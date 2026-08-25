Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gewinnen
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Die Bundesliga-Saison geht wieder los! Der FC Bayern eröffnet als Deutscher Meister die 64. Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus. Und es kommt gleich zum absoluten Kracher-Duell: Die Münchner empfangen am Freitagabend (28. August, 20.30 Uhr) den VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Die Schwaben belegten in der vergangenen Saison Platz vier in der Tabelle und erreichten das DFB-Pokal-Finale. Dort mussten sich der VfB allerdings den Bayern dank einer Gala-Vorstellung von Harry Kane, der einen lupenreinen Hattrick erzielte, mit 0:3 geschlagen geben.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Stuttgart in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Eintrittskarten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist nicht möglich.
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