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Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal verlosen Paulaner und die Abendzeitung 2 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
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Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.
Sie können beim spannenden Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein. © Sports Press Photo /Imago

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: FC Bayern gegen den FC Arsenal

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Paulaner 2 x 2 Tickets der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal am Samstag, den 21. Oktober (21 Uhr). 
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    Die Teilnahme ist bis Dienstag, 20.10., 15:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Beim FC Bayern geht es weiter Schlag auf Schlag! Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (X:X) am vergangenen Samstag wartet auf den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse die wohl schwierigste Aufgabe der bisherigen Saison: Am Mittwoch ist der englische Meister und Vorjahres-Finalist FC Arsenal zu Gast in der Allianz Arena. Während die Gunners ihre ersten beiden Spiele auf europäischem Parkett für sich entscheiden konnten, sind die Münchner nach dem unnötigen 3:3 bei Viking Stavanger auf Wiedergutmachung aus.

Das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Arsenal in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 2 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.

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