Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Der erste Schritt für das Viertelfinale der Königsklasse ist gemacht! Nach dem überzeugenden 6:1-Erfolg in Italien empfängt der FC Bayern am Mittwochabend (18. März., 21 Uhr, DAZN) Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Rückspiel in der Arena.
Dort möchte die Mannschaft von Vincent Kompany mit einem erneuten Sieg den Einzug unter die besten acht Teams Europas perfekt machen. Bemerkenswert: Von den letzten 27 Heimspielen in der Königsklasse hat der Rekordmeister nur eines verloren (1:2 gegen Inter Mailand im April 2025). Bleibt es dabei?
Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen Bayern und Bergamo in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit Paulaner verlost die Abendzeitung verlost 4 x 2 Eintrittskarten der Kategorie 1 für dieses Spiel.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen