Tickets für FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gewinnen

Kräftemessen in der Allianz Arena. Die AZ verlost 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

12. September 2023 - 14:35 Uhr

Rekordmeister FC Bayern steht nach drei Spieltagen mit weißer Weste da – aber noch nicht auf dem fast schon angestammten Platz an der Tabellenspitze. Da rangiert zurzeit Bayer Leverkusen um Trainer und Ex-Bayern-Star Xabi Alonso. Am Freitag, 15. September, um 20.30 Uhr kommt es nun zum Gipfeltreffen, zum Kräftemessen der beiden Vereine in der Allianz Arena.

Gewinnspiel: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leserinnen und Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Bayern-Sponsor Paulaner verlosen 1 x 2 VIP-Tickets sowie 4 x 2 Eintrittskarten (Kategorie 1) für dieses Aufeinandertreffen.