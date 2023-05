Tickets für FC Bayern gegen RB Leipzig gewinnen

Showdown in der Allianz Arena. Die AZ verlost Tickets für das letzte Heimspiel in dieser Saison. Jetzt mitmachen und live dabei sein!

17. Mai 2023 - 11:34 Uhr

Showdown in der Allianz Arena. Für den FC Bayern geht es im letzten Heimspiel dieser Saison darum, den Ein-Punkte-Vorsprung vor Verfolger Borussia Dortmund zu behaupten und damit den Grundstein zu legen, damit der Rekordmeister seine Titel-Serie ausbaut und sich in dieser Spielzeit wieder zum Meister krönt – zum dann elften Mal en suite. Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal und in der Königsklasse ist die Meisterschaft nun das große, allumfassende Ziel für das Team von Neu-Trainer Thomas Tuchel.

Gewinnspiel: FC Bayern gegen Leipzig

Die Bayern dürfen sich als Tabellenführer keinen Ausrutscher gegen RB Leipzig leisten. Der FC Bayern empfängt am Samstag (18.30 Uhr) die Sachsen in der Allianz Arena.

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die AZ und Bayern-Sponsor Paulaner verlosen 5 x 2 Eintrittskarten (Kategorie 1) für dieses Aufeinandertreffen.

FC Bayern-Gewinnspiel: Mitmachen und Tickets gewinnen! Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 19. Mai, um 11 Uhr, möglich.