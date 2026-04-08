Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Real Madrid gewinnen

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Der erste Schritt in Richtung Halbfinale der Königsklasse ist gemacht! Durch das 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid hat sich der FC Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gesichert. Im Bernabeu schossen Luis Diaz (41.) und Harry Kane (46.) die Münchner mit 2:0 in Front, ehe Kylian Mbappé (74.) die Hoffnungen der Königlichen durch seinen Anschlusstreffer am Leben hielt.
Am Mittwoch (15. April, 21 Uhr) möchte der deutsche Rekordmeister nun den Einzug unter die letzten Vier perfekt machen und damit für das bittere Halbfinal-Aus 2024 gegen Real Revanche nehmen.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für diese Partie.
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