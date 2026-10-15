Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig verlosen Paulaner und die Abendzeitung 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstag, den 17. Oktober (18.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 16.10., 13:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Der heiße Herbst hat für den FC Bayern mit einer kleinen Ergebniskrise begonnen. Dem 2:2 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg folgte ein ärgerliches Last-Minute-3:3 in der Königsklasse beim norwegischen Underdog Viking Stavanger - zu wenig für die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters. Umso wichtiger für das Team von Trainer Vincent Kompany wird nun das Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr). Die Sachsen kommen allerdings mit dem Schwung eines 1:0-Erfolges gegen die PSV Eindhoven nach München und mittlerweile scheint die Mannschaft die Philosophie von Coach Martin Demichelis immer besser umzusetzen.

Das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Paulaner und die Abendzeitung verlosen zusammen 4 x 2 Tickets der Kategorie 1 für dieses Aufeinandertreffen.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.