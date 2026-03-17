Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin verlosen Paulaner und die Abendzeitung 5 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 5 x 2 Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin am Samstag, den 21 März (15.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 19.03., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Drei Heimspiele in Folge konnte der FC Bayern zuletzt in der Bundesliga gewinnen, gelingt am Wochenende der vierte Streich? Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) ist Union Berlin zu Gast in München. Gegen den Tabellenneunten aus der Hauptstadt musste der Rekordmeister in der Hinrunde beim 2:2-Unentschieden den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen.

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Union Berlin in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.