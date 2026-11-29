Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC gewinnen
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Flutlicht-Duell in der Allianz Arena! Der FC Bayern empfängt am 2. Dezember (20.45 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals Hertha BSC in Fröttmaning. Der Titelverteidiger aus München möchte nach dem VfL Osnabrück (4:1) und dem 1. FC Magdeburg (6:1) auch den dritten Zweitligisten schlagen und somit den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Doch mit dem Hauptstadt-Klub wartet bisher der schwerste Gegner in diesem Wettbewerb auf das Team von Vincent Kompany: Die Herthaner führen die 2. Bundesliga mit deutlichem Vorsprung an.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Berlin in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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