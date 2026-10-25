Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Magdeburg gewinnen
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Flutlicht-Duell in der Allianz Arena! Der FC Bayern empfängt am 28. Oktober (20.45 Uhr) in der 2. Runde des DFB-Pokals den 1. FC Magdeburg in Fröttmaning. Der Titelverteidiger aus München möchte nach dem VfL Osnabrück (4:1) in der ersten Runde auch den zweiten Zweitligisten schlagen und somit den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Magdeburg in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 7 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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