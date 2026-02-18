Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die Adler sind zu Gast in München! Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) trifft der FC Bayern auf Eintracht Frankfurt. Der deutsche Rekordmeister möchte sein Punktepolster von sechs Zählern Vorsprung auf den BVB mit dem dritten Sieg in Folge mindestens halten, die Hessen liegen derzeit auf Rang sieben und haben 26 Punkte weniger als die Münchner auf dem Konto.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Frankfurt in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
