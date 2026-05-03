Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain verlosen Paulaner und die Abendzeitung 2 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 2 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch, den 6. Mai (21 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Das Hinspiel war keines für schwache Nerven! In einem wilden Schlagabtausch setzte sich Paris Saint-Germain im Prinzen-Park mit 5:4 gegen den FC Bayern durch. Nun sind die Münchner am Mittwochabend (6. Mai, 21 Uhr, DAZN) im Halbfinal-Rückspiel in der heimischen Allianz Arena gefordert: Ein Sieg gegen PSG muss unbedingt her, um den Traum vom Finale der Königsklasse am Leben zu halten.

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 2 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für diese Partie.