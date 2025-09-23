Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen verlosen Paulaner und die Abendzeitung 4 x 2 Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Jetzt mitmachen und in der Allianz-Arena live dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung und Paulaner verlosen 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen am Freitag, 26. September (20.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 25.09., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das nächste Nord-Süd-Duell steht an: nach dem Hamburger SV (5:0) empfängt der FC Bayern am Freitagabend (26. September, 20.30 Uhr, Sky) den SV Werder Bremen in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte im ersten und einzigen Wiesn-Heimspiel in diesem Jahr den fünften Sieg im fünften Saison-Spiel einfahren und die Tabellenführung damit verteidigen. Die Hanseaten liegen aktuell mit lediglich vier Zählern auf Platz 14.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bremen in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.