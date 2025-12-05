Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Sporting Lissabon gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Der FC Bayern hat nach der 1:3-Pleite gegen den FC Arsenal die Spitzenposition in der Ligaphase der Königsklasse verloren. Aktuell belegt das Team von Vincent Kompany mit 12 Punkten nach fünf Spieltagen Rang drei in der Tabelle. Am Dienstag (9. Dezember, 18.45 Uhr) empfangen die Münchner am 6. Spieltag Sporting Lissabon in der Allianz Arena. Die Portugiesen haben zwei Zähler weniger als die Münchner auf dem Konto und sind Tabellenachter.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim ersten Kräftemessen zwischen Bayern und Sporting in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen