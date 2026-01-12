Tickets für den Legends Cup des FC Bayern gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Am 18. Januar 2026 findet die zweite Auflage des Legends Cup im SAP Garden statt. Im vergangenen Jahr wurde das Turnier anlässlich des 125. Vereinsjubiläums sowie als Hommage an die verstorbene Vereinslegende Franz Beckenbauer als "Beckenbauer Cup" ausgetragen. Die Auswahl des Rekordmeisters um die Publikumslieblinge Franck Ribéry und Arjen Robben sowie Coach Philipp Lahm konnte das Turnier für sich entscheiden. In diesem Jahr werden neben dem FC Bayern beispielsweise auch die Legenden-Teams von Real Madrid oder Borussia Dortmund an den Start gehen.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Legends Cup im Olympiapark live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 5 x 2 -Tickets der Kategorie 1 für dieses Event.
- Themen:
- Paulaner
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen