Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin gewinnen
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Drei Heimspiele in Folge konnte der FC Bayern zuletzt in der Bundesliga gewinnen, gelingt am Wochenende der vierte Streich? Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) ist Union Berlin zu Gast in München. Gegen den Tabellenneunten aus der Hauptstadt musste der Rekordmeister in der Hinrunde beim 2:2-Unentschieden den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Union Berlin in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
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