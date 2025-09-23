Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen gewinnen
Audio von Carbonatix
Hier mitmachen und gewinnen
Das nächste Nord-Süd-Duell steht an: nach dem Hamburger SV (5:0) empfängt der FC Bayern am Freitagabend (26. September, 20.30 Uhr, Sky) den SV Werder Bremen in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte im ersten und einzigen Wiesn-Heimspiel in diesem Jahr den fünften Sieg im fünften Saison-Spiel einfahren und die Tabellenführung damit verteidigen. Die Hanseaten liegen aktuell mit lediglich vier Zählern auf Platz 14.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bremen in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen