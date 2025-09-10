Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den Hamburger SV gewinnen
Es ist endlich wieder so weit: der Nord-Süd-Klassiker in der Bundesliga steht an. Am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) ist der Hamburger SV zu Gast in der Allianz Arena. Das letzte Duell zwischen dem FC Bayern und dem Aufsteiger aus der Hansestadt fand im März 2018 statt. Damals schossen die Münchner den HSV mit 6:0 aus dem Stadion. Kann der deutsche Rekordmeister mit dem nächsten Schützenfest seine Tabellenführung verteidigen?
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Hamburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
