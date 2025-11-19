Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Der Ball in der Bundesliga rollt wieder! Nach der Länderspielpause empfängt der FC Bayern am Samstag (22. November, 15.30 Uhr) den SC Freiburg in der Allianz Arena. Die Münchner führen die Tabelle souverän mit sechs Zählern an und wollen mit einem Sieg gegen die Freiburger weiter ungeschlagen bleiben. Die Breisgauer haben aktuell 15 Punkte weniger auf dem Konto als der Rekordmeister und belegen Rang zehn in der Liga.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Freiburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
