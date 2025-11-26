Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC St. Pauli gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiter ungeschlagen! Nach dem fulminanten 6:2-Erfolg gegen den SC Freiburg wartet das zweite Heimspiel in Folge auf die Münchner. Am Samstag (29. November, 15.30 Uhr, Sky) empfängt die Mannschaft von Vincent Kompany den FC St. Pauli in der Allianz Arena.
Der deutsche Rekordmeister führt die Tabelle souverän mit sechs Zählern Vorsprung an und möchte mit einem Sieg Verfolger Leipzig weiter auf Distanz halten. Die Hanseaten belegen aktuell Relegationsrang 16 und haben insgesamt 24 Punkte weniger auf dem Konto als der FC Bayern.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
- FC Sankt Pauli
- Paulaner
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen