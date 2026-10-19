Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal gewinnen
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Beim FC Bayern geht es weiter Schlag auf Schlag! Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (X:X) am vergangenen Samstag wartet auf den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse die wohl schwierigste Aufgabe der bisherigen Saison: Am Mittwoch ist der englische Meister und Vorjahres-Finalist FC Arsenal zu Gast in der Allianz Arena. Während die Gunners ihre ersten beiden Spiele auf europäischem Parkett für sich entscheiden konnten, sind die Münchner nach dem unnötigen 3:3 bei Viking Stavanger auf Wiedergutmachung aus.
Das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Arsenal in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 2 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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