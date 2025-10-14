AZ-Plus
Gewinnspiel

Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund verlosen Paulaner und die Abendzeitung 3 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
Jetzt mitmachen und in der Allianz-Arena live dabei sein.
Jetzt mitmachen und in der Allianz-Arena live dabei sein.

Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit Paulaner 3 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Samstag, den 18. Oktober (18.30 Uhr).
    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 16.10., 14:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga startet wieder – und wie! Am kommenden Samstagabend (18. Oktober, 18.30 Uhr, Sky) empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund in der Allianz Arena zum deutschen Klassiker.

Die Partie der beiden Erzrivalen ist das aktuelle Gipfeltreffen der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister steht nach sechs Spieltagen ohne Punktverlust souverän an der Tabellenspitze. Auch der BVB ist bisher ungeschlagen, hat aktuell jedoch vier Punkte weniger auf dem Konto.

Das letzte Duell in München endete im April mit einem 2:2-Unentschieden, seit drei Spielen sind die Bayern gegen den BVB sieglos. Mit einem Erfolg in München könnten die Dortmunder bis auf einen Punkt an das Team von Vincent Kompany heranrücken. Oder können die Hausherren die Westfalen auf sieben Punkte distanzieren?

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Dortmund in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.

