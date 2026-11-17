Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln gewinnen
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Die Länderspielpause ist vorbei! Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) den 10. Spieltag der Bundesliga mit einem Heimspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln. Die Münchner wollen mit einem Sieg ihre Spitzenposition vor dem punktgleichen Rivalen aus Dortmund verteidigen. Die Kölner hingegen brauchen als 15. der Tabelle jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Köln in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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