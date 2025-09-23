AZ-Plus
Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen verlosen Paulaner und die Abendzeitung 4 x 2 Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
Jetzt mitmachen und in der Allianz-Arena live dabei sein.
Jetzt mitmachen und in der Allianz-Arena live dabei sein. © Sports Press Photo /Imago
Die Abendzeitung und Paulaner verlosen 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen am Freitag, 26. September (20.30 Uhr).
    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 25.09., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das nächste Nord-Süd-Duell steht an: nach dem Hamburger SV (5:0) empfängt der FC Bayern am Freitagabend (26. September, 20.30 Uhr, Sky) den SV Werder Bremen in der Allianz Arena. Der deutsche Rekordmeister möchte im ersten und einzigen Wiesn-Heimspiel in diesem Jahr den fünften Sieg im fünften Saison-Spiel einfahren und die Tabellenführung damit verteidigen. Die Hanseaten liegen aktuell mit lediglich vier Zählern auf Platz 14.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bremen in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

