaut bei den Fußball-Galliern der Rekordmeister FC Bayern vorbei. Und man darf heute schon davon ausgehen, dass es sich bei diesem Duell um ein Spitzenspiel handeln wird, denn die Freiburger sind ganz stark in diese Spielzeit gestartet und führen gerade die Bundesliga an.
Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im "Europa-Park Stadion" aus. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. Das Spiel wird sicher ein Highlight dieser Saison – und das allerbeste: Vier AZ-Leser können gratis dabei sein!
Gewinnen Sie einen Aufenthalt für vier Personen im Europa-Park sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg – FC Bayern im Europa-Park Stadion. Die AZ und der Europa-Park in Rust verlosen (bei eigener Anreise) Übernachtungen in einem Vier-Bett-Zimmer für einen Sieger und drei Begleitpersonen in einem der 4-Sterne-Hotels vom 23. bis 25. Oktober inklusive Frühstück, Eintritt in den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern im Europa-Park Stadion.
Sich den Wind um die Nase wehen lassen, an türkisblauem Wasser entspannen, kulinarische Highlights erleben und in neue Welten abtauchen: Dafür braucht es keinen stundenlangen Flug, sondern nur einen Abstecher ins südbadische Rust. Besucher erleben bei einer Reise durch 18 europäische Themenbereiche Abenteuer mit der ganzen Familie. Über 100 Attraktionen wie die neue Mega-Achterbahn "Voltron Nevera powered by Rimac" unvergessliche Adrenalinkicks oder Entspannung pur.
Bade- und Rutschenspaß in der Wasserwelt Rulantica bei Rust
Spaß ist garantiert: In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen die Gäste in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. Rulantica bietet ganzjährig Indoor auf 37.200 m² und im Sommer Outdoor auf 22.000 m² eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Besucher können Action und Erholung inmitten von 14 thematisierten Bereichen erleben. Europas größte Speed-Rutsche "Vikingløp" lädt zum Beispiel zu einem aufregenden Wettrutschen ein.
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