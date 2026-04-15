Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart verlosen Paulaner und die Abendzeitung 3 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Du wolltest schon immer mal gegen Harry Kane, Joshua Kimmich und Co. auflaufen? Paulaner macht es möglich, denn der Sponsor des FC Bayern sucht im Rahmen des Wettbewerbs "Match of Your Life" Talente, die gegen die Profis des deutschen Rekordmeisters antreten. Teilnehmen können alle Männer ab 18 Jahren mit Wohnort in Deutschland. .

© paulaner

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 3 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, den 19. April (17.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 17.04., 13:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Bayern bereits am kommenden Wochenende live verfolgen. Denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Es ist das Duell Erster gegen Dritter. Sollte Borussia Dortmund, derzeit auf Platz zwei der Tabelle, am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim verlieren, könnte der Spitzenreiter aus München bereits mit einem Remis gegen die Schwaben die Meisterschaft am Sonntagabend (17.30 Uhr) perfekt machen. Bei einem Unentschieden der Dortmunder benötigt der FC Bayern gegen den VfB einen Sieg in der heimischen Allianz Arena.