Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund gewinnen
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Der deutsche Klassiker steht an! Der FC Bayern empfängt am 31. Oktober (18.30 Uhr) Borussia Dortmund zum absoluten Topspiel in der Allianz Arena. Der deutsche Meister führt die Tabelle vor den punktgleichen Gästen aus Dortmund an, beide Teams sind in dieser Saison noch ohne Bundesliga-Pleite. In der vergangenen Saison konnten die Münchner beide Bundesliga-Duelle knapp gewinnen.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Dortmund in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
Teilnahmebedingung: Zum Erhalt der Tickets benötigen Sie zwingend einen Account in der FC-Bayern-App, dort werden den Gewinnern die Karten zugewiesen. Eine Zusendung per PDF oder in Papierform ist durch die Umstellung des FCB-Ticketingsystems nicht mehr möglich.
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