Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart verlosen Paulaner und die Abendzeitung 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 4x2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am Freitag, den 28. August (20.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 27.08., 13:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Bundesliga-Saison geht wieder los! Der FC Bayern eröffnet als Deutscher Meister die 64. Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus. Und es kommt gleich zum absoluten Kracher-Duell: Die Münchner empfangen am Freitagabend (28. August, 20.30 Uhr) den VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Die Schwaben belegten in der vergangenen Saison Platz vier in der Tabelle und erreichten das DFB-Pokal-Finale. Dort mussten sich der VfB allerdings den Bayern dank einer Gala-Vorstellung von Harry Kane, der einen lupenreinen Hattrick erzielte, mit 0:3 geschlagen geben.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Stuttgart in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Eintrittskarten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist nicht möglich.