Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund gewinnen

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga startet wieder – und wie! Am kommenden Samstagabend (18. Oktober, 18.30 Uhr, Sky) empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund in der Allianz Arena zum deutschen Klassiker.
Die Partie der beiden Erzrivalen ist das aktuelle Gipfeltreffen der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister steht nach sechs Spieltagen ohne Punktverlust souverän an der Tabellenspitze. Auch der BVB ist bisher ungeschlagen, hat aktuell jedoch vier Punkte weniger auf dem Konto.
Das letzte Duell in München endete im April mit einem 2:2-Unentschieden, seit drei Spielen sind die Bayern gegen den BVB sieglos. Mit einem Erfolg in München könnten die Dortmunder bis auf einen Punkt an das Team von Vincent Kompany heranrücken. Oder können die Hausherren die Westfalen auf sieben Punkte distanzieren?
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Dortmund in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
