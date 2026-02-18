Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt verlosen Paulaner und die Abendzeitung 5 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Die Abendzeitung verlost Tickets für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 2. November.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitng verlost zusammen mit Paulaner 5 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, den 21. Februar (15.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 20.02., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Adler sind zu Gast in München! Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) trifft der FC Bayern auf Eintracht Frankfurt. Der deutsche Rekordmeister möchte sein Punktepolster von sechs Zählern Vorsprung auf den BVB mit dem dritten Sieg in Folge mindestens halten, die Hessen liegen derzeit auf Rang sieben und haben 26 Punkte weniger als die Münchner auf dem Konto.

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Frankfurt in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.