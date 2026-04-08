Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Real Madrid gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Real Madrid verlosen Paulaner und die Abendzeitung 3 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

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Die Abendzeitung verlsot gemeinsam mit Paulaner 3 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Real Madrid am Mittwoch, den 15. April (21 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Dienstag, 14.04., 14:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Der erste Schritt in Richtung Halbfinale der Königsklasse ist gemacht! Durch das 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid hat sich der FC Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gesichert. Im Bernabeu schossen Luis Diaz (41.) und Harry Kane (46.) die Münchner mit 2:0 in Front, ehe Kylian Mbappé (74.) die Hoffnungen der Königlichen durch seinen Anschlusstreffer am Leben hielt.

Am Mittwoch (15. April, 21 Uhr) möchte der deutsche Rekordmeister nun den Einzug unter die letzten Vier perfekt machen und damit für das bittere Halbfinal-Aus 2024 gegen Real Revanche nehmen.

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für diese Partie.