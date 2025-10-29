Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Meister gegen Vizemeister! Der FC Bayern empfängt am Samstagabend (1. November, 18.30 Uhr, Sky) Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Topspiel in der Allianz Arena. Nach acht Siegen aus acht Spielen führen die Münchner ohne Punktverlust souverän die Tabelle an. Die Leverkusener haben sich nach einem holprigen Saisonstart inklusive Trainerwechsel gefangen und belegen aktuell mit acht Zählern Rückstand auf den Ligaprimus Platz fünf in der Liga.
Der deutsche Rekordmeister konnte nur eines der letzten vier Heimspiele gegen die Werkself gewinnen. Anfang März gab es ein deutliches 3:0 für die Mannschaft von Vincent Kompany im Achtelfinale der Champions League.
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Leverkusen in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
