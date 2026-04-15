Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gewinnen
Du wolltest schon immer mal gegen Harry Kane, Joshua Kimmich und Co. auflaufen? Paulaner macht es möglich, denn der Sponsor des FC Bayern sucht im Rahmen des Wettbewerbs "Match of Your Life" Talente, die gegen die Profis des deutschen Rekordmeisters antreten. Teilnehmen können alle Männer ab 18 Jahren mit Wohnort in Deutschland. Bewirb dich hier, setzte dich in einem mehrstufigen Auswahlprozess durch und gewinne ein Spiel gegen den FC Bayern.
Hier mitmachen und gewinnen
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Bayern bereits am kommenden Wochenende live verfolgen. Denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Es ist das Duell Erster gegen Dritter. Sollte Borussia Dortmund, derzeit auf Platz zwei der Tabelle, am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim verlieren, könnte der Spitzenreiter aus München bereits mit einem Remis gegen die Schwaben die Meisterschaft am Sonntagabend (17.30 Uhr) perfekt machen. Bei einem Unentschieden der Dortmunder benötigt der FC Bayern gegen den VfB einen Sieg in der heimischen Allianz Arena.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen