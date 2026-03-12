Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo verlosen Paulaner und die Abendzeitung 4 x 2 Tickets der Kategorie 1. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Sie können beim Heimspiel des FC Bayern live in der Allianz Arena dabei sein.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitng verlost zusammen mit Paulaner 4 x 2 Tickets in der Kategorie 1 für das Heimspiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch, den 18. März (21 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Dienstag, 17.03., 14:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Der erste Schritt für das Viertelfinale der Königsklasse ist gemacht! Nach dem überzeugenden 6:1-Erfolg in Italien empfängt der FC Bayern am Mittwochabend (18. März., 21 Uhr, DAZN) Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Rückspiel in der Arena.

Dort möchte die Mannschaft von Vincent Kompany mit einem erneuten Sieg den Einzug unter die besten acht Teams Europas perfekt machen. Bemerkenswert: Von den letzten 27 Heimspielen in der Königsklasse hat der Rekordmeister nur eines verloren (1:2 gegen Inter Mailand im April 2025). Bleibt es dabei?

Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bergamo in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.